ΤΙΤΑΝ: Ολοκληρώθηκε η 3η Ακαδημία στον τομέα ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Μια ακόμη, η 3η στη σειρά, Ακαδημία του Τιτάνα σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ReGeneration και με τον εκπαιδευτικό φορέα Code.Hub, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2022, εστιάζοντας στην ενίσχυση δεξιοτήτων που σχετίζονται με το digital project management και απαιτούνται για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.



Μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 7 εβδομάδων και 80 ωρών, 37 νέες και νέοι πτυχιούχοι εκπαιδεύτηκαν στον τομέα διοίκησης και διαχείρισης έργων, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και χαρακτηρίζονται από πιλοτικές δοκιμές και υλοποιήσεις νέων ψηφιακών τεχνολογιών.



Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έπρεπε να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μία ειδική εφαρμογή πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Εφαρμογές αυτού τους είδους είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων όλων των κλάδων και η άσκηση ανέδειξε την πολυπλοκότητα ενός τέτοιου έργου, το οποίο απαιτεί τον συντονισμό πλήθους στελεχών και συνεργατών, αλλά και συστημάτων πληροφορικής. Για την υλοποίηση της άσκησης, οι συμμετέχοντες άντλησαν στοιχεία από την τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτήσει ο ΤΙΤΑΝ μέσα από την ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών που ήδη διατίθενται σε συγκεκριμένες αγορές στις οποίες η εταιρία δραστηριοποιείται.



Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Center of Competence) και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Σκοπός των προγραμμάτων ReGeneration Academy for Digital Acceleration - Powered by TITAN είναι να προετοιμάζει εξειδικευμένους επαγγελματίες, προσφέροντας σε νέους και νέες πτυχιούχους τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας, από startups μέχρι και πολυεθνικές εταιρείες, σε τομείς της οικονομίας, όπως Τεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία, Κατασκευές, Εμπόριο κ.ά.



Να θυμίσουμε ότι οι δύο προηγούμενοι αντίστοιχοι κύκλοι αφορούσαν στην Επιστήμη των Δεδομένων και είχαν σχεδιαστεί ως προγράμματα μετεκπαίδευσης, κατάρτισης και βελτίωσης δεξιοτήτων για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης.



Με τον τρόπο αυτόν ο ΤΙΤΑΝ, που υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού (Industry 4.0), διευρύνει τη δέσμευσή του για στήριξη των νέων στη μετάβαση από την ανώτερη εκπαίδευση στην απασχόληση και τη συμβολή του στην ανάσχεση του brain drain. Ήδη, πάνω από το 95% των αποφοίτων των Ακαδημιών 2020 και 2021 έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.