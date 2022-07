Hellenic Open Fiber (HOF): Νέα εποχή για τις υποδομές οπτικών ινών από τη θυγατρική της Nova - Wind

H Hellenic Open Fiber (HOF), θυγατρική εταιρεία της Nova-Wind, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αντλεί κεφάλαια, ύψους 80 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, "Ελλάδα 2.0", με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, μέσω δανειακής σύμβασης, που υπέγραψε την Δευτέρα 25 Ιουλίου, με τις τράπεζες Eurobank και Εθνική.



Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρμόδιου για την υλοποίηση του "Ελλάδα 2.0", Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκου Μαντζούφα, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nova-Wind, κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου και του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλη Καραμούζη.



Το δάνειο είναι 10ετούς διάρκειας και θα χρηματοδοτήσει επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η HOF, που στόχο έχει την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, θα αξιοποιήσει τους πόρους της δανειακής σύμβασης για την επιτάχυνση δημιουργίας δικτύων οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber to the Home), πανελλαδικά. Από τα 80 εκατ. ευρώ που θα λάβει η Hellenic Open Fiber, θυγατρική της Nova-Wind, τα 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα 30 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες Eurobank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα). Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ, που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια της HOF.



H Hellenic Open Fiber είναι η πρώτη εταιρεία με πεδίο δράσης τον τομέα ψηφιακών επενδύσεων, που κατέθεσε αίτηση για σύναψη δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Φεβρουάριο του 2022. Οι πόροι θα διασφαλίσουν πρόσθετη ρευστότητα ενός εκτεταμένου σχεδίου επενδυτικών δράσεων της Nova - WIND για ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και δικτύων νέας γενιάς, αναδεικνύοντας την εταιρεία ως στρατηγικό εταίρο του Εθνικού Σχεδίου για την ανάκαμψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα δώσουν ώθηση στην πράσινη μετάβαση και στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.



Το σύνολο των επενδύσεων της Nova-Wind για τεχνολογίες νέες γενιάς πρόκειται να ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ, μέχρι το 2026 και αφορά κυρίως στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) και στην εθνική κάλυψη του δικτύου 5G, αλλάζοντας την αγορά σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ και αναβαθμίζοντας, παράλληλα, την τηλεοπτική εμπειρία των πελατών της μέσω του περιεχομένου της EON - της κορυφαίας πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: "Σήμερα, υπογράφεται ακόμη μία δανειακή σύμβαση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0”, για την υλοποίηση μίας μεγάλης επένδυσης στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και των δικτύων νέας γενιάς. Με την άντληση 80 εκατ. ευρώ, η Hellenic Open Fiber (HOF), θυγατρική εταιρεία της Nova-Wind, θα μπορέσει να επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύου οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber to the Home), πανελλαδικά. Οι ευνοϊκοί όροι που προβλέπει το δανειακό σκέλος του "Ελλάδα 2.0” έχουν αυξήσει, κατακόρυφα, το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αξιοποίησή του. Η υλοποίηση ποιοτικών επενδύσεων, σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλει, καταλυτικά, στην επίτευξη του εθνικού στόχου για μόνιμη ανάπτυξη".



Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, επισήμανε: "Η υπογραφή της σημερινής δανειακής σύμβασης, με πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, σηματοδοτεί την έναρξη μιας δεύτερης σημαντικής ψηφιακής επένδυσης στην ανάπτυξη των συνδέσεων με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), με αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχει αρχίσει, δυναμικά, με τη συμμετοχή και του τραπεζικού συστήματος να ενισχύει, ουσιαστικά, την παραγωγική ελληνική οικονομία".



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nova - Wind, κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, σημείωσε: "Η χρηματοδότηση, με χρήση δανειακών κεφαλαίων του Ελληνικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε το επενδυτικό μας σχέδιο ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH). Η Nova - Wind είναι επενδυτής υποδομών και έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η σημερινή συμφωνία αντανακλά ακριβώς αυτό, τη δέσμευσή μας για δημιουργία υποδομών νέας γενιάς, που θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην τεχνολογία για όλους τους συμπολίτες μας".

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, δήλωσε: "Η υπογραφή της σύμβασης με την Hellenic Open Fiber, θυγατρική της WIND, σηματοδοτεί την ένταξη μίας εκ των μεγαλύτερων επενδύσεων ψηφιακής μετάβασης, ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέσω της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών, το έργο θα συμβάλλει, ουσιαστικά, στην αναβάθμιση των υφιστάμενων ευρυζωνικών υποδομών, προσφέροντας ταυτόχρονα πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία της χώρας. Στη Eurobank, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το ρόλο μας στο έργο, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από ελληνική εμπορική τράπεζα μέχρι σήμερα στα πλαίσια του ΤΑΑ, συμμετέχοντας με ποσοστό 70% επί του τραπεζικού χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης. Τα παραπάνω αναδεικνύουν τη στρατηγική μας προτεραιότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα σημαντικά κεφάλαια του Σχεδίου "Ελλάδα 2.0”, μέσω υγιών και βιώσιμων επενδυτικών πλάνων".

Ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής, κ. Βασίλης Καραμούζης, επισήμανε: "Με την ενεργή συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δόμηση και έγκριση συνολικής χρηματοδότησης, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση μιας σημαίνουσας επένδυσης του ομίλου Nova-Wind Hellas, καθοριστικής για την Ψηφιακή Μετάβαση της χώρας. Το νέο υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών της Hellenic Open Fiber, δημιουργεί τεχνικές προδιάγραφες ευρείας πρόσβασης σε Internet υψηλών ταχυτήτων, συμβάλλοντας στη συμμετρική αναβάθμιση των Υποδομών και της Διασυνδεσιμότητας εκτεταμένου αριθμού περιοχών ανά την επικράτεια. Με συνεργασία της εξειδικευμένης σε χρηματοδοτήσεις Υποδομών & Δικτύων μονάδας μας Structured Financing και της εντεταλμένης μονάδας μας "Εθνική 2.0” για την υπαγωγή επενδύσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ποσοστό 50% του ανωτέρω χρηματοδοτικού πακέτου θα προέλθει από κινητοποίηση πόρων του Ταμείου. Η συναλλαγή αποτελεί "συναλλαγή πρότυπο” για τον πυλώνα Ψηφιακής Μετάβασης του Ταμείου, αναδεικνύοντας το ρόλο της Εθνικής Τράπεζας στην πραγμάτωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης".