Kaizen Gaming: Η επένδυση σε ταλέντο, τεχνολογία και νέες υποδομές

Σε νέα εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων κινείται η Kaizen Gaming, η οποία συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχοντας δημιουργήσει το 2012 το Stoiximan, ένα ελληνικό brand που κατάφερε από την πρώτη στιγμή να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της νέας εποχής που διαγράφεται για την εταιρεία, ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των καινούργιων γραφείων στον παράδρομο της Αττικής Οδού στο Μαρούσι με την ολοκλήρωσή τους να είναι προγραμματισμένη εντός του 2022. Η επένδυση αυτή συνδέεται άρρηκτα με την ευρύτερη ανάπτυξη, τη στρατηγική και την κουλτούρα που πρεσβεύει η εταιρεία. Τα νέα γραφεία θα μπορούν να φιλοξενήσουν το σύνολο των εργαζομένων στην Αθήνα συμπεριλαμβανομένης και της μεγαλύτερης σε πληθυσμό ομάδα Τεχνολογίας.

Η πρώτη ειδικά σχεδιασμένη κτιριακή εγκατάσταση για υβριδικό μοντέλο εργασίας

Το Kaizen Campus, όπως είναι η ονομασία του νεοαναγειρόμενου κτιρίου, θα αποτελέσει μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις γραφείων στην Ελλάδα, ειδικά σχεδιασμένο για να μπορεί να συμβαδίσει απόλυτα με το υβριδικό μοντέλο εργασίας, που ήδη εφαρμόζει η εταιρεία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η διαρρύθμιση των χώρων, θα προσφέρουν την δυνατότητα στους εργαζόμενους να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους είτε εργάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε εξ αποστάσεως. Ταυτόχρονα όμως θα το νέο κτίριο μπορεί να εξυπηρετήσει και τον διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό των εργαζομένων, ο οποίος ενισχύεται κατά περίπου 20% κάθε χρόνο.

Να σημειωθεί ότι η Kaizen Gaming κατάφερε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του στη χώρα μας, να αναπτύξει μία ευρεία δυναμική και να επεκταθεί γρήγορα και στο εξωτερικό. Κομβικής σημασίας χρονιά ήταν το 2016, καθώς η εταιρεία είχε πλέον περισσότερους από 100 εργαζόμενους, αριθμός που πλέον φαντάζει αρκετά μακρινός, καθότι πλέον το προσωπικό της εταιρείας είναι πλέον υπερδεκαπλάσιο.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στο ταλέντο

Η συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης σε όλους τους τομείς κατά την δεκαετία δραστηριοποίησής της στην αγορά, βασίστηκε σε τρεις συγκεκριμένους άξονες λειτουργίας. Πρωτεύοντα ρόλο διαδραμάτισαν η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η κατάκτηση ξένων αγορών και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Σταδιακά μάλιστα η εταιρεία εξελίχθηκε από πάροχος διαδικτυακών παιγνίων σε μία GameTech επιχείρηση που αναπτύσει τη δική της τεχνολογία, γεγονός που αποτέλεσε δομικό συστατικό για την εξέλιξη και την ανάπτυξή της μέσα στα χρόνια. Το κυρίαρχο όμως στοιχείο στην ανάπτυξή της, ήταν το γεγονός ότι εντάχθηκαν σε αυτήν άνθρωποι με την δυνατότητα να υλοποιήσουν νέες τεχνολογικές εφαρμογές, κάτι που την οδήγησε στον ευρύτερο μετασχηματισμό της, εξελίσσοντας τόσο την πλατφόρμα της όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η προσέλκυση ταλέντου πραγματώθηκε με την έλευση εξειδικευμένων στελεχών τόσο από την Ελλάδα όσο και από χώρες του εξωτερικού. Γι’ αυτόν το σκοπό εφάρμοσε το πρόγραμμα "Try this at home”, με το οποίο κατάφερε να επαναπατρίσει Έλληνες που εργάζονταν σε ευρωπαϊκές χώρες και σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

Η επέκταση εκτός Ελλάδας με το Betano

Κυρίαρχης σημασίας γεγονός αποτέλεσε επίσης η δημιουργία ενός νέου brand, του Betano, γεγονός που οδήγησε στην σταδιακή εκπλήρωση ενός φιλόδοξου σχεδιασμού με επέκταση στις αγορές του εξωτερικού. Το πρώτο βήμα αυτού του εγχειρήματος έγινε στη Ρουμανία το 2017 και ακολούθησαν 7 χώρες έως και σήμερα. Μεταξύ αυτών είναι η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Χιλή και η Βραζιλία. Aυτή τη στιγμή και ενώ συμπληρώνεται η πρώτη δεκαετία από την δημιουργία της Stoiximan, η Kaizen Gaming διατηρεί ήδη παρουσία σε 10 χώρες, προετοιμάζοντας τα νέα της βήματα που θα την καταστήσουν έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται στο προσκήνιο και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.