Box Now: Επένδυση 10 εκατ. ευρώ σε δίκτυο αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων

Επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ ολοκληρώνει μέχρι το τέλος του έτους η BOX NOW με στόχο την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων στην Ελλάδα. Συμπληρώνοντας έναν χρόνο από την έναρξη λειτουργίας της η BOX NOW, θυγατρική του Emma Capital Group - με επενδύσεις στην ελληνική αγορά όπως στον ΟΠΑΠ, στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Profarm - έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 20.000 καταναλωτές, σημειώνοντας ταυτόχρονα αύξηση στον αριθμό των μεμονωμένων δεμάτων με γεωμετρική πρόοδο που σε ποσοστό από την αρχή λειτουργίας της έχει αγγίξει το +1000%.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές ο Δημήτρης Ανδριώτης CCO της εταιρείας στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, η BOX NOW διαθέτει ένα διευρυμένο πανελλαδικό δίκτυο, με ήδη εγκατεστημένα πάνω από 650 πράσινα, eco-friendly Lockers, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1200 πανελλαδικά έως το τέλος του 2022. Ήδη τα BOX NOW Lockers βρίσκονται σε περισσότερες από 90 περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Πύργο, Καλαμάτα, 'Αργος, Αγρίνιο, Λάρισα κ.ά.). Μέχρι το τέλος του Ιουλίου BOX NOW Lockers θα βρίσκονται στην Κρήτη, έως το τέλος του χρόνου στη Ρόδο καθώς επίσης και σε άλλα νησιά στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων η εταιρεία κλείνει συνεχώς νέες συμφωνίες συνεργασίας με αλυσίδες εστίασης, σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων κ.ά. Στο ίδιο πλαίσιο, η BOX NOW επέκτεινε τη συνεργασία της με την πλατφόρμα BestPrice.gr , περίπου 8 μήνες μετά την έναρξή της και στην υπηρεσία των επιστροφών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή μιας εύκολης, γρήγορης και οικονομικής λύσης επιστροφής προϊόντων για τους πελάτες των 3.500+ ηλεκτρονικών καταστημάτων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα.

Την ίδια στιγμή η BOX NOW δρομολογεί τον διπλασιασμό τόσο του στόλου οχημάτων της (από 40 που είναι σήμερα) όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της (από 70 που είναι σήμερα) μέχρι το τέλος του έτους. Όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου διπλασίασε τους όγκους δεμάτων που διακινεί και σημειώνει επιθετικό ρυθμό ανάπτυξης. Στο πλάνο της διοίκησης περιλαμβάνεται η διεκδίκηση σε βάθος τριετίας μεριδίου 15% της συνολικής αγοράς δεμάτων που διακινούνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, μια αγορά που κατά προσέγγιση υπολογίζεται στα 120-140 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο μέσα στο 2023 για την ανάπτυξη δικτύου αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων. Σημειώνεται ότι εδώ και δύο μήνες έχουν συσταθεί δύο νέες αδελφές εταιρείες σε Βουλγαρία και Κροατία. Έως τον Οκτώβριο θα έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα BOX NOW Lockers και στις δύο χώρες.

Η BOX NOW απευθύνεται και σε ιδιοκτήτες eshop - ήδη συνεργάζεται με περισσότερα από 130-(B2B) αλλά και στον καταναλωτή (B2C) ακόμα και σε παραδοσιακές εταιρείες μεταφοράς δεμάτων για αυθημερόν παράδοση σε Αττική σε λίγες ώρες και παράδοση εντός 24h σε ηπειρωτική Ελλάδα, παραλαβή 24/7 για τον καταναλωτή κοντά στο σπίτι ή την εργασία του διαθέτοντας ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με την κατ' οίκον παράδοση.

Τα αυτόματα μηχανήματα παραλαβής δεμάτων της BOX NOW είναι τελείως αυτόνομα και λειτουργούν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, προσφέροντας έναν καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παράδοσης παραγγελιών. Τοποθετούνται σε κομβικά σημεία της πόλης, ώστε ο καταναλωτής να έχει ο ίδιος πρόσβαση 24/7 στο αυτόματο μηχάνημα παραλαβής και στο δέμα του, ανέπαφα, εύκολα και απλά.

Πρόκειται για ένα έξυπνο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων που επιτρέπει την παραλαβή των παραγγελιών εύκολα και γρήγορα. Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής ακολουθεί τη συνηθισμένη διαδικασία παραγγελίας σε ένα e-shop, όμως κατά την ολοκλήρωση επιλέγει ως μέσο παράδοσης την επιλογή "Παράδοση από Θυρίδα BOX NOW" και στη συνέχεια το επιθυμητό αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων που τον εξυπηρετεί. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες η παραγγελία παραδίδεται στο επιλεγμένο αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων και τότε ο καταναλωτής λαμβάνει ένα SMS με έναν κωδικό PIN για το άνοιγμα της θυρίδας καθώς και οδηγίες προς το επιλεγμένο BOX NOW Locker. Πηγαίνοντας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας στο αυτόματο μηχάνημα παραλαβής δεμάτων, καταχωρεί το PIN και η αντίστοιχη θυρίδα ανοίγει αυτόματα, παραλαμβάνοντας την παραγγελία του. Το δέμα παραμένει στην θυρίδα μέχρι και 3 ημέρες από την παράδοσή του.