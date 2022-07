Τα νέα project της Prodea στον οικιστικό κλάδο

Της Ελένης Μπότα

Στην απόκτηση πέντε εταιρειών στις οποίες ανήκουν εννέα οικιστικά οικόπεδα και ένα υφιστάμενο κτήριο κατοικιών πλήρως μισθωμένο, με σκοπό την ανάπτυξη οικιστικού προϊόντος προς πώληση (Build to Sell or BtS) και ενοικίαση (Built to Rent or BtR), προχώρησε πρόσφατα η Prodea.

Το χαρτοφυλάκιο BtS περιλαμβάνει 4 οικοπεδικές εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας άνω των 7.000 τ.μ., εντός των οποίων θα ανεγερθούν διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας περίπου 7.000 τ.μ.. Βρίσκονται στις περιοχές: Νέα Ερυθραία, Πολιτεία, Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι. Σκοπός της Prodea για το χαρτοφυλάκιο BtS είναι η ανάπτυξη και πώληση του τελικού προϊόντος.

Το χαρτοφυλάκιο BtR περιλαμβάνει 5 οικοπεδικές εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας της τάξης των 1.700 τ.μ., εντός των οποίων θα ανεγερθούν διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας της τάξης των 5.500 τ.μ., καθώς και ένα πλήρως μισθωμένο ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ., το οποίο διαθέτει 24 διαμερίσματα. Σκοπός της Prodea για το χαρτοφυλάκιο BtR είναι η ανάπτυξη και η περαιτέρω εκμίσθωση του τελικού προϊόντος.

Η συνολική επένδυση για τα συγκεκριμένα projects αναμένεται να είναι της τάξης των 45 εκατ. ενώ στόχος της Prodea είναι η περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον οικιστικό κλάδο που θα μπορούσε δυνητικά να ανέλθει σε επενδύσεις 200 εκατ. εάν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Εντός του Αυγούστου το placement

Aκόμη και μέσα στον Αύγουστο σχεδιάζεται να ξεκινήσει η ιδιωτική τοποθέτηση από την Prodea με στόχο να διατεθεί ποσοστό 10 με 15% του μετοχικού της κεφαλαίου κυρίως σε Έλληνες θεσμικούς και family offices.

Όσον αφορά το project του Ελληνικού η διοίκηση της Prodea συζητάει διάφορα σχέδια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής τίποτα οριστικό. Όσον αφορά το Πύργο του Πειραιά, έχουν σχεδόν κλείσει οι μισθώσεις για τους χώρους retail του ισογείου, ενώ την μίσθωση των γραφειακών χώρων γίνονται συζητήσεις.

Τέλος αναφορικά με το κτίριο γραφείων της εταιρείας στην Συγγρού 44 όπως έγραψε το Capital.gr έχει μισθωθεί στην ελεγκτική εταιρεία KPMG.

H μετεγκατάσταση στα νέα γραφεία

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μετεγκατάστασή της Prodea σε ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου, γεγονός που σηματοδοτεί μία νέα εποχή στην ιστορία της.

Πρόκειται για ένα προπολεμικό κτίσμα, συνολικής επιφάνειας περί των 3.000 τ.μ., διαμπερές προς την οδό Μιλτιάδου, το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο, τέσσερις ορόφους, δύο εξώστες και δώμα με θέα την Ακρόπολη.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είχε δύο βασικούς άξονες. Αρχικά, πρόκειται για μία επέμβαση σε ένα προπολεμικό κτήριο με διατηρητέα όψη, αλλά και έντονο εσωτερικό διάκοσμο (κλιμακοστάσια, κουπαστές, διακοσμητικά στοιχεία οροφών), ο οποίος αποφασίστηκε να διατηρηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, κύριο ζητούμενο ήταν ο σχεδιασμός ενός γραφειακού χώρου που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές σύγχρονες απαιτήσεις και θα είναι συμβατός με δύο ισχυρά πρότυπα προδιαγραφών, τo πρότυπο LEED και το πρότυπο WELL.

Το κτήριο έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές πρότυπο LEED σε επίπεδο Gold, αποδεικνύοντας τα υψηλά επίπεδα αειφορίας του. Συγκεκριμένα το εν λόγω κτήριο επιδεικνύει άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και συνθηκών θερμικής άνεσης, ενώ η κατά το δυνατόν βέλτιστη χρήση του φυσικού φωτισμού και συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, διασφαλίζουν τα μειωμένα έξοδα λειτουργίας του. Επιπρόσθετα της πιστοποίησης LEED, το κτήριο βρίσκεται υπό πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο WELL, ένα πρότυπο που εστιάζει στην υγεία και ευεξία των χρηστών του κτηρίου. Το πρότυπο WELL πέραν των υψηλών επίπεδων διαβίωσης, όπως η ποιότητα του εσωτερικού αέρα, οι συνθήκες θερμικής και ακουστικής άνεσης και ειδικές απαιτήσεις σε προδιαγραφές χώρων και διαστάσεων, διασφαλίζει και την εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και ορθών πρακτικών ως προς τους εργαζομένους και χρήστες του. Το κτήριο της Prodea Investments είναι το πρώτο κτήριο γραφείων στην Ελλάδα που πληροί τις προδιαγραφές των δύο αυτών πιστοποιήσεων, γεγονός που το καθιστά ακίνητο πολύ υψηλών προδιαγραφών.

Οι παρεμβάσεις που χρειάστηκε να γίνουν στο κτήριο ήταν εκτεταμένες και ως στόχο είχαν την εξασφάλιση της λειτουργίας του ως σύνολο τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα, και όχι ως άθροισμα γραφείων ή ορόφων. Κύρια επέμβαση είναι η διάνοιξη οπών στις οροφές του πρώτου και του δεύτερου ορόφου για τη δημιουργία ενός αιθρίου, μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η οπτική ενοποίηση των χώρων, καθώς γύρω από αυτή οργανώνεται τμήμα των χώρων κίνησης των γραφείων. Παράλληλα, το αίθριο, είναι σχεδιασμένο ώστε να δημιουργεί κεντρικότητα στο μπροστινό μέρος του κτηρίου.

Μία ακόμη πρόκληση που έθεσε η μορφολογία του κτηρίου ήταν η ενσωμάτωση σε αυτό όλων των συστημάτων ήχου, ασφάλειας, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, χωρίς όμως τα στοιχεία των επιμέρους συστημάτων να γίνονται αντιληπτά από τον επισκέπτη ή να επιβαρύνουν οπτικά το κτήριο.

Τέλος, για τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων του κτηρίου, τοποθετήθηκαν έργα τέχνης νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.