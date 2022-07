Η Check Point Software ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια

Η Check Point Software Technologies, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων λογισμικού κυβερνοασφάλειας, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις 23 Ιουνίου το πρώτο "Check Point Cyber Leaders' Summit" στην Ελλάδα, μια ειδική ετήσια εκδήλωση του κλάδου της κυβερνοασφάλειας με τη συμμετοχή περισσότερων από 165 συνέδρων.

Με βάση το νέο σύνθημα της εταιρείας - You Deserve the Best Security - οι προσκεκλημένοι ομιλητές και τα στελέχη της Check Point τόνισαν τη σημασία της υιοθέτησης λύσεων ασφαλείας ως απάντηση στη νέα εποχή μετά το COVID και την αυξανόμενη εξάρτηση από το δίκτυο.

Η τεχνολογία έχει εισέλθει σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή, αλλά οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι εξίσου σημαντικοί με τις ευκαιρίες που προσφέρει. Η πανδημία κατέδειξε τις μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας, καθώς μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής και εργασιακής ζωής έχει μεταφερθεί από το φυσικό περιβάλλον στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, ο κυβερνοχώρος αποτελεί ένα εξίσου ευνοϊκό περιβάλλον για κακόβουλες ενέργειες, απειλώντας τους οργανισμούς και τις πληροφορίες που διαχειρίζονται.

Η ψηφιοποίηση προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες και δίνει λύσεις σε πολλές προκλήσεις. Παρόλα αυτά, εκθέτει επίσης την οικονομία, την κοινωνία και τους οργανισμούς σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Καθώς το επίπεδο πολυπλοκότητας της Γενιάς 5 (Gen V), οι απειλές συνεχίζουν να αυξάνονται: οι επιθέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι απειλές ransomware που μπορούν να θέσουν εκτός λειτουργίας ένα ολόκληρο νοσοκομείο ή τις υποδομές μιας χώρας συνεχίζουν να αυξάνονται, φέρνοντας ακόμη περισσότερες προκλήσεις στους οργανισμούς.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η έκθεση Check Point Software Threat Intelligence Report δείχνει ότι ένας οργανισμός στην Ελλάδα έχει δεχθεί επίθεση από απειλές ransomware κατά μέσο όρο 2,8% φορές τους τελευταίους έξι μήνες, σε σύγκριση με 2,6% επιθέσεις ανά οργανισμό παγκοσμίως, ενώ το 99% των κακόβουλων αρχείων στην Ελλάδα διανεμήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις τελευταίες 30 ημέρες. Οι οργανισμοί που αντιμετώπισαν τις περισσότερες επιθέσεις ήταν οι εξής: Μεταποίηση, Χρηματοοικονομικά/Τραπεζικά, Λιανικό/Χονδρικό εμπόριο και Μεταφορές.

Ο κ. Jonathan Fischbein, Chief Information Security Officer, Check Point Software Technologies, παρουσίασε το ρόλο των CISOs στους οργανισμούς και την ανάγκη πρόληψης των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Jonathan Fischbein, Chief Information Security Officer, Check Point Software Technologies

Ανέφερε συγκεκριμένα: "Το να είσαι CISO ή να ασχολείσαι με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από την πλευρά της διαχείρισης, δεν είναι μια δουλειά 9-5. Είναι σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο και πρέπει να προστατεύει τα συστήματα από απειλές στον κυβερνοχώρο. Μπορεί να υπάρξουν ανακαλύψεις στις 11 το βράδυ ή στις 4 το πρωί, γεγονός που ωθεί εσάς και τις ομάδες σας πάντα να συμβαδίζετε και να παραμένετε επίκαιροι απέναντι στις απειλές. Μερικές φορές θα υπάρχουν πράγματα που σας είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσετε, γι' αυτό και χρειάζεστε συμμάχους μέσα στον οργανισμό σας. Η ομάδα πληροφοριών απειλών της Check Point - φυσικά, οι άνθρωποι που ερευνούν νέες απειλές και εκστρατείες - θα σας βοηθήσουν".

Κωνσταντίνα Κούκου, Channel Manager Check Point Software

Η κ. Κωνσταντίνα Κούκου, Channel Manager Check Point Software Technologies, παρουσίασε το ολιστικό portfolio της Check Point, σε αντιπαράθεση με τισ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί καθώς και τις καινοτομίες που πραγματοποιεί η εταιρεία, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια σε κάθε οργανισμό.

Tomas Vorbura, Lead Security Engineer, Check Point Software Technologies

Αξίζει να αναφέρουμε την παρουσίαση του κ. Tomas Vorbura, Lead Security Engineer, Check Point Software Technologies, σχετικά με την τάση του Hacktivism, όπου δήλωσε: "Δεδομένου ότι εισερχόμαστε στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, πολλές κοινωνικές δομές υφίστανται βαθιές αλλαγές και νέες απειλές για την ασφάλεια που εκτείνονται από τα μεμονωμένα άτομα έως τα κράτη αναδύονται. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον κυβερνοχώρο, ο οποίος μετατρέπεται ταχύτατα στην κύρια πλατφόρμα για διεθνή και ενδοκρατική επικοινωνία, εγκλήματα και πολεμικές πράξεις και πολιτικό ακτιβισμό. Το κίνημα του χακτιβισμού κατέχει μια μοναδική θέση στο πολύπλοκο σύστημα των αλληλεπιδράσεων στον κυβερνοχώρο, αν και συχνά χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία και τακτικές που χρησιμοποιούν οι χάκερ και οι κυβερνοτρομοκράτες".

Στο "Check Point Cyber Leaders' Summit" συμμετείχαν πελάτες και συνεργάτες που μίλησαν τόσο για τις λύσεις που εφαρμόζει η Check Point όσον αφορά την προστασία των οργανισμών από επιθέσεις όσο και για τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με την ελληνική ομάδα της Check Point.

"Ένας οργανισμός στην Ελλάδα δέχεται επιθέσεις κατά μέσο όρο 806 φορές την εβδομάδα τους τελευταίους 6 μήνες, ήρθε η ώρα να αναλάβετε δράση για να παραμείνετε προστατευμένοι στον κυβερνοχώρο", είπε κλείνοντας την εκδήλωση ο κ. Μιχάλης Μπόζος, National Sales Manager της Check Point Software Technologies, Ltd. και συνέχισε: "δεν έχετε πλέον την πολυτέλεια να συμβιβάζεστε με τις δεύτερες καλύτερες λύσεις, σας αξίζει η καλύτερη ασφάλεια".