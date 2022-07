Η Novartis Hellas έλαβε για 3η συνεχή χρονιά Πλατινένια Διάκριση από τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης

Με γνώμονα την Εταιρική Υπευθυνότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η Novartis Hellas απέσπασε πλατινένια διάκριση από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) για 3η συνεχή χρονιά.

Επενδύοντας σε σημαντικές ESG πρωτοβουλίες βάσει της στρατηγικής της την τελευταία τριετία και παρά τις προκλήσεις της εποχής, η Novartis Hellas κατάφερε να διατηρήσει τις επιδόσεις της στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε υψηλά επίπεδα, λαμβάνοντας την πλατινένια διάκριση από το CR Index. Πρόκειται για ένα αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες και ως σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.

Με μια σειρά από δράσεις για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη των εργαζομένων, την φροντίδα για το περιβάλλον και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, η Novartis Hellas ενίσχυσε την ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της με πρωτοβουλίες για την σωματική τους υγεία & ευεξία, ήρθε πιο κοντά στο στόχο της για ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσέφερε ενεργά στην κοινωνία με διάφορες πρωτοβουλίες, όπως τα Ανοιχτά Φτερά. Η στρατηγική προσέγγιση και οι δεσμεύσεις της Novartis Hellas σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) έως το 2030 βασίζονται στην Επιχειρηματική Δεοντολογία & την Εταιρική Διακυβέρνηση, στην Πρόσβαση στην Υγεία και στην Εταιρική Υπευθυνότητα, με έμφαση στους ανθρώπους της, στο περιβάλλον, στους ασθενείς και στην τοπική κοινωνία.

Η Επικεφαλής Επικοινωνίας του Ομίλου Novartis στην Ελλάδα, κα Φωτεινή Μπαμπανάρα, δήλωσε σχετικά: "Ακολουθώντας πιστά την αποστολή μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα, συνεχίζουμε να προσθέτουμε αξία στην ελληνική κοινωνία μέσα από τις δράσεις μας στους τομείς της βιωσιμότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας. Η διάκριση που λάβαμε από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης αποτελεί αναγνώριση του έργου μας και δεσμευόμαστε σε ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον ως καλός εταιρικός πολίτης".

Σχετικά με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index

O Δείκτης CR Index αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Στην Ελλάδα o CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία) σε συνεργασία με το BITC. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.