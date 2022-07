Νέες εξαγορές εντός του 2022 προαναγγέλλει η PeopleCert

Νέες εταιρικές εξαγορές προαναγγέλλει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης. Και τούτο, μόλις έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης εξαγοράς των τελευταίων 15 ετών, από ελληνική εταιρεία, έναντι 450 εκατ. ευρώ, πέρυσι τον Ιούλιο. Κίνηση η οποία εκτίναξε την αποτίμηση της PeopleCert σε πάνω από 1 δισ. ευρώ καθιστώντας την ως τον πρώτο ελληνικό "μονόκερο"

Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε σήμερα, απευθυνόμενος προς εκπροσώπους του Τύπου, ο κ. Νικολαΐδης, η PeopleCert βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με εταιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να της προσφέρουν είτε τεχνολογικό προβάδισμα στον τομέα του αντικειμένου της (πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και διαχείριση έργων και διαδικασιών), είτε που κατέχουν ένα framework, δηλαδή ένα πλαίσιο διαδικασιών βέλτιστων πρακτικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και η υλοποίηση της εξαγοράς - ή των εξαγορών - αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της βρετανικής εταιρείας AXELOS Limited, έναντι τιμήματος 450 εκατ. ευρώ (380 εκατ. στερλίνες), προ έτους, οδήγησε την αποτίμηση της PeopleCert σε επίπεδα ανώτερα των 1,1 δισ. ευρώ ενώ έκτοτε ο ιδιαίτερα ταχύς ρυθμός ανάπτυξής της ,της τάξης του 40% ετησίως, έχει επίσης αντικατοπτρισθεί στο επίπεδο αποτίμησής της.

Η AXELOS είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2013 από το υπουργικό συμβούλιο (Cabinet Office) εκ μέρους της κυβέρνησης (HMG) στο Ηνωμένο Βασίλειο και της Capita plc (CPI.L), για την ανάπτυξη και προώθηση παγκόσμιων μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων (Project Management) και των ψηφιακών υπηρεσιών (IT & Digitally enabled services), συμπεριλαμβανομένων των PRINCE2 και ITIL. Μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς η PeopleCert εδραίωσε τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη στην πιστοποίηση διαχείρισης έργων και ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και ως τεχνολογικού hub για την Ελλάδα.

Η επιχειρηματική συμφωνία της εξαγοράς της βρετανικής Axelos από την PeopleCert αναδείχθηκε από την Bank of America (σύμβουλο της PeopleCert) και τα Global Banking &Finance Awards ως το καλύτερο Deal of the Year, Greece 2022, επιβεβαιώνοντας , όπως τόνισε ο κ. Νικολαΐδης, ότι η εταιρεία κινείται στρατηγικά στη σωστή κατεύθυνση, απαντώντας στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βραβεία Global Banking & Finance Awards αντικατοπτρίζουν την καινοτομία, την επίτευξη στόχων, τη στρατηγική στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κοινότητα αναγνωρίζοντας εταιρείες που κατέχουν εξέχουσα θέση σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης και αριστείας.

"Στόχος μας είναι η PeopleCert να συμβάλει στη φήμη της Ελλάδας ως κεντρικού επενδυτικού προορισμού και παγκόσμιου τεχνολογικού hub βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης, Μπορούμε να μετατρέψουμε , επισήμανε ο CEO του Ομίλου ,την Ελλάδα σ΄ ένα παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Με τη βοήθεια της PeopleCert οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κρατικοί οργανισμοί μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και τη λειτουργικότητά τους, όπως άλλωστε κάνει το 82% των Fortune 500 εταιρειών που έχει υιοθετήσει το ITIL παγκοσμίως.

Σήμερα ο Όμιλος διαχειρίζεται και αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο μεθοδολογιών βέλτιστων πρακτικών παγκοσμίως στη διαχείριση έργου (PRINCE2) καθώς και στη διαχείριση IT και ψηφιακών υπηρεσιών (ITIL) και διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες αξιολογώντας επαγγελματικές και γλωσσικές δεξιότητες .

Για τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου ο κ. Νικολαΐδης είπε ότι βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Διατήρηση μεγάλων ρυθμών ανάπτυξης (growth) και κερδοφορίας: Συνεχίζοντας με ρυθμό ανάπτυξης 40% στοχεύουμε σε ενίσχυση του δικτύου μας με στρατηγικές συνεργασίες, εξαγορά εταιρειών, είσοδο σε νέες αγορές αλλά και αυτοματοποίηση και αποδοτική λειτουργία των operations μας.

Ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία, ώστε να απαντούν στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες . Διεξαγωγή απρόσκοπτων εξετάσεων παγκοσμίως και υιοθέτηση modules που σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις αντιμετωπίζουν καίρια ζητήματα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, όπως πχ το sustainability.

Ψηφιακός μετασχηματισμός. Με βασικό κανάλι προώθησης και διακίνησης προϊόντων το ψηφιακό, δημιουργούμε ένα σύγχρονο technology hub στην Ελλάδα με ΙΤ professionals και experts

Έμφαση στους ανθρώπους μας. Οι 1000+ εργαζόμενοι είναι η πιο σημαντική μας επένδυση και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ανάπτυξή τους σε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους.

