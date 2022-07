Τα οικονομικά της ΙΟΝ που επιβεβαιώνουν την κίνηση Σπ. Θεοδωρόπουλου

Του Γιώργου Λαμπίρη

Κατά την απόφασή του να εισέλθει στην ΙΟΝ ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έχοντας εξετάσει σειρά παραγόντων όπως την ισχυρή μάρκα και την διαχρονικότητα της επιχείρησης, στην οποία υπέγραψε συμφωνία για να αποκτήσει μετοχές, είχε μπροστά του και μία ισχυρή και εύρωστη επιχειρηματική οντότητα. Θυμίζουμε ότι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έχει αποκτήσει το 45% των μετοχών της εταιρείας με προοπτική απόκτησης της πλειοψηφίας μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι άλλωστε που αποτυπώνεται και μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες αποτελούν σιωπηλό πλην όμως αδιάψευστο μάρτυρα, της πορείας της. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 2021 ο κύκλος εργασιών της, ήταν αυξημένος κατά 2,89 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης πραγματοποιήθηκε διανομή κερδών στους μετόχους ύψους 3,97 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2021 για τη χρήση του 2020.

Το γεγονός λοιπόν είναι ότι η ΙΟΝ στη διάρκεια του 2021 κατάφερε να αυξήσει το τζίρο της στα 121,69 εκατομμύρια ευρώ από 118,9 εκατομμύρια ευρώ το 2020, καταγράφοντας μεικτά κέρδη 47,93 εκατ. ευρώ από 47,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στα δύο έτη. Ως προς τα καθαρά κέρδη προ φόρων το 2021 ανήλθαν στα 13,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 11,69 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε για τη χρήση 2021 σε 42,99 εκατ. ευρώ έναντι 44,92 εκατ. ευρώ εκατ. για τη χρήση 2020, μειωμένος κατά 1,93 εκατ. ευρώ, καθότι αποπληρώθηκε μέρος του δανεισμού.

Σταθερότητα στην Ελλάδα, ενίσχυση των εξαγωγών

Σε μία χρονιά όπως ήταν το 2021, όπου τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αύξησαν ακόμα περισσότερο το τζίρο τους σε σχέση με τον ήδη αυξημένο τζίρο του 2020, αντλώντας περαιτέρω ώθηση από την πανδημία, η ΙΟΝ στο εσωτερικό παρέμεινε σταθερή σε πωλήσεις. Ενισχύθηκε παρόλ’ αυτά ως προς τα οικονομικά της μεγέθη από τις διεθνείς πωλήσεις της. Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι πωλήσεις της πέρυσι ήταν 102,96 εκατομμύρια ευρώ από 102,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020 με οριακή άνοδο 0,02%. Αντιθέτως στις εξαγωγές οι πωλήσεις ήταν 13,73 εκατομμύρια ευρώ από 11 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2020 και επί της ουσίας αυξήθηκαν κατά 24,8%. Στην περίπτωση αυτή και λαμβάνοντας κανείς υπόψη του την εξωστρέφεια που επέδειξε η Chipita και το μοντέλο που εφάρμοσε εκεί ο Θεοδωρόπουλος, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να έχουν ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης για μία κατά τ’ άλλα εγχωρίως στηριζόμενη επιχείρηση σε επίπεδο πωλήσεων.

Την μεγαλύτερη κίνηση είχαν η Βουλγαρία, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Αλβανία, οι ΗΠΑ, η Λιβύη και η Ρωσία. Οι πωλήσεις μας στην Βουλγαρία με προϊόντα NUCREMA καθώς και οι εξαγωγές στην Ρωσία, καλύπτονται από την θυγατρική μας μονάδα στη Σόφια. Το 41% του συνόλου των εξαγωγών ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο σε τρίτες χώρες.

Το 2021 η ΙΟΝ επένδυσε 4,82 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει να υλοποιεί το 2020 με επενδύσεις 4,94 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η εταιρεία προαναγγέλλει νέες κινήσεις για την αναβάθμιση και ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού.

Ένας ακόμη παράγοντας που καθιστά την ΙΟΝ διαρκώς κινητική και ενδιαφέρουσα, είναι η καινοτόμα στρατηγική της και η ανανέωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της. Έτσι, το 2021 έκανε συγκεκριμένες κινήσεις, λανσάροντας νέα προϊόντα που ήταν συγκεκριμένα τα εξής:

1) Σοκολάτα ΙΟΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ "SMOOTH AND CREAMY”

2) Σοκολάτα ΙΟΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ "DOUBLE”

3) Σοκολάτα Γάλακτος BREAK ME CRUNCHY POP CORN

4) Σοκολατίνια "SELECTION”

5) Σοκολάτα ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 60% ΚΑΚΑΟ

6) ION COMPOUND ΓΑΛΑΚΤΟΣ

7) ION COMPOUND ΛΕΥΚΗ

8) Σοκολάτα ΙΟΝ DARK "NO ADDED SUGAR” ME SUPER FRUITS

9) NUCREMA ION 30% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΖΑΧΑΡΗ

10) ION PROTEIN CARAMEL

11) ION ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ "VEGAN”

12) ION ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ "VEGAN”

Η ΙΟΝ σήμερα διαθέτει τρεις μονάδες παραγωγής σε Νέο Φάληρο, Άρτα και Μαρκόπουλο Αττικής, ενώ τα κεντρικά της βρίσκονται στην περιοχή του Νέου Φαλήρου. Επιπλέον διατηρεί επενδυτικά ακίνητα στην περιοχή Kostinbrod της Βουλγαρίας καθώς και στην πόλη Plovdiv της ίδιας χώρας.