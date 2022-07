Άλμα στην αραβική χερσόνησο για την Coffee Berry

Του Γιώργου Λαμπίρη

Στη Σαουδική Αραβία εισέρχεται η αλυσίδα καταστημάτων καφεστίασης Coffee Berry, η οποία με αυτόν τον τρόπο κάνει ένα ακόμα βήμα εισόδου σε αγορά του εξωτερικού, μετά την Κύπρο όπου διατηρεί εκταταμένη παρουσία και την Αίγυπτο που ήδη έχει αναπτύξει δίκτυο καταστημάτων.

Όπως αναφέρουν σχετικά πηγές κοντά στην εταιρεία, η επέκταση στην αραβική χερσόνησο θα υλοποιηθεί σε συμφωνία με τοπικό συνεργάτη, ο οποίος πρόκειται να αναπτύξει το δίκτυο της ελληνικών συμφερόντων αλυσίδας με τη μέθοδο του master franchise. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, η οποία έχει δωδεκαετή ισχύ. O σχεδιασμός που απορρέει από τη συνεργασία των δύο πλευρών αφορά στην κατασκευή και λειτουργία συνολικά 22 καταστημάτων στη συγκεκριμένη χώρα. Τα τέσσερα πρώτα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της συμφωνίας, ενώ σταδιακά τα υπόλοιπα 18 καταστήματα θα δημιουργηθούν έως και το πέμπτο έτος της συνεργασίας.

Στο πλάνο η είσοδος και σε άλλες αραβικές χώρες τα επόμενα χρόνια

Κατά τις ίδια πληροφορίες μάλιστα, στον σχεδιασμό της Coffee Berry είναι να εισέλθει και σε άλλες αραβικές χώρες, καθώς η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος για την επέκταση της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις με ενδιαφερόμενους, ούτως ώστε μετά την Σαουδική Αραβία να γίνουν περαιτέρω ενέργειες ανάπτυξης του δικτύου της αλυσίδας και σε άλλες χώρες.

Στα 20 εκατ. ευρώ ο εκτιμώμενος τζίρος του 2022

Να σημειωθεί ότι η Coffee Berry κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων. Το 2021 ο κύκλος εργασιών της ήταν 14,2 εκατομμύρια ευρώ, με τον προβλεπόμενο τζίρο για το 2022 να φτάνει στα επίπεδα των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας αριθμεί περί τα 205 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο.

Η εταιρεία που ξεκίνησε την δραστηριότητά της στο χώρο του καφέ με επίκεντρο την μεταποίηση, προχώρησε πριν από σχεδόν έξι χρόνια στην είσοδό της στη λιανική. Η αγορά του καφέ στην Ελλάδα αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή από τις πιο ανταγωνιστικές, κάτι που αποτυπώνεται ταυτόχρονα και στην τιμή του ροφήματος όπου στο take away η μέση τιμή για τον freddo espresso ακόμα και με την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους για το ποτήρι και το καπάκι και παρά τις αυξήσεις που έχουν μετακυληστεί στην αγορά λόγω πληθωρισμού, δεν υπερβαίνει τα 2 ευρώ.

Η διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά του take away καφέ στην Ελλάδα

Στοιχεία της NielsenIQ για την αγορά του καφέ με τη μορφή του take away, δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια πρόκειται για μία αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία μάλιστα ευνοήθηκε ακόμα πιο έντονα στη διάρκεια της πανδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2016, τα on the go καταστήματα είχαν μερίδιο επί των συνολικών πωλήσεων καφέ στον κλάδο εστίασης, στα επίπεδα του 41,3%, το ποσοστό αυτό τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2021 είχε φτάσει πλέον στο 77,7%. Την ίδια στιγμή ενώ το 2016 το 50,9% της κατανάλωσης καφέ εντοπιζόταν στα καφέ-μπαρ και το 7,8% σε καφενεία, φτάνοντας πλέον στον Απριλιο του 2021, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 21,3% σε καφέ-μπαρ και μόλις 1% σε καφενεία, βάσει των ίδιων στοιχείων.