Επ. Κεφαλαιαγοράς: Στις 29 Ιουνίου το συνέδριο "The Future of Sustainable Finance"

Διεθνές συνέδριο με τίτλο "The Future of Sustainable Finance" διοργανώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Τετάρτη 29 Ιουνίου στο Μέγαρο Καρατζά, στην Αθήνα.

Μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι διεθνείς και εθνικές πρωτοβουλίες για θέματα ESG έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών και οι ενέργειες για τη στήριξη των προσπαθειών μετάβασης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς τη βιωσιμότητα έχουν επιταχυνθεί. Μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση απαιτεί σαφείς πολιτικές έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις.

Το συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα επικεντρωθεί στις τρέχουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης από θεσμική και πρακτική άποψη, στις προκλήσεις και στις προοπτικές, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων ζητημάτων ESG που καλύπτουν στρατηγικές επιχειρηματικού μετασχηματισμού, θέματα χρηματοδότησης, συμμόρφωσης και επενδυτικών επιλογών.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν υψηλού επιπέδου στελέχη και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και εκπρόσωποι φορέων και εταιριών.

Στις συζητήσεις του συνεδρίου, την Ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Από πλευράς ελληνικών εποπτικών αρχών στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, οι Αντιπρόεδροι, Νικόλαος Κονταρούδης και Αναστασία Στάμου και η εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα ESG, Ελένη Βώκου.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν και οι τρεις Πρόεδροι των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και πιο συγκεκριμένα οι Verena Ross, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η Petra Hielkema, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και ο José Manuel Campa, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA).

Στους διακεκριμένους ομιλητές από το εξωτερικό συμπεριλαμβάνονται ο Carmine Di Noia, Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ καθώς και Πρόεδροι εθνικών εποπτικών αρχών, όπως ο Robert Ophèle, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Γαλλίας (AMF), ο Jean Paul Servais, Πρόεδρος Financial Services and Markets Authority (FSMA Βέλγιο) και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της IOSCO, και οι Carlo Comporti και Chiara Mosca, Commissioners της Ιταλικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς (CONSOB). Επίσης, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανισμών ή φορέων, όπως ο Christopher Allen, DG ECFIN Resident Adviser in Athens, European Commission, ο Nicholas Pfaff, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Βιώσιμης Χρηματοδότησης, International Capital Market Association (ICMA), ο Victor Van Hoorn, Executive Director, European Sustainable Investment Forum (EUROSIF), ο Lee White, Executive Director του IFRS Foundation, εμπειρογνώμονες από την ESMA & EBA, Patrik Karlsson και Pilar Gutierrez και εκπρόσωποι διαχειριστών κεφαλαίων από το εξωτερικό όπως o Carey Evans, Managing Director, της BlackRock Global Public Policy Group και ο Περικλής Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Trispan Capital.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν σε ανώτατη εκπροσώπηση τόσο οι ελληνικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς όσο και οι εισηγμένες εταιρίες.

Τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα εκπροσωπηθούν από τους κ.κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γιώργο Χαντζηνικολάου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και Βασίλη Ψάλτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank.

Ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ και ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mytilineos SA θα αναλύσουν τα θέματα των στρατηγικών αποφάσεων των εισηγμένων εταιριών ως προς το ESG.

Επίσης, στο συνέδριο θα συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες ομιλητές εκπρόσωποι φορέων, όπως του ΕΒΕΑ, ο Ιωάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), αλλά και φορέων και εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα όπως οι Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια, Δημήτρης Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ, Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Αθανάσιος Κουλορίδας, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.), Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST, Θεοφάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ και Σπύρος Κυρίτσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

Συντονιστές της συζήτησης θα είναι μεταξύ άλλων ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), τα μέλη του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ο Αναστάσιος Βιρβιλιός, Δικηγόρος και μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Κώστας Μποτόπουλος, Συνταγματολόγος, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Χρήστος Γκόρτσος, καθηγητής Δημόσιου Οικονομικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, καθηγητής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επισκέπτης καθηγητής του τμήματος Νομικής του London School of Economics (LSE).

