Takeda Hellas: Η διάκρισή μας ως Best Workplace 2022 οφείλεται στις αξίες μας

H Takeda Hellas αναδείχθηκε στα φετινά βραβεία Best Workplaces 2022, λαμβάνοντας την 4η θέση ανάμεσα στις εταιρείες που βραβεύτηκαν στην κατηγορία "10 καλύτερες εταιρείες με 50 - 250 εργαζόμενους". Η αναγνώριση αυτή της Takeda Hellas, ανάμεσα στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας, αλλά και του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Takeda είναι μια διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία και ιστορία δυόμισι αιώνων. Με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες ανά τον κόσμο, η Takeda εστιάζει την Έρευνα και Ανάπτυξη της σε τέσσερις βασικούς θεραπευτικούς τομείς: της ογκολογίας, της γαστρεντερολογίας (GI), των σπάνιων παθήσεων και της νευρολογίας, καθώς και σε επενδύσεις που στοχεύουν στα παράγωγα αίματος και στα εμβόλια. Η εταιρεία, μάλιστα, κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των σπάνιων παθήσεων.

Η ελληνική θυγατρική Takeda Hellas είναι υπεύθυνη για δύο ακόμα χώρες, την Κύπρο και τη Μάλτα. Πιστή στον στόχο της να προσφέρει "καλύτερη υγεία και ένα λαμπερότερο μέλλον για τον κόσμο", η Takeda Hellas φροντίζει καθημερινά οι άνθρωποί της να λάμπουν. Κάθε επιχειρηματική απόφαση είναι σύμφωνη με τις αρχές της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από τη βαθιά ιαπωνική παράδοση και παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο.

Η εταιρεία χαρακτηρίζεται, μάλιστα, από το values - based decision making, τη λήψη, δηλαδή, αποφάσεων με βάση τις αξίες της: την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, την ειλικρίνεια και την επιμονή. Το αξιακό αυτό πλαίσιο της εταιρείας κατευθύνει τη λήψη κάθε δύσκολης απόφασης ή την επίλυση κάθε ηθικού διλήμματος. Τα θέματα διερευνώνται πάντα με την παρακάτω σειρά: Ασθενής – Εμπιστοσύνη – Φήμη – Επιχείρηση. Με έμφαση στη σύμμετρη προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική ανέλιξη, η εταιρεία προσφέρει στους εργαζόμενους ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον και διαρκώς εξελισσόμενα εργαλεία υποστήριξης της εργασίας, επιδεικνύοντας βαθιά εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και υποστηρίζοντας την καινοτομία.

Η ηγετική της ομάδα εκπαιδεύεται, ακούει και νοιάζεται. Τα προσωποποιημένα πλάνα ανάπτυξης για τους εργαζομένους ενδυναμώνονται μέσα από τακτικές συζητήσεις προόδου και εξέλιξης με τους προϊσταμένους και ένα δομημένο πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι αξιολογούνται και υποστηρίζονται μέσα από ένα ολιστικό πλαίσιο συζητήσεων και ενεργειών που συνδέονται άμεσα με την δυναμική και τις μελλοντικές δυνατότητές τους και όχι μόνο με την τρέχουσα απόδοσή τους.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους και της ανάληψης νέων ευθυνών, προσφέρονται στους εργαζομένους ευκαιρίες για παράλληλη αξιοποίηση νέων θέσεων εργασίας, εργαζόμενοι ως μέρος του ρόλου τους στο 50% του χρόνου τους σε βραχυπρόθεσμες αναθέσεις, από τις οποίες αποκομίζουν κρίσιμες δεξιότητες, εργασιακές και κοινωνικές.

Ακόμη, η εκστρατεία ευαισθητοποίησης και κατανόησης της ειλικρινούς και ανοικτής συνομιλίας "Speak Up” εκπαιδεύει τους υπαλλήλους και τα διευθυντικά στελέχη για το πώς να συζητούν ανησυχίες, να υποστηρίζουν τους άλλους όταν μιλούν και, τελικά, πώς να ενθαρρύνουν και να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εμπνεύσουν άλλους να μιλήσουν. Η Takeda Hellas καλλιεργεί την κουλτούρα του speak up μέσω αφοσιωμένων ομάδων που λειτουργούν ως πρεσβευτές της νοοτροπίας, στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλα τα επίπεδα και σχεδόν όλα τα τμήματα.

Όπως δήλωσε και ο κ. Ιωάννης Μπουζάκλας, Head, Patient and Value Access and Communications της Takeda Hellas, "Είναι τιμή, χαρά και μεγάλη αναγνώριση η βράβευση της Takeda Hellas ως Best Workplace. Για δεύτερη συνεχή χρονιά βραβευόμαστε για το εργασιακό μας περιβάλλον, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών και των αξιώσεών μας για το μέλλον. Kαταφέραμε να διατηρήσουμε υψηλό το ηθικό των ανθρώπων μας, 2 ουσιαστική τη διαπροσωπική επαφή - ακόμη και όταν αυτή ήταν μόνο διαδικτυακή -, ζωντανή την ομαδική διάδραση και δυνατή τη στήριξη και την ενίσχυση του καθενός μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με πρώτο μας μέλημα την ασφάλεια και την υγεία, σωματική και ψυχική, όλων. Μοναδικός οδηγός η προσήλωση στις αξίες μας και στον ασθενή, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του οποίου στις θεραπείες της Takeda, εργαστήκαμε αδιάκοπα. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τη συγχώνευση των εταιρειών Shire και Baxalta στην Takeda Hellas. Σε ένα τέτοιο, "ανατρεπτικό” για την καθημερινότητα περιβάλλον, προτεραιότητα μας ήταν ο σεβασμός σε όλους τους εργαζόμενους και η επιτάχυνση της πολιτισμικής ενοποίησης (cultural integration), η οποία με τη σειρά της διασφάλισε αρραγή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες μας, παρά τις εσωτερικές αλλαγές. Και συνεχίζουμε με το ίδιο αμείωτο πάθος την επένδυση στους ανθρώπους μας, χτίζοντας πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ενισχύοντας τη συνδημιουργία.”