Τρ. Πειραιώς: Διεθνείς διακρίσεις για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow

Τρεις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις έλαβε το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο των International Loyalty Awards 2022, του μεγαλύτερου θεσμού του είδους σε διεθνές επίπεδο.

Μεταξύ περισσότερων από 200 υποψηφιοτήτων που διεκδίκησαν τα 26 βραβεία της διοργάνωσης, η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύτηκε για το yellow στις κατηγορίες:

-International Best Financial Services Loyalty Program or Initiative

-Ιnternational Best B2B Loyalty Program

-Regional Winner/Western Europe – Highly Commended all over categories of the region.

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή των International Loyalty Awards 2022, "η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε να συμπεριλάβει μεγάλο εύρος της δραστηριότητάς της στο Πρόγραμμα Eπιβράβευσης yellow, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, όπως επίσης να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα για την ίδια και τους συνεργάτες της".

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις την περίοδο της πανδημίας του Covid -19, στηρίζοντας τους συνεργάτες της και τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή κάλυψε τις ανάγκες των πελατών της, αξιοποιώντας το Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, συμμετείχαν περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι εταιρειών από 86 χώρες. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow διακρίθηκε μεταξύ προγραμμάτων πιστότητας (loyalty program) που διαθέτουν κορυφαίες εταιρείες σε διεθνές επίπεδο, όπως οι American Express & British Airways, First National Bank South Africa, First Abu Dhabi Bank, MetLife, Oracle, Nectar & British Airways, Tesco, BMW, PepsiCo, Shell, Expedia Group, IKEA, Renault, Lidl, ALDI, Lenovo, WWF International.