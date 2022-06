Εντυπωσιακή ανάπτυξη για το παγκόσμιο δίκτυο της RSM

Με άνοδο κατά 15,8% στα έσοδά της, που ανήλθαν στα 7,26 δισ. δολάρια ΗΠΑ, η RSM διατηρεί και για το 2021 την 6ηθέση στην παγκόσμια κατάταξη των δικτύων Ορκωτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων. Μάλιστα, η RSM κατάφερε να σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό συνολικής ανάπτυξης μεταξύ των 10 πρώτων μεγαλύτερων δικτύων του κλάδου παγκοσμίως.



Βάσει της επίσημης έρευνας του International Accounting Bulletin (IAB), η RSM αποτελεί για το 2021 το 6ομεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως για υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, με συνολικά έσοδα 7,26 δισ. δολάρια ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 15,8% σε σύγκριση με το 2020, περισσότερα από 860 γραφεία σε 123 χώρες και περισσότερους από 51.000 ανθρώπους να κάνουν πράξη το motto του δικτύου "The Power of Being Understood” παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.



Το παγκόσμιο δίκτυο της RSM, σημείωσε δυναμική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Ιδιαίτερα, βάσει της έρευνας του IAB οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 38%. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως την αυξητική αυτή τάση ακολούθησαν οι λογιστικές (+19%), οι φορολογικές (+8%)και οι ελεγκτικές υπηρεσίες (+8%)του δικτύου.Στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξής του, το δίκτυο απέκτησε μέσα στο 2021 περισσότερα από 40 νέα γραφεία, αριθμώντας συνολικά πάνω από 860 σε 123 χώρες, ενισχύοντας την παγκόσμια παρουσία του.



Χαρακτηριστικά, ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Greece ανέφερε πως "Στην RSM παγκοσμίως είμαστε όλοι υπερήφανοι για το γεγονός ότι παραμένουμε το 6ο μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων για άλλη μια χρονιά, αλλά κυρίως επειδή καταφέραμε μέσα από τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας στις προκλήσεις της περιόδου και να τους καθοδηγήσουμε να τις αξιοποιήσουν ως ευκαιρίες για ανάπτυξη. Τα οικονομικά αποτελέσματα του δικτύου μας αντανακλούν αυτή την επιτυχία, καθώς και τη δέσμευσή μας να κατανοούμε σε βάθος τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των σύγχρονων επιχειρήσεων και των συνεργατών μας".



Στο ίδιο πλαίσιο, η κα Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece, δήλωσε πως "η διατήρηση της 6ης θέσης παγκοσμίως στον κλάδο μας, μας δίνει μεγάλη χαρά και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας αποτελεσματικά και αποδοτικά, σε όποια γεωγραφική περιοχή και εάν δραστηριοποιούνται. Αυτό όμως που μας κάνει ακόμα πιο περήφανους, είναι το γεγονός ότι παρά το μέγεθος του δικτύου μας και την ανάπτυξη που έχουμε κάθε χρόνο, ο σκοπός μας παραμένει προτεραιότητα για εμάς και η διατήρηση της κουλτούρας μας επιτυγχάνεται παγκοσμίως με γνώμονα τις αξίες μας και την έμφαση μας στις ανθρώπινες σχέσεις που βασίζονται στην κατανόηση και την συνεργασία καθώς και την αδιαπραγμάτευτη υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας. Χτίζοντας ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτες μας και κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες τους, είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα, κάνοντας πράξη το motto μας – The Power of Being Understood.".



Τέλος, το παγκόσμιο δίκτυο της RSM μέσω των δράσεων, των πρωτοβουλιών και της συνεργασίας των μελών της, αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει επίκαιρο και ανταποκρίνεται πλήρως και επιτυχώς στις προκλήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των δράσεων που εστιάζουν στην ανάπτυξη των ανθρώπων και των υπηρεσιών του δικτύου αποτελούν το Global Innovation Hub για την καινοτομία, το πρόγραμμα Digital Visionaries για την πολυπολιτισμική συνεργασία και ανάπτυξη, το The Women in Leadership Summit για την προβολή των γυναικείων ηγέτιδων του δικτύου, το RSM Forward Sprint για την ενθάρρυνση των νέων συναδέλφων να μοιράζονται τις καινοτόμες ιδέες τους, το RSM Academy για την ανάδειξη των μελλοντικών ηγετών του δικτύου και η λειτουργία των πολλαπλών Centers of Excellence.