The Ellinikon Park, το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στην Ευρώπη από τη Lamda Development

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:22

Τον σχεδιασμό της για τη δημιουργία του The Ellinikon Park, του μεγαλύτερου παράκτιου πάρκου στην Ευρώπη, που θα δεσπόζει στην καρδιά του Ελληνικού, παρουσίασε σήμερα η Lamda Development. Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά διαδικτυακή ενημέρωση της εταιρείας για τα έργα της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού, η οποία θα μεταμορφώσει μία μοναδική έκταση στα νότια της Αθήνας, δημιουργώντας μια πόλη πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Sasaki, το οποίο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά αστικά πάρκα σε όλον τον κόσμο, σε συνεργασία με το ελληνικό γραφείο Δοξιάδη, υπογράφουν τον σχεδιασμό και τη μελέτη του The Ellinikon Park.

"Το πάρκο του Ελληνικού, είναι κάτι παραπάνω από ένα πράσινο, μεγάλο πάρκο. Είναι μια νέα πρόταση που εισάγει στην χώρα μας αλλά και διεθνώς έναν καινούργιο τρόπο ζωής όπου θα συνυπάρχουν αρμονικά η φύση, οι άνθρωποι και οι πιο προηγμένες εφαρμογές της τεχνολογίας. Το Πάρκο του Ελληνικού, θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει αποκλειστικά με χρήματα του επενδυτή και θα αποτελέσει ένα πάρκο-εμπειρία με γνώμονα τον πολίτη κάθε ηλικίας" ανέφερε, στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου.

"Το The Ellinikon Park είναι ένα Πάρκο πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα αποτελέσει την καρδιά της ανάπτυξης του Ελληνικου. Ένα σύγχρονο πάρκο, στο οποίο κάθε περιοχή θα έχει το δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα, προσφέροντας ξεχωριστές δραστηριότητες και εμπειρίες, αναδεικνύοντας παράλληλα την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πάρκου θα είναι έτοιμο μέχρι το 2025 για να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων" επεσήμανε η Chief Development and Investment Portfolio Officer της Lamda Development, κ. Μελίνα Παΐζη.

Την παρουσίαση συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου.

Οι περιοχές του The Ellinikon Park

H Ολυμπιακή Πλατεία, θα αποτελέσει σημείο ανάδειξης της Ολυμπιακής κληρονομιάς, ενώ το αμφιθέατρο της περιοχής θα μπορεί να φιλοξενεί συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Στο υψηλότερο σημείο του Πάρκου θα δημιουργηθούν υπαίθριες γκαλερί που θα φιλοξενούν γλυπτά και έργα μοντέρνας Τέχνης, με έμφαση στους Έλληνες καλλιτέχνες. Σε μία έκταση μεγαλύτερη από το Πεδίον του Άρεως, θα υπάρχουν θεματικές περιοχές, όπως αμπελώνες, ελαιώνες και αγροί, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι ανακάλυψης της ελληνικής γεωργίας .Στην περιοχή Saarinen δεσπόζει το κεντρικό κτίριο του Ανατολικού Αερολιμένα του Ελληνικού που για δεκαετίες υπήρξε πύλη εισόδου στην Αθήνα. Το ιστορικό κτίριο αποκτά νέα ζωή ως εκθεσιακό κέντρο και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το Ρέμα Τραχώνων οριοθετείται και η κοίτη του απελευθερώνεται, με αποτέλεσμα την αναζωογόνηση του τοπικού οικοσυστήματος και τη μεταμόρφωση της γύρω περιοχής. Η αναμορφωμένη Λίμνη κανόε-καγιάκ των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 θα είναι ένας χώρος, όπου θα μπορεί κανείς να απολαύσει τη μαγευτική θέα από το παρατηρητήριο και να εξερευνήσει τη λίμνη. Τέλος, αναπόσπαστο μέρος του TheEllinikonPark είναι το ExperiencePark, στην περιοχή των τριών υποστέγων της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχει ήδη γίνει ο νέος προορισμός για στιγμές χαλάρωσης στα νότια προάστια.

Ένα "έξυπνο" πάρκο του μέλλοντος

Το The Ellinikon Park θα είναι το πρώτο "έξυπνο" πάρκο στην Ελλάδα που θα ενσωματώνει έξυπνες λύσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, όπως συστήματα φωτισμού που θα προσαρμόζουν την ένταση ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας, αλλά και συστήματα για τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Στόχος της Lamda Development είναι οι έξυπνες υποδομές του Ελληνικού να αποτελέσουν υπόδειγμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού

To The Ellinikon Park σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και τη βιοποικιλότητα της Αττικής. Περισσότερα από 1.000.000 νέα δέντρα και φυτά έρχονται να εμπλουτίσουν την υπάρχουσα βλάστηση, η οποία θα ενταχθεί στον σχεδιασμό. Το The Ellinikon Park, μέσω των καινοτόμων, σύγχρονων υποδομών του, θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης και ηλεκτροδότησής του στο σύνολό τους, αντισταθμίζοντας πλήρως το ανθρακικό του αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του.

Στόχος της Lamda Development είναι να παραδώσει μέσα στα επόμενα χρόνια ένα αστικό πάρκο, μοναδικό στην Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο, το οποίο θα μπορούν όλοι να επισκεφτούν, να απολαύσουν και να το κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους.