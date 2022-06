Δώδεκα ελληνικές επιχειρήσεις στην πλατφόρμα The smarter E Europe 2022 στο Μόναχο

Δώδεκα ελληνικές εταιρίες συμμετείχαν στην The smarter E Europe 2022, την κορυφαία πλατφόρμα για την ενεργειακή βιομηχανία στην Ευρώπη, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Μόναχο από την Solar Promotion GmbH και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρεται ότι, οι ελληνικές εταιρίες που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση είναι οι: Elvan S.A., ILVIEF SA, Inaccess ltd, Nanotechnology Lab LTFN, Organic Electronic Technologies PC (O.E.T.), Profilodomi, Protasis SA, Raycap GmbH, Recom Technologies, S.K.EVANGELOPOULOS AND CO, SOLBOTIX S.A. και Sunlight Group Energy Storage Systems.

Στη The smarter E Europe 2022 συμμετείχαν 1.356 εκθέτες οι οποίοι κατέλαβαν 132.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, ενώ την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 65.000 ενδιαφερόμενοι από 149 χώρες, αριθμός ο οποίος ήταν αυξημένος κατά 33% σε σχέση με την τελευταία προ Covid-19 διοργάνωση.

Να σημειωθεί ότι η The smarter E Europe αποτελεί την "ομπρέλα" των επιτυχημένων εκθέσεων Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe και EM-Power Europe, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ενεργειακής βιομηχανίας, από τους τομείς των φωτοβολταϊκών και των συσσωρευτών ενέργειας έως τα ηλεκτρικά οχήματα και την ευφυή χρήση της ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το νέο ραντεβού της The smarter E Europe ανανεώθηκε για τις 14 - 16 Ιουνίου 2023 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες σχετικά με τη The smarter E Europe, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.