Θ. Βλαχόπουλος (Τρ. Πειραιώς): Χρηματοδοτούμε κάθε αξιόχρεη επένδυση

Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την εμπειρία της ως η πρώτη τράπεζα στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, με σύνολο ενεργητικού περίπου στα 80 δισ. και καταθέσεις της τάξης των 55 δισ. ευρώ, τηρεί με συνέπεια τη δέσμευσή της να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και στην κατεύθυνση αυτή, συμβάλλει στην υλοποίηση οποιασδήποτε βιώσιμης επένδυσης που θα ενισχύσει την πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη, τόνισε ο ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς στο πρώτο Ισραηλο - Ελληνικό συνέδριο που είχε ως τίτλο "Business Opportunities on the Runway to Greece – Real Estate, Travel, Energy, Investments, Innovation”.

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε ότι η Τράπεζα ήταν η πρώτη που εμπιστεύτηκε, αναγνώρισε την προστιθέμενη αξία της επένδυσης και χρηματοδότησε μεγάλο ισραηλινό ξενοδοχειακό Όμιλο. Παράλληλα, κάλεσε τους Ισραηλινούς επενδυτές να απευθυνθούν στην Τράπεζα Πειραιώς, δεδομένου ότι η Τράπεζα δεν χρηματοδοτεί μόνο τις επενδύσεις αλλά λειτουργεί και ως σύμβουλος των εν δυνάμει επενδυτών – πελατών της.

Το συνέδριο διοργάνωσε η ισραηλινή εφημερίδα Calcalist σε συνεργασία με τον Όμιλο Brown Hotels και φιλοξένησε κυβερνητικά στελέχη από τις δύο χώρες καθώς και ισχυρούς επιχειρηματίες από το Ισραήλ, οι οποίοι συζήτησαν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, τους επιχειρηματικούς δεσμούς Ελλάδας - Ισραήλ καθώς και τις εξελίξεις στους κλάδους του τουρισμού, του Real Estate, της ενέργειας και της καινοτομίας.

Ο κ. Βλαχόπουλος έλαβε μέρος στη συζήτηση με θέμα "Doing Business in Greece" και σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το πώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δύναται να υποστηρίξει τους Ισραηλινούς επενδυτές, ανέφερε ότι, έχοντας αντιμετωπίσει πάνω από μια δεκαετία με διαρκείς αβεβαιότητες, προκλήσεις και κρίσεις, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σήμερα με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υψηλή ρευστότητα, απαλλαγμένες από ένα σημαντικό μέρος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους και είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν κάθε αξιόχρεο επενδυτικό σχέδιο.