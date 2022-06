Schroders Capital: Ανάθεση από τη Barmenia για τη διαχείριση διαθεσίμων ύψους 100 εκατ. ευρώ

Χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ εμπιστεύεται στη Schroders Capital η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Barmenia, το οποίο περιλαμβάνει μείγμα περιουσιακών στοιχείων.

Το χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα ταξινομηθεί στο Άρθρο 9 σύμφωνα με τους κανονισμούς SFDR της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτελείται από επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές και ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή. "Πυρήνας" του χαρτοφυλακίου θα είναι οι στόχοι βιωσιμότητας, που πρόκειται να ενισχυθούν με επενδύσεις σε δύο ταμεία, τα οποία διαχειρίζεται η πρωτοπόρος στις επενδύσεις επιπτώσεων BlueOrchard, μέλος του Ομίλου Schroders.

Η εντολή, συν τοις άλλοις, πρόκειται να συμβάλλει στην αποδοτικότητα και στην εκπλήρωση ορισμένων από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Συγκεκριμένα, από τους συνολικά 17 ΣΒΑ, η συγκεκριμένη εντολή στοχεύει στους ακόλουθους: Νο 6 (Καθαρό νερό και αποχέτευση), Νο 7 (οικονομική και καθαρή ενέργεια), Νο 9 (Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομή), Νο 11 (Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες), Νο 12 (Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή) και Νο 13 (Δράση για το κλίμα).

Η επένδυση του χαρτοφυλακίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 36 μήνες.

Ο Andreas Eurich, Chairman of the Board of Management της Barmenia, δήλωσε: "Στηρίζουμε τη βιωσιμότητα με αποφασιστικότητα. Το ενδιαφέρον μας αυτό ‘μεταφράζεται’ σε χρηματοδότηση καινοτομιών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές. Είμαστε πολύ περήφανοι που επιτύχαμε ένα ακόμη ορόσημο στη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα με την πρώτη μας εντολή αντικτύπου αυτού του είδους".

Ο Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets της Schroders Capital, σχολίασε: "Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Barmenia μας εμπιστεύτηκε, καθώς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές της ώστε να καταστεί βιώσιμη η γερμανική οικονομία. Η Schroders Capital σκοπεύει να επενδύσει σε εταιρείες που συμβάλλουν θετικά στην κλιματική αλλαγή και στην αποδοτικότητα των πόρων. Με τη δική μας πλατφόρμα πολλαπλών ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, όχι μόνο προσφέρουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, αλλά μπορούμε επίσης να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες μας.

Η αποστολή της Schroders Capital είναι να αναπτύσσει βιώσιμες λύσεις για πελάτες που αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών ιδιωτικής αγοράς, τις οποίες διαχειρίζονται οι εξειδικευμένες ομάδες μας με μακρά εμπειρία. Παράλληλα, με την εις βάθος τεχνογνωσία στo private equity και τις υποδομές, η BlueOrchard εξειδικεύεται στον αντίκτυπο, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, που θα αξιοποιηθούν για αυτήν την εντολή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιδείξουμε για άλλη μια φορά, την εξειδίκευσή μας".

Η Carola Schroeder, member of the Barmenia Management Board, σχολίασε τη συνεργασία με τη Schroders Capital λέγοντας: "Η βιωσιμότητα είναι ένα σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής και της εταιρικής μας κουλτούρας. Θέλουμε να συμβάλλουμε στις βιώσιμες επενδύσεις, έτσι ώστε ο μετασχηματισμός σε μια φιλική προς το κλίμα οικονομία αλλά και στην κοινωνία συνολικά, να πετύχει. Με αυτήν την επένδυση, αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η βιωσιμότητα δεν λειτουργεί εις βάρος των αποδόσεων. Έχοντας κοινή κατεύθυνση με αυτήν την εντολή αντίκτυπου, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε συστηματικά την υπάρχουσα στρατηγική ESG, καθιστώντας την πιο μετρήσιμη. Η Schroders Capital, είναι ένας συνεργάτης που μπορεί να μας υποστηρίξει στην επίτευξη των στόχων με την εμπειρία της στις επενδύσεις αντικτύπου".

Η Maria Teresa Zappia, Head of Sustainability and Impact at Schroders Capital, Chief Impact & Blended Finance Officer, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της BlueOrchard, πρόσθεσε: "Ο σχεδιασμός αυτής της εντολής ξεπερνά κατά πολύ τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο ως ένα προαπαιτούμενο ρυθμιστικού χαρακτήρα. Μαζί με την Barmenia, δημιουργήσαμε ένα χαρτοφυλάκιο που μεριμνά για τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο σε διαφορετικά θέματα και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, επιδιώκοντας τόσο κοινωνικούς όσο και περιβαλλοντικούς στόχους που εστιάζονται στους ανθρώπους και στον πλανήτη. Η μέτρηση και η διαχείριση της θετικής αλλαγής βρίσκονται στο επίκεντρο των συλλογικών προσπαθειών μας, ώστε να ενσωματώσουμε ενεργά τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο σε αυτό το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών αγορών".

Για τη σημασία των επενδύσεων σε δράσεις βιωσιμότητας, τοποθετήθηκε ο Επικεφαλής Ελλαδας, Κύπρου και Μάλτας, Δημήτρης Μπατζής κατά την πρόσφατη ομιλία του στο Delphi Economic Forum:

"Ως παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, ο ρόλος μας είναι να οδηγήσουμε πραγματικά στην αλλαγή κουλτούρας των εταιρειών και των επενδυτών, όχι μόνο στο κομμάτι του ESG, αλλά και στο υπόλοιπο μέρος της επένδυσης. Αν θέλουμε να εξασφαλίζουμε βιώσιμες επενδύσεις, χρειαζόμαστε μαζί μας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, από τους πελάτες και τις ρυθμιστικές αρχές, μέχρι τους μετόχους και τους εργαζομένους. Υπό αυτές τις συνθήκες μια εταιρεία θα οδηγηθεί ρεαλιστικά σε μακροπρόθεσμες επιδόσεις που θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία".