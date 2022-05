Περισσότερες από 100 συναντήσεις 65 εκπροσώπων funds από όλο τον κόσμο, με 30 ελληνικές startups

Τα 10 δισ. ευρώ προσέγγισαν τα δυνητικά κεφάλαια, τα οποία βρίσκονταν προς επένδυση σε καινοτόμες εταιρείες και venture capital, στο διεθνές συνέδριο TechTour SE Europe 2022.

Αυτό σημειώνεται σε απολογιστική ανακοίνωση του διεθνούς συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά στην Ελλάδα, με την υποστήριξη και φιλοξενία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρ. ΤΑΝΕΟ) και την πρωτοβουλία και αρωγή του Uni Fund.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, πρόκειται για μια κλειστή συνάντηση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο, και συγκεντρώνει την αφρόκρεμα των funds και των επενδυτών, που επενδύουν σε τεχνολογικές startups, με τις οποίες και συναντώνται.

Φέτος, συμμετείχαν 35 εκπρόσωποι funds από την Ελλάδα και 65 από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αραβική χερσόνησο.

Μέσα σε δύο μέρες, έγιναν πάνω από εκατό one-to-one meetings και παρουσιάσεις από 30 startups (15 από την Ελλάδα και 15 από την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη), ενώ υψηλού επιπέδου ήταν και οι συζητήσεις, στο πλαίσιο των θεματικών του παράλληλου συνεδρίου.

Τα δυνητικά κεφάλαια, τα οποία βρίσκονταν εκεί προς επένδυση σε καινοτόμες εταιρείες και venture capital, προσέγγισαν τα 10 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, δεδομένου ότι 170 άτομα θεωρείται σημαντικός αριθμός για ένα συνέδριο, που είναι μόνο με προσκλήσεις.

Μάλιστα, ήδη εξετάζεται η πρόταση της διοίκησης της ΕΑΤΕ (πρ. ΤΑΝΕΟ), το συνέδριο να πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε σταθερή βάση στην Ελλάδα.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: "Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύει συνεχώς την αγορά με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που σαν στόχο έχουν να στηρίξουν την καινοτόμο και νεοφυή επιχειρηματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συνολικός αριθμός των funds που συμμετέχει η ΕΑΤΕ (πρ. ΤΑΝΕΟ) είναι 13, ενώ τα κεφαλαία που έχει δεσμεύσει στα σχήματα αυτά είναι πάνω από 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κεφάλαια των σχημάτων αυτών ανέρχονται στο ποσό των 900 εκατ. ευρώ. Η οικονομική-τεχνολογική συγκυρία έχουν πλέον δημιουργήσει ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές startups, οι οποίες τα επόμενα χρόνια αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στο ΑΕΠ της χώρας μας".

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρήστος Δήμας, δήλωσε: "Η Ελλάδα προσελκύει ολοένα και περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία και δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες σε ταλαντούχους επιχειρηματίες και επιστήμονες από την Ελλάδα να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Το TechTour SE Europe 2022 που διοργάνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μία εξαιρετική ευκαιρία, ένα καλά οργανωμένο βήμα για την κυβέρνηση να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της για το οικοσύστημα καινοτομίας αλλά και για τις επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν επιπλέον συνέργειες".

Τη σημασία της ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος δήλωσε: "Η χώρα προσπαθεί να αλλάξει σελίδα τα τελευταία δύο χρόνια. Και τα επιμελητήρια στοχεύουν να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, να αναλάβουν τη θέση που τους αξίζει στη νέα πραγματικότητα. Είτε μέσω του ρόλου τους, ως θεσμικών συμβούλων της Πολιτείας, είτε μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν στα μέλη τους. Εκδηλώσεις όπως είναι το TechTour, ευνοούν την ενθάρρυνση και την προώθηση διεθνών συνεργασιών, αλλά και τη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος χωρίς σύνορα".

Ο πρόεδρος της ΕΑΤΕ, Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος, δήλωσε: "To φετινό συνέδριο αποτέλεσε μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης, τόσο στο οικοσύστημα καινοτομίας, όσο και στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται και από την πολύ σημαντική προσέλευση ανθρώπων που ενεγράφησαν, για να έρθουν και να επισκεφθούν την Ελλάδα, ειδικά για το TechTour. Επειδή πρόκειται για ένα κλειστό event, by invitation only, πρόκειται για άτομα, που ήταν όλα πρόθυμα να γνωρίσουν καλύτερα το ελληνικό περιβάλλον και το ελληνικό οικοσύστημα. Η ΕΑΤΕ θα συνεχίσει να στηρίζει το ελληνικό επιχειρείν, με όλες της τις δυνάμεις και με νέες συμφωνίες προσέλκυσης επενδύσεων".

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤΕ, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, δήλωσε: "Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η παρθενική διεξαγωγή του TechTour στην Ελλάδα στέφθηκε με τόση επιτυχία. Ήταν ένα συνέδριο υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα: σύνεδροι, συμμετέχοντες, επενδυτές, επιχειρηματίες. Αυτό δείχνει τη δουλειά, που γίνεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρ. ΤΑΝΕΟ), αλλά και τη δυναμική και αξιοπιστία, που εκπέμπουν οι ελληνικές startups στο παγκόσμιο οικοσύστημα".

Πηγή: ΑΜΠΕ