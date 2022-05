Η καινοτομία στο επίκεντρο για το νεο Logistic Center της Trade Logistics του Ομιλου Fourlis

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου η παρουσίαση από τον Όμιλο FOURLIS, σε συνεργάτες και δημοσιογράφους, του νέου Logistic Center της Trade Logistics S.A. έκτασης 25.000μ2 στα Οινόφυτα Βοιωτίας, το οποίο αποτελεί το πλήρως αυτοματοποιημένο κέντρο διαλογής, διανομής και αποθήκευσης της INTERSPORT και της The Athlete's Foot, με την καινοτομία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Πρόκειται ουσιαστικά για την καρδιά του συστήματος εξυπηρέτησης πελατών της INTERSPORT στις 4 Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των 120 φυσικών καταστημάτων, όσο και των 5 e-shop της εταιρίας. Οι νέες εγκαταστάσεις προσφέρουν τη δυνατότητα διάθεσης προϊόντων online - 24ωρη αποστολή eshop παραγγελιών προς τα καταστήματα για click and collect και στα κύρια αστικά κέντρα για home delivery – καθώς και offline - γρήγορη αποστολή και αναπλήρωση των εμπορευμάτων, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη κεντρική αποθήκη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ομίλου FOURLIS αποτελεί μία σημαντική επένδυση, η οποία έχει μεγάλη συμβολή στην τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα προσφέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο αποδοτικότητας και παραγωγής. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η λειτουργία του Logistics Center είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, χαρακτηρίζοντας ακριβώς τις αρχές της βιωσιμότητας που διέπουν τον Όμιλο.

Μέσω ενός "show & tell" οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για το "Omnichannel Δίκτυο INTERSPORT Νέας Γενιάς", το οποίο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στον σύγχρονο καταναλωτή και αποδεικνύει πως η εταιρεία ακολουθεί τις τάσεις της εποχής και θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Το πλήρως αυτοματοποιημένο κέντρο αποθήκευσης, διαλογής και διανομής της INTERSPORT ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του τρέχοντος έτους σε ιδιόκτητο κτίριο του Ομίλου FOURLIS, αποτελώντας μια καινοτομία στο χώρο των αυτόματων συστημάτων, η οποία προσφέρει μηδενικό περιθώριο λάθους. Η λειτουργία του αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο τόσο της INTERSPORT όσο και της The Athlete's Foot, ελαχιστοποιώντας το χρόνο προετοιμασίας για αποστολή των προϊόντων στους καταναλωτές σε 4 χώρες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του Ομίλου FOURLIS, ανέφερε χαρακτηριστικά: "Είναι προφανές ότι ζούμε σε μια εποχή όπου το ρίσκο και ο προγραμματισμός αποκτούν νέο νόημα. Οι ασφαλείς προβλέψεις και τα πενταετή επιχειρηματικά πλάνα είναι, πλέον, έννοιες που καθορίζονται όχι μόνο από την οικονομική επιστήμη, αλλά ίσως περισσότερο από την τεχνολογία, την γεωπολιτική ακόμα και τη φιλοσοφία. H πανδημία, αποσυντονίζοντας τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, επανακαθόρισε τη σημασία των αποθεμάτων ασφαλείας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain αλλάζει για πάντα τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η επένδυση αυτή είναι αποτέλεσμα χιλιάδων ωρών σκέψης και σχεδιασμού και θα ισχυροποιήσει τον Όμιλό μας, βοηθώντας μας να ανταπεξέλθουμε στις νέες, απαιτητικές συνθήκες της αγοράς".

Ο Κ. Ανέστης Παρταλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Logistics S.A., τόνισε: "Ο Όμιλός μας εδώ και 15 χρόνια επενδύει σε υποδομές και συστήματα αυτοματισμού στα logistics. Η πρώτη επένδυση για την τροφοδοσία των καταστημάτων ΙΚΕΑ, στην εγκατάστασή μας στο Σχηματάρι, μάλιστα, βραβεύτηκε το 2009 στο Λονδίνο ως η καλύτερη εγκατάσταση στη Ευρώπη. Ο Όμιλος FOURLIS προχώρησε τώρα σε αυτή τη νέα επένδυση, που χρησιμοποιεί τη σύγχρονη ρομποτική με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και η οποία είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην χώρα σε σύστημα αυτοματισμού logistics. Πρόκειται για μία εγκατάσταση με δυνατότητα επέκτασης έως και 40%, η οποία βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπορεί να διαχειρίζεται παράλληλα παραγγελίες e-shop και αναπλήρωσης καταστημάτων".

Ο κ. Ευάγγελος Μπάτρης, Regional Managing Director της INTERSPORT και της The Athlete's Foot, επισήμανε: "H νέα κεντρική αποθήκη είναι η καρδιά του συστήματος εξυπηρέτησης πελατών της INTERSPORT στις 4 Ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούμαστε τόσο online - με δυνατότητα 24ωρης αποστολής eshop παραγγελιών προς τα καταστήματα για click and collect και στα κύρια αστικά κέντρα για home delivery - όσο και offline - με βέλτιστη αποστολή και αναπλήρωση των εμπορευμάτων στα 120 καταστήματα, ανεβάζοντας την διαθεσιμότητα προϊόντων εώς και +40% σε σχέση με την προηγούμενη κεντρική αποθήκη. Το σύστημα εξυπηρέτησης πελατών της INTERSPORT ξεκινάει με την νέα κεντρική αποθήκη και πλαισιώνεται με 3 "interfaces": τo νέο eshop της INTERSPORT που λανσαρίστηκε τον Απρίλιο και το οποίο είναι το 1ο στον κόσμο που ακολουθεί τα παγκόσμια standards της INTERSPORT International, το ανανεωμένο concept καταστήματος INTERSPORT νέας γενιάς και τις Οmnichannel υπηρεσίες". Ενδεικτικά ο κ. Μπάτρης αναφέρθηκε στο Omnichannel πρόγραμμα μελών Score For More, το οποιό είναι ποντοδοτικό και βάσει Artificial Intelligence αλγορίθμων επιτρέπει προσωποποιημένες επικοινωνίες, την phygital εξυπηρέτηση των πελατών στα καταστήματα, με τις - εξοπλισμένες με tablets – ομάδες πωλητών και με το QR code ανά προϊόν για άμεση μετάβαση στο eshop με ένα μόνο scan, καθώς και στα Fit Analytics και Foot-Scan, που προσφέρουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση για την εύρεση των κατάλληλων αθλητικών ρούχων και παπουτσιών.