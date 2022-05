JA Greece: Καλύτερη μαθητική «start up» της χρονιάς η «Μicrogreens-Magicgreens» από το 2o Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς!

Με μεγάλη επιτυχία και σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ο 17ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός "Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022". Στην λαμπρή τελετή των βραβεύσεων παρευρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες, Inspirational Mentors του Junior Achievement Greece, που βράβευσαν και χειροκρότησαν τους καλύτερους έφηβους "startuppers" της Ελλάδας. Το πρόγραμμα/διαγωνισμός "Εικονική Επιχείρηση" τελεί για τρίτη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Το πολυπόθητο 1ο Βραβείο κατέκτησε η μαθητική Εικονική Επιχείρηση "Microgreens-Magicgreens" από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς που κατασκεύασε πλήρως αυτοματοποιημένους θαλάμους καλλιέργειας και ανάπτυξης μικρολαχανικών μέσα σε πύργους παλιών υπολογιστών προς απόσυρση. Οι ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας επιτυγχάνονται μέσω ενός συστήματος αυτοματισμού, το οποίο εγκαθίσταται στον πύργο του υπολογιστή. Ο έλεγχος γίνεται με χρήση του Internet of Things (ΙoΤ).

Η ομάδα παρέλαβε το βραβείο με ενθουσιασμό και δήλωσε: "Μέσα από το πρωτόγνωρο αυτό ταξίδι στην επιχειρηματικότητα, η ομάδα μας μετέτρεψε την ιδέα σε πράξη. Δημιουργήσαμε και εμπορευτήκαμε τον πρωτοποριακό πύργο Microwonders που βασίζεται στους πυλώνες της υγιεινής διατροφής, της κυκλικής οικονομίας, της αστικής καλλιέργειας και έξυπνης γεωργίας. Νιώσαμε ότι η φωνή μας ακούστηκε δυνατά από ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας και μοιράστηκαν μαζί μας τη γνώση και την εμπειρία τους. Είδαμε τους κόπους μας να αμείβονται και το όνειρό μας να γίνεται πραγματικότητα. Για αυτό πλέον πιστεύουμε ότι η καινοτόμος δράση μας μπορεί να κάνει…μικροθαύματα (Microwonders)!".

Tη βασική ομάδα αποτελούν οι μαθητές/μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου, Παναγιώτης Καρατζάς, Κωνσταντίνος Κουκάκης, Χάρης Κολιούσκας, Αλέξανδρος Κατσαρώνας και Χριστίνα Κεχαγιά. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί είναι ο Σταύρος Κατσαρώνας και η Ελένη Σιδηροπούλου. Εθελοντής/σύμβουλος της "Μicrogreens-Magicgreens" είναι ο Στρατής Ρουμελιώτης Distribution Business Manager της HP και Inspirational Mentor o Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος. Η μαθητική ομάδα από το Κιλκίς θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας Gen_E 2022 - JA Europe που θα πραγματοποιηθεί στο Ταλίν της Εσθονίας στις 12 με 14 Ιουλίου 2022. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 40 μαθητικές "επιχειρήσεις" από όλη την Ευρώπη. H εγγραφή στο Φεστιβάλ GEN_E είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο www.gen-e.eu.

Tη νικήτρια ομάδα του 1ου Βραβείου ανακοίνωσε σε διαδικτυακή σύνδεση, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η οποία στον χαιρετισμό της έδωσε θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην Εικονική Επιχείρηση 2022, στους εκπαιδευτικούς και τους εθελοντές τους αλλά και στο Junior Achievement Greece, το οποίο συνεχάρη ιδιαίτερα για το νέο θεσμό των Inspirational Mentors, των κορυφαίων προσωπικοτήτων της Ελλάδας που υποστήριξαν φέτος Εικονικές Επιχειρήσεις σε μικρά, ακριτικά και σχολεία ειδικής αγωγής. Inspirational Mentors ήταν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και άλλες 35 κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο της πολιτικής, του επιχειρείν και των μέσων ενημέρωσης.

Η βράβευση των Inspirational Mentors του JA Greece

Στη διάρκεια της εκδήλωσης οι Ιnspirational Mentors βραβεύτηκαν από τον Πρόεδρο του JA Greece Mάρκο Βερέμη. Ήταν εκεί και παρέλαβαν το βραβείο, η Πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, ο Διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος, η δημοσιογράφος, παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ Αντριάνα Παρασκευοπούλου, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του JA Greece, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου Αιμίλιος Κυριάκου, ο Πρόεδρος του Ομίλου των Αττικών Εκδόσεων Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ο δημοσιογράφος, Διευθυντής The Toc Mανόλης Καψής, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, η πρωταθλήτρια άλματος επι κοντώ και δημιουργός του Replayce Έρρικα Πρεζεράκου, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Μοτοδυναμικής Πάρης Κυριακόπουλος, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου Bruegel στις Βρυξέλλες Μαρία Δεμερτζή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του IΦΕΤ Γιάννης Σωτηρίου, ο καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του ΟΠΑ Γιώργος Δουκίδης, ο Συνιδρυτής και CTO της Workable Σπύρος Μαγιάτης και o Γενικός Διευθυντής Δυτικών Βαλκανίων της Chipita Global Γιάννης Σωτηρόπουλος. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και η δημοσιογράφος Μαρία Χούκλη και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ Αλέξανδρος Χατζόπουλος.

Την έναρξη της τελετής των βραβεύσεων κήρυξε η Πρόεδρος της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη που ήταν Inspirational Mentor στο Γενικό Λύκειο Θουρίας στην Μεσσηνία. Η κα Αγγελοπούλου συνεχάρη θερμά τα παιδιά και τόνισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της ότι "δεν υπάρχει πιο σημαντική "δουλειά", πιο σημαντική "αποστολή", από το να εμπνέεις και να καθοδηγείς τους νέους ανθρώπους. Να τους βοηθάς στα πρώτα τους επιτεύγματα. Να απελευθερώσεις τη δύναμη δημιουργίας που έχουν μέσα τους που είναι μια πηγή έμπνευσης για όλους μας". Οι Inspirational Mentors, πριν την έναρξη της τελετής των βραβεύσεων, περιηγήθηκαν στα περίπτερα των ομάδων, συνομίλησαν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους και εντυπωσιάστηκαν με τα προϊόντα, τον ενθουσιασμό και τις γνώσεις τους στην επιχειρηματικότητα.

Οι νικητές του 2ου και του 3ου Βραβείου Εικονικής Επιχείρησης 2022

To 2ο Βραβείο στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό "Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2022" του JA Greece κατέκτησε η μαθητική Εικονική Επιχείρηση "Mini Farm-Future Farmers" από το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού που δημιούργησε ένα καινοτόμο κιτ υδροπονίας από ανακυκλώσιμα υλικά. Υπεύθυνοι καθηγητές: Θάνος Καραμήτσας, Ελένη Μαρκοπούλου, Παναγιώτης Στατήρης. Εθελοντής/Σύμβουλος: Γιώργος Ηγουμενάκης, στέλεχος ΕY. Το 2ο βραβείο απένειμε στη νικήτρια ομάδα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων ότι "τα παιδιά του Junior Achievement φέρνουν το αύριο, σήμερα. Οι επιχειρηματικές τους ιδέες υπηρετούν τις αξίες που έχουμε όλοι ανάγκη για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος, όπως την αλληλεγγύη και την προσφορά, την βιώσιμη παραγωγή, την υπεύθυνη κατανάλωση και την προστασία του περιβάλλοντος και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια".

To 3ο Βραβείο κατέκτησε η μαθητική Εικονική Επιχείρηση "My_Pine" από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δημιούργησε οικολογικά απολυμαντικά, καθαριστικά επιφανειών και μικροβιοκτόνα από ξερές πευκοβελόνες. Υπεύθυνοι καθηγητές: Άννα Ματσιώρη, Νίκος Τερψιάδης, Ελένη Μαργαρού. Εθελοντές/Σύμβουλοι: Ιωάννης Παπαδόπουλος και Γεώργιος Βαρελάς στελέχη ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης. Το 3ο βραβείο απένειμε στη νικήτρια ομάδα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι εύχεται να δει τα επόμενα χρόνια επιχειρήσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς του JA Greece στο Elevate Greece με τις πετυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Πριν την απονομή του 3ου Βραβείου απηύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Έλλη Ανδριοπούλου η οποία ήταν και μέλος της κριτικής επιτροπής. Η κα Ανδριοπούλου μεταξύ άλλων δήλωσε: "Γνωρίζοντας σήμερα τους έφηβους "επιχειρηματίες" του JA Greece νιώθω μεγάλη αισιοδοξία γιατί είδα ότι το μέλλον μας είναι σε καλά χέρια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το JA Greece και φιλοξενούμε αυτή την υπέροχη εκδήλωση εδώ, στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ".

Οι 10 Εικονικές Επιχειρήσεις που ξεχώρισαν από συνολικά 100 συμμετοχές, προκρίθηκαν και διαγωνίσθηκαν στον μεγάλο τελικό της 13ης Μαΐου ήταν: ΑGORA - ΓΕΛ Επισκοπής Κρήτης, BioVitems - 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, Δωρικός Σάπων - ΓΕΛ Γερακίου Λακωνίας, EnviroSocial - Πειραματικό Φλώρινας Όμιλος Ρομποτικής Γυμνασίου-Λυκείου, Extra Mile - Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Μaison de Mode Circulaire - 1ο ΓΕΛ Τρικάλων, Μicrogreens-Magicgreens -2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς, Middle Earth Resort - ΓΕΛ Αντιμάχειας Κω, Mini Farm-Future Farmers - Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού, My Pine - Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι νικητές των Ειδικών Βραβείων 2022 του JA Greece

Το JA Greece απένειμε Ειδικά Βραβεία σε ομάδες και εκπαιδευτικούς που ξεχώρισαν σε επιμέρους τομείς. Τις απονομές πραγματοποίησαν τέσσερις από τους παρόντες Inspirational Mentors που επελέγησαν τυχαία στη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το Βραβείο Κυκλικής Οικονομίας απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο στην Εικονική Επιχείρηση "REUZ+" από το ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου και το 6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου που δημιουργεί χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα από παλιά οικιακά σκεύη.

Το Βραβείο Αειφορίας απονεμήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Δυτικών Βαλκανίων της Chipita Global Γιάννη Σωτηρόπουλο στην Εικονική Επιχείρηση "Zωομπουκίτσες Έβρου" από το 1ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου "Ευγένιος Ευγενίδης". H ομάδα αξιοποιεί τα υπολείμματα τροφίμων από εστιατόρια και σούπερ μάρκετ και δημιουργεί εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές για κατοικίδια και ζώα παραγωγής.

Το Βραβείο Αξιοποίησης Νέων Τεχνολογιών απονεμήθηκε από τον Δημοσιογράφο, Διευθυντή The Toc Μανόλη Καψή στην Εικονική Επιχείρηση "Rescue Verse" από το 3ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς. Η ομάδα δημιουργεί εκπαιδευτικά παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας για να μαθαίνουν τα παιδιά ασφαλείς τρόπους διαφυγής από το σχολείο τους, σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή πλημμύρας.

Το Βραβείο Ψηφιακής Εκπαίδευσης απονεμήθηκε από την Πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου στον εκπαιδευτικό Γιάννη Πολυκανδριώτη από το 3ο Γυμνάσιο Καλύμνου. Ο κ. Πολυκανδριώτης βραβεύτηκε για την άριστη αξιοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που δυναμώνουν την καινοτόμα σκέψη των παιδιών.

Στους χαιρετισμούς τους, ο Πρόεδρος του JA Greece Μάρκος Βερέμης, ο Γενικός Διευθυντής Αργύρης Τζικόπουλος και η υπεύθυνη του Προγράμματος Εικονική Επιχείρηση Ελίζα Παυλίδη τόνισαν τον κομβικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην επιτυχία του προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης και ανακοίνωσαν μεγαλύτερη υποστήριξη και επιμόρφωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών από τη νέα σχολική χρονιά.

Οι νικητές των Βραβείων Company Junior 2022

Στην διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν και τα βραβεία του νέου προγράμματος/διαγωνισμού "Company Junior" του Junior Achievement Greece για μαθητές και μαθήτριες 11 έως 15 ετών (Ε’ Δημοτικού – Γ’ Γυμνασίου) που υλοποιείται με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση και εντάσσεται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Συμμετείχαν φέτος πάνω από 1.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.

Το 1ο Βραβείο Company Junior 2022 απονεμήθηκε από την Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Λάτση Εύα Λιανού, στην μαθητική "επιχείρηση" MPS PolyMorfic Packaging System από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας. Η ομάδα δημιούργησε ένα πολυμορφικό σύστημα συσκευασιών με στόχο τη μείωση της χρήσης χαρτόκουτων και την περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει αυτό.

Το 2ο Βραβείο Company Junior 2022 απονεμήθηκε από την κυρία Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Λάτση, στην μαθητική "επιχείρηση" Urban Biker App από το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου. Η ομάδα δημιούργησε μία δωρεάν εφαρμογή ποδηλατοδρόμων με προτάσεις για ασφαλείς ποδηλατοδιαδρομές με την χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας

Το 3ο Βραβείο Company Junior 2022 απονεμήθηκε από την κυρία Αναστασία Γκίκα Μέλος της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, στην μαθητική "επιχείρηση" FuTuReBag Από τα Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη. Η ομάδα δημιούργησε ένα αυτοκινούμενο ρομπότ που μεταφέρει την σχολική τσάντα από την είσοδο στη σχολική αίθουσα.

Ειδικό Βραβείο Company Junior 2022 απονεμήθηκε από την υπεύθυνη του προγράμματος Νίκη Κόμη στην μαθητική "επιχείρηση" Greek Green Reusers από το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου. Το βραβείο παρέλαβε η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Αλεξάνδρα Σαγρή.

Τη λαμπρή τελετή των βραβεύσεων παρουσίασε η δημοσιογράφος, διευθύντρια επικοινωνίας του JA Greece Μαρία Γιαννέτου μαζί με τους φοιτητές-αποφοίτους της "Εικονικής Επιχείρησης" Πατρίνα Ρωξάνη και Παναγιώτη Χάνιο.

