Polygreen: Οι νέες εξαγορές και τα σχέδια για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Της Ελένης Μπότα

Τζίρο πάνω από 20 εκατ. ευρώ, δύο νέες εξαγορές μέχρι το τέλος του έτους αλλά και σχέδια για είσοδο στο Χρηματιστήριο, είναι οι στόχοι - προοπτικές της Polygreen, της εταιρείας που κατάφερε να μετατρέψει την Τήλο στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων, μέσω του project "Just Go Zero Tilos.

Το τέλευταίο διάστημα η Polygreen προχώρησε στην εξαγορά της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση Α.Ε., εταιρείας που δραστηριοποιείται στη συλλογή και διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, αποτελεί το πρώτο βήμα του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου για το 2022, ενώ δύο ακόμη εξαγορές βρίσκονται στα σκαριά.

Το 2021, το συνολικό ύψος των επενδύσεων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ, το οποίο περιελάβανε μεταξύ άλλων την αγορά ειδικού πλοίου για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση θαλάσσιας ρύπανσης αλλά και την ανάπτυξη της παρουσίας και των υποδομών της στη Μέση Ανατολή και την Αφρική αλλά και την οργάνωση και ισχυροποίηση των υποδομών της στην Ελλάδα.

Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα

H Polygreen κατάφερε να μετατρέψει την Τήλο στο πρώτο νησί στον κόσμο που επιτυγχάνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων. Με ποιο τρόπο; Μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων που έχει αναπτύξει η εταιρεία και περιλαμβάνει τη συλλογή πόρτα-πόρτα αποβλήτων και την πλήρη αξιοποίησή τους. Τα απόβλητα αυτά αφορούν συνολικά 25 ροές: Πλαστικά, χαρτί συσκευασίας, έντυπο χαρτί, αλουμίνιο, τετραπάκ, μεταλλικά δοχεία, αποτσίγαρα, κάψουλες καφέ, μαγειρικό λάδι, σπρέι, λαμπτήρες, γυαλί, τόνερ, μπαταρίες, καπάκια PP, συσκευασίες φαρμάκων, φελιζόλ, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, οργανικά, μη ανακυκλώσιμα, πάνες, αντικείμενα για επαναχρησιμοποίηση και ξύλινη συσκευασία).

Με τη σωστή διαλογή των αποβλήτων στην πηγή να είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχία του προγράμματος, έχουν διατεθεί σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση της Τήλου, περισσότερες από 500 ειδικές τσάντες. Μέσω αυτών γίνεται η συλλογή των διαχωρισμένων αποβλήτων πόρτα-πόρτα σε προκαθορισμένες ημέρες και εντατικοποιούνται τη θερινή περίοδο που αυξάνονται δραστικά οι επισκέπτες στο νησί.

Στη συνέχεια τα απόβλητα μεταφέρονται στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας που αντικατέστησε τον ΧΥΤΑ και εξοπλίστηκε με σύγχρονα μηχανήματα και τεχνολογικές εφαρμογές. Εκεί γίνεται η περαιτέρω διαλογή και προετοιμασία των αποβλήτων για ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή ενεργειακή αξιοποίηση.

Το Just Go Zero Tilos παρουσιάστηκε προ ημερών στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου από τον ιδρυτή και πρόεδρο της Polygreen, Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, ενώ σε ανοιχτή εκδήλωση, στις ομιλίες των υπουργών Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου Γ. Χατζημάρκου, αλλά και του επιτρόπου Περιβάλλοντος Virginijus Sinkevičius εκφράστηκε η αμέριστη στήριξή στο πρόγραμμα, το οποίο όπως ανέφεραν, αποτελεί παράδειγμα για όλους, καθώς κάνει πράξη τα μηδενικά απόβλητα, για πρώτη φορά, σε μια ολόκληρη κοινότητα και ανοίγει το δρόμο για την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Άλλωστε τα οφέλη του έργου τόσο σε περιβαλλοντικό, όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο για τους κατοίκους του ακριτικού νησιού είναι μεγάλα

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόγραμμα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων δήμων που επιθυμούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Τήλου, έχοντας μάλιστα ήδη καταρτιστεί λίστα με 22 νησιά, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς.