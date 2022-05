Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές και τη Δημόσια Υγεία, το οποίο δημιουργείται στην Αθήνα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Yale University των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Yale, κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα παγκοσμίως για περισσότερα από 300 χρόνια, παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών σ΄ ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η Ιατρική, η Νομική και η Μηχανική. Το ΕΚΠΑ, το οποίο ιδρύθηκε πριν από περίπου 200 χρόνια, κατέχει ξεχωριστή θέση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και αποτελεί Πανεπιστήμιο υψηλού κύρους, έχοντας καθιερώσει τη δική του παράδοση στο χώρο των Επιστημών και της δημιουργικής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας και στελέχη της εταιρείας είχαν συνάντηση εργασίας με τους επικεφαλής του Κέντρου Αριστείας, τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας, Νικόλαο Θωμαΐδη από πλευράς ΕΚΠΑ και τον καθηγητή Επιδημιολογίας, Βασίλη Βασιλείου από πλευράς Yale, καθώς και ομάδα κορυφαίων καθηγητών του Yale, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022.



Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με έμφαση στην ανάπτυξη πράσινης ενέργειας μέσω της διανομής από τα δίκτυα της ΔΕΔΑ ανανεώσιμων αερίων καυσίμων με μηδενικό ή ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα, όπως είναι το βιομεθάνιο και το υδρογόνο.



Επιπλέον, συζητήθηκαν κοινές δράσεις αναφορικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών διανομής και την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των τομέων και των δράσεων της ΔΕΔΑ, με στόχο τη διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και του υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας, αξιοπιστίας και εξυπηρέτησης στους καταναλωτές.

Η διοίκηση της ΔΕΔΑ παρουσίασε στους καθηγητές του Κέντρου Αριστείας των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ και Yale αναλυτικές προτάσεις για τους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας (MoU) για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας δήλωσε σχετικά: "Με μεγάλη χαρά και τιμή υποδέχθηκα στα γραφεία της ΔΕΔΑ τους επικεφαλής του καινοτόμου Κέντρου Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές και τη Δημόσια Υγεία, καθώς και ομάδα διακεκριμένων καθηγητών του Yale. Η καινοτομία, η εξωστρέφεια και οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στο εταιρικό DNA της ΔΕΔΑ, η οποία αποτελεί τον πρώτο Διαχειριστή Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα που προχωρά στο "πρασίνισμα" των υποδομών διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται, μέσω της διανομής του τοπικά παραγόμενου βιομεθανίου και υδρογόνου. Η συνεργασία μας με το ΕΚΠΑ και το Yale αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους καταναλωτές και την εδραίωση της ΔΕΔΑ ανάμεσα στις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης. Η συμμετοχή, άλλωστε, στη συνάντηση εργασίας μερικών από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς καθηγητές του Yale University, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία".

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Κέντρου Αριστείας από πλευράς ΕΚΠΑ, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νικόλαος Θωμαΐδης υπογράμμισε: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ΔΕΔΑ και προσωπικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μάριο Τσάκα που αγκάλιασαν το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές και τη Δημόσια Υγεία, το οποίο θα ιδρυθεί στην Αθήνα και θα έχω την τιμή να συνδιευθύνω με τον καθηγητή Βασίλη Βασιλείου από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale. Η συνάντηση εργασίας που είχαμε, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σταθερής συνεργασίας η οποία, πολύ σύντομα, θα επισφραγιστεί με την υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας (MoU) με τη ΔΕΔΑ για τη σύμπραξη σε κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της πράσινης ενέργειας".

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε ομάδα 9 διακεκριμένων καθηγητών του Yale University και συγκεκριμένα οι:

Vasilis Vasiliou, PhD, Susan Dwight Bliss Professor of Epidemiology (Environmental Health), Chair, Department of Environmental Health Sciences, Professor of the Environment and of Ophthalmology & Visual Sciences, Yale School of Public Health / Environment/ Medicine (Toxicology and Environmental Health Sciences).

Paul Anastas, PhD, Professor of Epidemiology (Environmental Health Sciences) and Teresa and H. John Heinz III Professor in the Practice of Chemistry for the Environment, Yale School of Public Health and Yale School of the Environment (Green Chemistry).

Kai Chen, PhD, Assistant Professor of Epidemiology (Environmental Health), Department of Environmental Health Sciences, Director of Research, Yale Center on Climate Change and Health Yale School of Public Health (Climate Change and Health).

Jaehong Kim, Ph.D, Henry P. Becton Sr. Professor of Engineering and Chair of Chemical and Environmental Engineering in the School of Engineering and Applied Science at Yale University (Environmental Engineering).

David Paltiel, MBA, PhD, Professor of Public Health (Health Policy), Professor of Management, and Professor in the Institution for Social and Policy Studies; Co-director, Public Health Modeling Concentration; Affiliated Faculty, Yale Institute for Global Health (Health Policy, Management and Modeling).

Chris Tschudi, PhD, John Rodman Paul Professor of Epidemiology (Microbial Diseases); Affiliated Faculty, Yale Institute for Global Health; Director of Graduate Studies (Infectious Diseases).

David Thompson, PhD, Adjunct Associate Professor, Yale School of Public Health (Academic Affairs and Educational Programs).

Yong Zhu, PhD, Associate Professor of Epidemiology (Environmental Health Sciences); Track Director, Environmental Health Sciences, Online Executive MPH Program; Assistant Director, Global Epidemiology (Molecular Epidemiology).

Albert Ko, PhD, Raj and Indra Nooyi Professor of Public Health and Professor of Epidemiology (Microbial Diseases) and of Medicine (Infectious Diseases); Affiliated Faculty, Yale Institute for Global Health (Infectious Diseases).