Πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® Silver για την ALUMIL

Μετά από σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή "πράσινου" ανακυκλωμένου αλουμινίου, τα EPD (Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων) για ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά συστήματα και την τιμητική διάκριση "Most Sustainable Company in Greece 2022” ως επιχείρηση – πρότυπο του βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, η ALUMIL γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου που λαμβάνει τη διεθνή πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified® (C2C) Silver για μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, επικυρώνοντας τη βιωσιμότητά τους.

Την πιστοποίηση C2C Certified® έλαβαν συνολικά 34 συστήματα (υαλοπετάσματα, ανοιγόμενα & συρόμενα, καθώς και μια φυσούνα). Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή πιστοποίηση αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών και των ενεργειών της ALUMIL για την εδραίωση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής συνυφασμένης με τις αξίες της βιωσιμότητας, της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας.

Η πιστοποίηση C2C Certified® είναι το παγκόσμιο πρότυπο για ασφαλή και βιώσιμα κυκλικά προϊόντα που δημιουργούνται με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον. Στο πρότυπο αυτό βασίζονται κορυφαία brands, έμποροι λιανικής, σχεδιαστές και κατασκευαστές στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο αντίκτυπος των προϊόντων τους είναι θετικός για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Μέσα από μια ενδελεχή και πολύπλοκη διαδικασία αξιολόγησης, η ALUMIL έλαβε πιστοποίηση επιπέδου Silver βάσει των παρακάτω πέντε κριτηρίων:

1. Υλική υγεία: Προσδιορισμός της χημικής σύνθεσης των υλικών που συνθέτουν το προϊόν και διασφάλιση ότι τα υλικά είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2. Κυκλικότητα προϊόντων: Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και συμβολή στην κυκλική οικονομία.

3. Ποιότητα αέρα & Προστασία κλίματος: Προστασία καθαρού αέρα, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελαχιστοποίηση επικίνδυνων εκπομπών και ρύπων.

4. Διαχείριση νερού & εδάφους: Προστασία καθαρού νερού και διατήρηση υγείας εδάφους.

5. Κοινωνική ευθύνη: Σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμβολή σε μια κοινωνία δικαιοσύνης και ισότητας, εφαρμογή δίκαιων εργασιακών πρακτικών.

Με την πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, η ALUMIL διανοίγει νέες προοπτικές για συμμετοχή σε έργα σύμφωνα με τις αρχές της Αειφόρου Δόμησης και της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, για "πράσινα" κτίρια με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Πάνω από όλα, όμως, με τη σημαντική αυτή πιστοποίηση, η ALUMIL κάνει ένα ακόμα βήμα προς την "Ιθάκη" της Κατασκευαστικής Αριστείας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, αλλά και με το όραμά της για ένα μέλλον όπου ο άνθρωπος και το περιβάλλον θα είναι στο επίκεντρο.