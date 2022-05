Accenture: Στο cloud μεταφέρουν οι τράπεζες σημαντικό μέρος των λειτουργιών τους

Οι τράπεζες μειώνουν την επί δεκαετίες εξάρτησή τους από την παρωχημένη mainframe τεχνολογία και σχεδιάζουν να μεταφέρουν ένα σημαντικό μέρος των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών τους στο cloud, προκειμένου να λανσάρουν γρήγορα νέα προϊόντα και να παραμείνουν ανταγωνιστικές, σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture.



Η εν λόγω μελέτη με τίτλο " The great cloud mainframe migration: what banks need to know " βασίζεται σε παγκόσμια έρευνα 150 τραπεζικών στελεχών των οποίων οι οργανισμοί σχεδιάζουν ή έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν τα mainframes τους στο cloud.



Η μελέτη δείχνει ότι το 82% των στελεχών σχεδιάζει να μεταφέρει περισσότερο από το 50% των φορτίων εργασίας του mainframe στο cloud -συμπεριλαμβανομένου του 22% που στοχεύει να μεταφέρει περισσότερο από το 75%- ενώ η συντριπτική πλειοψηφία σχεδιάζει να το κάνει τα επόμενα δύο έως πέντε χρόνια.



Οι περισσότερες τράπεζες έχουν αρχίσει να μεταφέρουν ορισμένες εφαρμογές στο cloud, αλλά εξακολουθούν να στηρίζονται στην παλαιότερη mainframe τεχνολογία για τις περισσότερες βασικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών, των πληρωμών, των επενδύσεων, του κινδύνου και της συμμόρφωσης.

"Ενώ πολλές τράπεζες αξιοποιούν υποδομές Cloud για τα κανάλια όπως mobile και internet banking αλλά και για εφαρμογές συνεργασίας και τηλε-εργασίας, εξακολουθούν να βασίζονται σε παλαιότερες τεχνολογίες για τα βασικά τραπεζικά συστήματα. Ως αποτέλεσμα αυτού, βασικά προϊόντα στηρίζονται σε κώδικα που γράφτηκε πριν από δεκαετίες, γεγονός που επηρεάζει την ευελιξία τους για νέες προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά και το κόστος συντήρησης", δήλωσε ο Αγαμέμνονας Κακανέλης, Financial Services Director της Accenture. "Έχοντας επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, πλέον φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να ενσωματώσουν καινοτομία και στις κύριες τραπεζικές εφαρμογές, όπου το Cloud αποτελεί μια διέξοδο προς αυτήν την κατεύθυνση".



Η μελέτη σημειώνει ότι αυτές οι τράπεζες βλέπουν στέρεο έδαφος για τη μετάβαση των mainframes στο cloud -με την ταχύτητα/ευελιξία, την ασφάλεια και την ικανότητα προσθήκης νέων δυνατοτήτων ως τα ισχυρότερα κίνητρα, όπως δήλωσε το 43%, το 41% ​​και το 37% των ερωτηθέντων, αντίστοιχα. Μάλιστα, το 62% αναμένει IRR (εσωτερικό βαθμό απόδοσης επένδυσης) μεγαλύτερο από 10%, ενώ το 77% αναμένει να ‘αποσβέσει’ τη σχετική επένδυση εντός 18 μηνών.



Μεταξύ των κυριότερων προκλήσεων ή εμποδίων που αφορούν τη μετάβαση των mainframes στο cloud είναι ο κίνδυνος προβλημάτων στη λειτουργία της τράπεζας, η έλλειψη κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του κώδικα, η ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης του κατάλληλου τεχνολογικού ταλέντου και η ρύθμιση των κινδύνων ασφάλειας και συμμόρφωσης.



"Οι τράπεζες είναι ικανές στο να προσλαμβάνουν και να επενδύουν σε νεαρά ταλέντα, αλλά η διατήρησή τους παραμένει μια δύσκολη εξίσωση", δήλωσε ο Αλέξανδρος Λυρίγκος, Financial Services Director της Accenture. "Οι επιτυχημένες τράπεζες μετασχηματίζουν την κουλτούρα τους δημιουργώντας οδικούς χάρτες για τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον και αναπτύσσουν στρατηγικές για την προσέλκυση ταλέντου από νέες δεξαμενές, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις δεξιότητες του υπάρχοντος δυναμικού τους. Μερικές μάλιστα αυξάνουν σημαντικά την αξιοποίηση εξωτερικών δεξαμενών ταλέντου και είναι ανοιχτές στην αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται απομακρυσμένα. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων του ταλέντου θα είναι ζωτικής σημασίας για τις τράπεζες στην επίτευξη των στόχων μετάβασης των mainframes τους τα επόμενα χρόνια".



Μεταξύ άλλων βασικών ευρημάτων:

-Οι τράπεζες βλέπουν το cloud ως ευκαιρία για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους καθώς το κόστος των mainframes αυξάνεται. Το 91% των τραπεζών αναφέρει ότι το κόστος συντήρησης των mainframes έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

-Οι ανάγκες για ταλέντο είναι συγκεκριμένες. Τα τραπεζικά στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα βλέπουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σε δεξιότητες σχετικές με την κυβερνοασφάλεια (47%), τις λύσεις cloud (46%), συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας σχεδιασμού εικονικών υποδομών, πλατφορμών και εφαρμογών βασισμένων σε cloud για μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία.

-Τα περισσότερα mainframes είναι ηλικίας μεταξύ 5 και 20 ετών. Το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το mainframe είναι ηλικίας 5-10 ετών, το 27% 11-20 ετών και το 9% 21-30 ετών.

-Το public cloud είναι η προτιμώμενη επιλογή για τη μετάβαση των mainframes. Τo 63% των τραπεζών σχεδιάζει να αξιοποιήσει public cloud, γεγονός που μπορεί να προσφέρει πρόσθετη οικονομική αποδοτικότητα, ευελιξία και ευκολία συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, το 31% σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα hybrid cloud μοντέλο και μόλις το 6% στρέφεται σε private cloud.