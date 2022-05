efood: Αποδοχή της διαφορετικότητας, ευελιξία και φρέσκιες ιδέες στο προσκήνιο

Της Θέτιδος Γουλίου, COO του efood

Σε ένα τοπίο ηλεκτρονικών παραγγελιών που έκανε άλματα εξέλιξης τα τελευταία χρόνια, το efood συμπλήρωσε ήδη 10 χρόνια παρουσίας. Μεσολάβησαν αρκετά χρονιά έως ότου να εμφυσήσει στο ελληνικό κοινό – τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταναλωτές - την νέα κουλτούρα που έφερε στο προσκήνιο και είχε στο επίκεντρο την ταχεία και αξιόπιστη διανομή φαγητού, βασισμένη σε προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία. Μία κουλτούρα που κατάφερε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της πανδημίας, εισάγοντας το μοντέλο λειτουργίας της σε νέες αγορές μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Σε μεγάλο βαθμό η ταχεία διείσδυση του efood το τελευταίο διάστημα σε νέες αγορές οφείλεται στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στην πάροδο των ετών. Μπορεί η Covid-19 να συνέτεινε στην επιτάχυνση της διείσδυσης στις νέες αυτές αγορές, ωστόσο αυτή θα ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη τεχνογνωσίας και κουλτούρας από πλευράς όσων δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά.

Ένα ακόμα βασικό συστατικό της φιλοσοφίας που πρεσβεύει το efood είναι η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας. Πεποίθησή μας αποτελεί ότι όχι μόνο οι υπηρεσίες αλλά και το εργασιακό περιβάλλον είναι τομείς που καθορίζουν την εξέλιξη μίας επιχείρησης. Το efood βρίσκεται ανάμεσα στους εργοδότες που απασχολούν έναν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τα 5.000 άτομα. Κατάφερε μάλιστα να αποσπάσει σειρά διακρίσεων για τις συνθήκες εργασίας που προσφέρει, στον θεσμό Best Place to Work.

Ενδεικτικό του ότι η διαφορετικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας που υπηρετεί η εταιρεία, είναι το γεγονός ότι το 52% του ανθρώπινου δυναμικού της αποτελείται από γυναίκες. Η αναλογία όμως διατηρείται και στα υψηλότερα κλιμάκια της διοίκησης, με το 46% του senior management level να αποτελείται από γυναίκες.

Για να μπορέσει να πετύχει την αποδοχή και την διάδοση και τον σεβασμό της διαφορετικότητας αλλά και της ενσωμάτωσης που πρεσβεύει, στο σύνολο του προσωπικού της, η εταιρεία δίνει βαρύτητα και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της. Στόχος είναι η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η αναζήτησή της σε κάθε της μορφή, ανεξάρτητα από φύλο, σεξουαλική ταυτότητα ή άλλα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής.

Ψηλά στην καθημερινή λειτουργία του efood βρίσκεται το moto "better done than perfect", το οποίο εκφράζει και μεταλαμπαδεύει την κουλτούρα της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας στις νέες συνθήκες που επιτάσσει η εποχή που διανύουμε. Ταυτόχρονα αφήνει πεδίο δράσης και προσφέρει ελευθερία έκφρασης σε νέες ιδέες και την δυνατότητα πειραματισμού για το σύνολο του προσωπικού της.

Η νοοτροπία αυτή φέρνει στο προσκήνιο από μέρα σε μέρα φρέσκες ιδέες και λύσεις, τις οποίες προσφέρουμε στους πελάτες μας. Πεποίθησή μου είναι ότι το κλειδί της επιτυχίας για μία εν τοις πράγμασι καινοτόμο επιχείρηση, είναι να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και να αντλεί ερεθίσματα. Να βελτιώνει την λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει, εκμεταλλευόμενη τα θετικά που προκύπτουν μέσα από μία πιθανή αποτυχία, η οποία μπορεί εν τέλει να αποτελέσει απαρχή της δημιουργικότητας και των νέων ιδεών.