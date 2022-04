Οι νέοι πολυεθνικοί παίκτες και η θέση τους "κόντρα" στα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ

Του Γιώργου Λαμπίρη

Αντίρροπες δυνάμεις παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά ως προς τους νεοεισερχόμενους πολυεθνικούς παίκτες στον τομέα των προϊόντων σούπερ μάρκετ, οι οποίοι επιδιώκουν να "κλέψουν" μερίδια αγοράς από τις παραδοσιακές αλυσίδες που τζιράρουν περί τα 10 δισ. ευρώ. Ο λόγος για τις τρεις πολυεθνικές δυνάμεις, Mere, Wolt Market και Carrefour.

Μία περίπτωση από μόνη της αποτελεί η Mere, η οποία παρά το φιλόδοξο αρχικά πλάνο της για επέκταση στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή έχει στο δυναμικό της τέσσερα καταστήματα σε Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο και Αγρίνιο. Ωστόσο έχει ήδη προλάβει να ανοίξει και να διακόψει τη λειτουργία ενός καταστήματος που διατηρούσε στην περιοχή του Λαγκαδά, με το σύνολο του εγχειρήματος να τίθεται εν αμφιβόλω. Ο όμιλος Mere που ιδρύθηκε στη Ρωσία το 2017, είχε τζίρο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 με παρουσία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία, αποτελώντας την μεγαλύτερη εκπτωτική αλυσίδα (hard discounter) στη Ρωσία.

Η αντίθετη περίπτωση και η ανάπτυξη της Wolt Market

Εντελώς διαφορετική υπόθεση στην αγορά του λιανεμπορίου ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών αποτελεί αυτή της Wolt Market, η οποία προχωράει στην αυτόνομη επέκτασή της – ανεξάρτητα δηλαδή από την πλατφόρμα διανομής φαγητού Wolt -, βασιζόμενη στην δημιουργία δικτύου dark stores. Μάλιστα έχει προγραμματίσει κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο την έναρξη ενός πέμπτου dark store στη Νέα Ιωνία. Θυμίζουμε ότι ήδη έχει δημιουργήσει dark stores, καταστήματα δηλαδή στα οποία δεν έχει πρόσβαση το κοινό, σε Νέο Κόσμο Μαρούσι, Περιστέρι και Γλυφάδα σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση της Αττικής. Επιπλέον διατηρεί δύο τέτοια σημεία διανομής στη Θεσσαλονίκη καθώς και ένα ακόμη στην Πάτρα με το πλάνο να προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη προσεχώς. Η Wolt Market δραστηριοποιείται σε 23 χώρες, δημιουργήθηκε το 2014 στην Φινλανδία και ο τζίρος της το 2020 ήταν 345 εκατ. δολάρια.

Carrefour: Η επιστροφή στην Ελλάδα

Μία τρίτη επιχείρηση με πολυεθνικό εκτόπισμα, η οποία επανέρχεται στην Ελλάδα μέσω της Retail & More, του Νίκου Βαρδινογιάννη και μέλος του ομίλου εταιρειών AVE. H επιστροφή της Carrefour στην χώρα μας και η προσφορά των προϊόντων προς τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και τους τουρίστες είναι προγραμματισμένη για φέτος την άνοιξη με τα πρώτα εγκαίνια να αναμένεται ότι θα γίνουν στην Κρήτη. Ενδιαφέρον θα έχει η εξέλιξη του εγχειρήματος για μία επιχείρηση, η οποία επί εποχής Μαρινόπουλου δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη στην Ελλάδα. Παγκοσμίως ο όμιλος Carrefour είχε τζίρο 78,6 δισεκατομμύρια δολάρια και παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες. Μέρος των καταστημάτων που θα δημιουργηθούν θα φιλοξενούνται στα πρατήρια καυσίμων του ομίλου Motor Oil. Ένας νέος τύπος καταστήματος που θα δούμε στην Ελλάδα και μάλιστα στην Αθήνα, εντός του αστικού ιστού, θα είναι το πλήρως αυτοματοποιημένο Carrefour Flash 10/10. Θα είναι ένα κατάστημα που δεν θα διαθέτει ταμεία και η πληρωμή θα γίνεται αυτοματοποιημένα, όπως συμβαίνει στα καταστήματα χωρίς ταμεία που δημιούργησε η Amazon. Ένα αντίστοιχο κατάστημα και μάλιστα το πρώτο αυτής της μορφής, δημιουργήθηκε από τη γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ τον Νοέμβριο του 2021 στην οδό Parmentier του Παρισιού.

Οι ισορροπίες και τα μερίδια των "μεγάλων" στο παραδοσιακό λιανεμπόριο

Την ίδια στιγμή και με βάση τα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ – εξαιρουμένης της Lidl που δεν δημοσιεύει ισολογισμό – τζιράρουν όπως προείπαμε περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Κυρίαρχος μεριδιακά στην τελευταία οικονομική χρήση αυτή του 2020 είναι ο Σκλαβενίτης με μερίδιο 31%, το οποίο έχει καταφέρει να ενισχύσει περαιτέρω έως αυτή τη στιγμή. Τα μερίδια των υπολοίπων παικτών με βάση την έρευνα της KPMG για το ελληνικό λιανεμπόριο (The Future of Retail Sector), που βασίζεται στους τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς είναι 19,9% για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία χάνει μερίδιο τα τελευταία χρόνια (22,6% το 2018 και 20,9% το 2019). Τρίτος είναι ο όμιλος Μetro (Metro Cash & Carry και My market) με 13,1% (13,6 το 2018 και 13,5% το 2019), τέταρτος ο Μασούτης με 8,7% (8,8% το 2018 και 8,9% το 2019) και πέμπτος ο Γαλαξίας με 5% (5,1% το 2018 και 4,8% το 2019).