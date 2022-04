Ασθμαίνοντας προχωρά το 5G στην Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Του Κώστα Κετσιετζή

Με χαμηλότερους ρυθμούς από τους ανταγωνιστές της προχωρά η υιοθέτηση των δικτύων κινητής πέμπτης γενιάς (5G) στην Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ookla, της εταιρείας μέτρησης ταχυτήτων στο internet.

Στην τελευταία έκθεση της εταιρείας 5G in Europe: Reflecting on the Progress So Far and Mapping the Future, η Ookla αναφέρει ότι χαρακτηριστικά "ενώ έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι στιγμής και ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης προσφέρουν αστραπιαίες ταχύτητες, η εικόνα είναι ανάμεικτη σε ολόκληρη την ήπειρο και οι φιλοδοξίες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ακριβώς αυτό, Φιλοδοξίες”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του GSMA Intelligence, τον Ιανουάριο του 2022 84 φορείς εκμετάλλευσης είχαν ήδη αναπτύξει υπηρεσίες 5G σε 31 χώρες. Η έκθεση State of Digital Communications που δημοσίευσε το λόμπι των ευρωπαϊκών φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ETNO) η υιοθέτηση του 5G στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει μόνο το 2,8% των συνολικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, σε σύγκριση με το 13,4% που αντιπροσωπεύει στις ΗΠΑ και το 29,3% στη Νότια Κορέα. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι το 5G είναι διαθέσιμο στο 62% του πληθυσμού.

Η χώρας μας είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη που διέθεσε φάσμα για το 5G, μαζί με την Φινλανδία και τη Γερμανία. Στις ταχύτητες 5G η χώρα μας βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης των 20 χωρών της Ευρώπης που εξετάζει η έρευνα της Ookla, με την μέση ταχύτητα λήψης του 5G να φτάνει τα 200 Mbps.

Σε ό,τι αφορά στην πληθυσμιακή κάλυψη των δικτύων 5G η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης των ευρωπαϊκών χωρών, με την Ολλανδία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ελβετία και Δανία να βρίσκονται σε καλύτερα επίπεδα.

Η σταδιακή απελευθέρωση του φάσματος από τα δίκτυα 2G/3G και η διείσδυση των 5G smartphones αναμένεται να βελτιώσουν τις επιδόσεις της Ευρώπης στο 5G έως και το 2025 με την Ookla να εκτιμά ότι η πληθυσμιακή κάλυψη θα φτάσει την επόμενη τριετία το 86%.

Ακόμα κι έτσι βέβαια η Γηραιά Ήπειρος θα συνεχίσει να υπολείπεται των παγκόσμιων ανταγωνιστών της, αφού η πληθυσμιακή κάλυψη σε Αμερική και Κίνα-Ιαπωνία- Κορέα αναμένεται να φτάσει την ίδια χρονιά στα επίπεδα του 98% και 91% αντίστοιχα.