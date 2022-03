Η Generation Y στρατηγικός επενδυτής στη The Jones

Μία ακόμα σημαντική στρατηγική ενέργεια για την Generation Y - International eBusiness Hub, ηγέτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό εδώ και 22 χρόνια, αποτελεί η επένδυση στη The Jones, ένα από τα πιο έμπειρα στελεχωμένα Creative Advertising Agencies της χώρας.

Διαθέτοντας ως στρατηγικό βραχίονα στο creative advertising τη The Jones, η Generation Y ενισχύει καταλυτικά και ενδυναμώνει περαιτέρω τη δημιουργική δυνατότητά της στην επικοινωνιακή στρατηγική του παγκοσμίου βεληνεκούς πελατολογίου της.

"Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την πολύτιμη εμπειρία που φέρει η ομάδα της Ευτυχίας Μισαηλίδου μέσω της The Jones στον όμιλό μας, καθώς η παρουσία της προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης που διέπεται σε κάθε έκφανσή της από data driven creativity", τόνισε ο Αναστάσιος Σπανίδης, CEO της Generation Y.

"Creative, data & tech for experiential, αυτή είναι η στρατηγική προσέγγιση της Generation Y και της The Jones, με σκοπό τη δημιουργία ανθρωποκεντρικών επικοινωνιών που θα ενισχύσουν το brand value των υφιστάμενων, αλλά και μελλοντικών πελατών μας" δήλωσε για αυτήν την επένδυση η Managing Partner της The Jones, κ. Ευτυχία Μισαηλίδου.



Για πρώτη φορά στην εγχώρια αγορά πραγματοποιείται στρατηγική συμμαχία μέσα στον ίδιο όμιλο εταιρειών, ανάμεσα στο digital transformation και το creative advertising, ανάγοντας την εμπειρία που προσφέρουν τα brands σε μία νέα υπέρ-προσωποποιημένη πραγματικότητα που έρχεται για να ταράξει τα νερά της επιχειρηματικής αρένας.