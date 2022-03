Start at Upstream: Το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής επιστρέφει για νέους DevOps Engineers

Μετά από δύο απολύτως επιτυχημένους κύκλους, το Start at Upstream επιστρέφει για ακόμη μία φορά. Το υψηλού επιπέδου πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης πρακτικής άσκησης της ελληνικής πολυεθνικής εταιρείας τεχνολογίας - ηγέτιδας στον χώρο του mobile marketing Upstream, αυτή τη φορά προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέους DevOps Engineers. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους από τις 14 Μαρτίου, έως τις 8 Απριλίου 2022.



Προϋπόθεση για να συμμετάσχει κανείς στο νέο κύκλο Start at Upstream για DevOps Engineers, είναι να έχει πτυχίο ή να ολοκληρώνει τις σπουδές του στην επιστήμη των υπολογιστών, την πληροφορική, τον προγραμματισμό ή κάποιον παρεμφερή τομέα. Η επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα θα γίνει κατόπιν ειδικών αξιολογήσεων και συνεντεύξεων, μέσα από τις οποίες οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Upstream και τα στελέχη της.



Οι πέντε επιλεγμένοι DevOps Engineers θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Μάιο εντασσόμενοι στο δυναμικό της Upstream για έναν ολόκληρο χρόνο. Η εμπειρία των νέων μηχανικών θα ξεκινήσει με ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας ενός μήνα, με κατάρτιση πάνω σε όλες τις διαφορετικές πτυχές του DevOps engineering, από τον προγραμματισμό, τον αυτοματισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των παραγωγικών συστημάτων, έως και το CI/CD. Πρόκειται για ένα μοναδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες θα κόστιζε αρκετές χιλιάδες ευρώ για να παρακολουθήσει κανείς. Οι συμμετέχοντες στο Start at Upstream, όμως, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν, ενώ παράλληλα θα αμείβονται με ένα πολύ ανταγωνιστικό πακέτο και έξτρα παροχές, όπως ιδιωτική ασφάλεια ζωής, δυνατότητα τηλεργασίας, πρόσβαση σε γυμναστήριο εντός της εταιρείας κ.ά..



Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος τους προγράμματος, οι νέες και νέοι μηχανικοί θα ενταχθούν στις ομάδες των DevOps Engineers της Upstream, δουλεύοντας πάνω σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες, που απευθύνονται σε μια διευρυμένη διεθνή αγορά 1,2 δισεκατομμυρίων χρηστών κινητών τηλεφώνων σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές ανά τον κόσμο, όπως η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Νότια Αφρική. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 μηνών, κάθε συμμετέχων θα έχει έναν από τους πιο έμπειρους DevOps Engineers της Upstream ως μέντορα, προκειμένου να του λύνει κάθε απορία και να τον καθοδηγεί.

H CTO της εταιρείας, Ναταλία Μήλα, σημείωσε σχετικά: "Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε για ακόμη μία φορά το Start at Upstream. Η επιτυχία των δύο προηγούμενων κύκλων του προγράμματος φάνηκε από τα εκατοντάδες βιογραφικά που λάβαμε, αλλά και το επίπεδο των επιτυχόντων".

"Η εκπαίδευση στο ξεκίνημα του Start at Upstream ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στην καριέρα μου. Δεν έχω βρει, ούτε ακούσει για κάτι παρόμοιο. Νιώθω πως ποτέ ξανά δεν έχω μάθει τόσα πολλά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύς κόσμος θα πλήρωνε ακριβά για να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη στιγμή που εμείς πληρωνόμασταν για να το παρακολουθήσουμε", ανέφερε σχετικά ο Τίμος Πολεμίτης, ένας από τους συμμετέχοντες του πρώτου κύκλου του Start at Upstream, που συνεχίζει την καριέρα του ως Software Engineer στην εταιρεία.

Από την πλευρά της, η Ναταλία Μήλα συμπλήρωσε: "Υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνολογικό ταλέντο. Ωστόσο, παράλληλα, υπάρχουν νέα και ικανά παιδιά, τα οποία χρειάζονται την κατάλληλη εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση για να συνεισφέρουν ενεργά στην καινοτομία και την εξέλιξη των επιχειρήσεων, κάτι που δυστυχώς δεν τους προσφέρεται στα πανεπιστήμια. Με το Start at Upstream αποφασίσαμε να επενδύσουμε στους νέους απόφοιτους, συνεισφέροντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας".



Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενοι κύκλοι του Start at Upstream, απευθύνονταν σε νέους μηχανικούς λογισμικού (software engineers). Κατά τον πρώτο κύκλο, ο οποίος ξεκίνησε το 2019, εκπαιδεύτηκαν 11 μηχανικοί λογισμικού, εκ των οποίων οι 7 προσλήφθηκαν στην εταιρεία μετά το πέρας της 12μηνης πρακτικής τους άσκησης. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς οι δέκα νέοι μηχανικοί λογισμικού έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί στις ομάδες των software engineers της Upstream, όπου και θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση τον Νοέμβριο του 2022.