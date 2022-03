EY Ελλάδος: Καλωσόρισε στην ομάδα της 20 απόφοιτες του ReGeneration Academy for Women in Data Engineering

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα ReGeneration Academy for Women in Data Engineering powered by EY, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 – μία συνεργασία της ΕΥ Ελλάδος με το ReGeneration, το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθυνόταν αποκλειστικά σε νέες πτυχιούχους, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση 100 ωρών στον περιζήτητο κλάδο της επιστήμης των δεδομένων (data science).

Στόχος του προγράμματος, που εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΥ για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο συμπεριληπτικού εργασιακού κόσμου χωρίς αποκλεισμούς, είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, η ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας και η ένταξη περισσότερων νέων γυναικών σε οργανικές θέσεις εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας, όπου υποεκπροσωπούνται ιστορικά.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, 20 από τις νέες πτυχιούχους που το παρακολούθησαν, προσελήφθησαν από την EY Ελλάδος, ενισχύοντας τις εξειδικευμένες σε θέματα τεχνολογίας και δεδομένων ομάδες της. Τα νέα μέλη της EY, εντάσσονται σε έναν οργανισμό που έχει επιτύχει σήμερα ίση αντιπροσώπευση των φύλων, με το 48% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στην Ελλάδα να είναι γυναίκες, ενώ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των γυναικών στις ανώτατες και ανώτερες διοικητικές θέσεις στο εγγύς μέλλον.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε εντατική πρακτική εκπαίδευση στις θεωρητικές αρχές και στην πρακτική διάσταση της συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων, στη δημιουργία δομών δεδομένων, στη χρήση βάσεων δεδομένων και την εφαρμογή αρχιτεκτονικών βάσεων, καθώς και στην εξαγωγή, μετατροπή και μεταφόρτωση δεδομένων (Data Integration, ETL) σε αποθήκες δεδομένων (Data Warehouses). Οι γυναίκες πτυχιούχοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, εφοδιάστηκαν με γνώσεις και εμπειρία, που τις καθιστούν ανταγωνιστικές data engineers, συμβάλλοντας, έτσι, σε ένα συμπεριληπτικό εργασιακό οικοσύστημα.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: "Στην ΕΥ Ελλάδος, υλοποιούμε με πράξεις τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, εξασφαλίζοντας νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και προσφέροντας πραγματική ισότητα ευκαιριών μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας του μέλλοντος. Έχουμε, εδώ και καιρό, αναδείξει την ανάγκη επανακατάρτισης των Ελλήνων πτυχιούχων με έμφαση σε τομείς αιχμής, και ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και των δεδομένων. Μέσω του ReGeneration Academy for Women in Data Engineering powered by EY, συμβάλαμε, στο μέτρο των δυνάμεών μας, στην προσπάθεια κάλυψης αυτού του σημαντικού κενού, αλλά και του χάσματος υποεκπροσώπησης των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας. Με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θέλω να καλωσορίσω τις νέες συναδέλφους μας στην ΕΥ και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία στην πραγμάτωση των στόχων τους".