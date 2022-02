Τι ψάχνουν 42 ελληνικές tech εταιρείες στη Βαρκελώνη

Του Κώστα Κετσιετζή

Στην Βαρκελώνη βρίσκονται περισσότερες από 42 ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress 2022, ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της παγκόσμιας αγοράς των ψηφιακών τεχνολογιών, το οποίο ανοίγει τις πύλες του σήμερα 28 Φεβρουαρίου.

To MWC Barcelona αποτελεί βασικό σημείο συνάντησης των κορυφαίων επιχειρήσεων κινητών τεχνολογιών και κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την προσοχή του συνόλου του κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Αποτελεί το σημείο συνάντησης των κορυφαίων στελεχών της αγοράς και προσελκύει επισκέπτες από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Στην έκθεση συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως όπως Amazon Web Services, HP, IBM, Deutsche Telekom, Orange κ.α.

Το MWC 2022 πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via στη Βαρκελώνη και φέτος αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 60.000 επισκέπτες.

Στις συνεδριακές εκδηλώσεις του εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 400 ομιλητές, στους οποίους περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη, για δεύτερη χρονιά μέσα στον ίδιο εκθεσιακό χώρο με το MWC Barcelona, διοργανώνεται το 4YFN (Four Years From Now), ένα από τα μεγαλύτερα events για start-ups παγκοσμίως.

Πέραν του ότι παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, παρουσιάσεων και δυνατοτήτων networking με funds, business angels, VCs και άλλα χρηματοδοτικά σχήματα, προσελκύει και τα βασικά C-Level στελέχη της βιομηχανίας που συμμετέχουν στο MWC.

Η ελληνική αποστολή

Η φετινή ελληνική αποστολή έχει ως κεντρικό μήνυμα "Innovation Unleashed" και σύμφωνα με τους διοργανωτές της θα αναζητήσει ευκαιρίες συνεργασίας, μέσα από τις επαφές και τη δικτύωση του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως και των επιχειρήσεων και φορέων που συμμετέχουν στην ελληνική αντιπροσωπεία, με εταιρείες και φορείς από ολόκληρο τον κόσμο.

Την οργάνωση της ελληνικής αποστολής, την οποία απαρτίζουν περισσότερες από 42 εταιρείες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας, συντονίζουν ο Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece). Χορηγοί της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι η Περιφέρεια Αττικής, η Samsung, η Uni Systems και το egg.

Η ελληνική παρουσία πλαισιώνεται με περίπτερο τόσο στο MWC 2022, όσο και στο 4YFN. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι στην ελληνική αποστολή θα συμμετέχουν εταιρείες-μέλη του ΣΕΚΕΕ, καθώς και καινοτόμες επιχειρήσεις από clusters όπως είναι το egg, το Pleiades και η ΘΕΑ.

Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε μία ευρεία γκάμα κλάδων, από τις υποδομές 5G και τη διαχείριση μηνυμάτων, μέχρι λύσεις AR/VR και fintech.

Η λίστα των εταιρειών που συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή περιλαμβάνει τις εταιρείες: acromove, allweb solutions, apifon, calpak, crossnics, crowdpolicy, cytech, dataverse, dib-in, dotsoft, excelon, fasmetrics, finloup, hoteltoolbox, i2d technologies, icon platforms, infin8, keeano, kerketia, liknoss, magos, mobito, modulus, moptil, msensis, narratologies, nouspratit, optechain, orfium, palo services, parking stream, probotek, radefy, regate, run4more, sammy, tekmon, tetragon, uni systems, winecat, yodiwo, zarifopoulos.

