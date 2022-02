Πυρετός επενδύσεων σε νέα ξενοδοχεία

Της Ελένης Μπότα

Μπαράζ επενδύσεων σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στην Αθήνα όσο και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παίρνουν το πράσινο φως και αναμένεται να ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέσα στους επόμενους μήνες.

Χτες ανακοινώθηκε το άνοιγμα δύο νέων ξενοδοχείων Hilton στην Αττική, στο Πεντελικό της Κηφισιάς και στο Μικρολίμανο.

Όπως ανακοίνωσαν η Hilton και ο όμιλος SCD LTD, ως μέρος μιας συμφωνίας διαχείρισης με θυγατρικές της SCD Group LTD, το ιστορικό Πεντελικόν, της συλλογής Curio από τη Hilton, ένα ξενοδοχείο 117 δωματίων στο πολυτελές βόρειο προάστιο της Κηφισιάς, θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton όταν ανοίξει το 2024.

Επίσης το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο, ξενοδοχείο 83 δωματίων που θα ανοίξει στο λιμάνι του Πειραιά, θα είναι το πρώτο της Hampton by Hilton στην ελληνική αγορά.

Προ ημερών ο Όμιλος Radisson Hotel ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες σε Σκιάθο και Μύκονο, με τον όμιλο HotelBrain. Η συμφωνία αφορά στο Radisson Resort Plaza Skiathos, που πρόκειται να ανοίξει αργότερα φέτος και το Radisson Blu Euphoria Resort, στη Μύκονο, που θα λειτουργήσει επίσης πριν την έναρξη της εφετινής τουριστικής περιόδου. Με την συμφωνία αυτή, το ελληνικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Radisson θα αριθμεί έξι ξενοδοχεία σε λειτουργία και ανάπτυξη.

Το Radisson Resort Plaza Skiathos θα διαθέτει 84 δωμάτια και σουίτες, εστιατόριο και μπαρ με βεράντα, πισίνα και εγκαταστάσεις ευεξίας, που περιβάλλονται από ένα καταπράσινο τοπίο, μόλις 100 μέτρα από την εξαιρετική παραλία.

Στα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να ανοίξει το 4άστερο Moxy Athens City Hotel στην οδό Σταδίου 65 στην πλατεία Ομονοίας. Το νέο ξενοδοχείο έχει νοικιαστεί για 25 χρόνια από την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand.

Το κτήριο είναι ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και μετατράπηκε στο πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας Moxy Hotels του ομίλου Marriott στην Αθήνα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 200 δωμάτια, ενώ τη διαχείριση του του έχει αναλάβει η SWOT Hospitality Management Company.

Επίσης πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων το ιστορικό κτίριο του ΟΤΕ στην οδό Σταδίου το οποίο αποκτήθηκε το 2016 από τον επιχειρηματία Θ. Δουζόγλου έναντι τιμήματος 13 εκατ. ευρώ.

Για το ακίνητο αυτό δόθηκε έγκριση για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 για την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, συνολικής δυναμικότητας 91 δωματίων και 240 κλινών.

Επίσης από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε και η υπαγωγή πέντε επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, που αφορούν τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων στην Αθήνα, της "SMB 9 GREECE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ε.Π.Ε.", που αφορά τη δημιουργία ξενοδοχείου 103 δωματίων – 253 κλινών, επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 7 και Σωκράτους δίπλα στην πλατεία Ομονοίας.

Επίσης η δημιουργία 4άστερου ξενοδοχείου 77 δωματίων και 206 κλινών, σε κτήριο που βρίσκεται στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα αλλά και δημιουργία 5άστερου ξενοδοχείου 69 δωματίων και 100 κλινών στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Τέλος το πράσινο φως δόθηκε στην εταιρεία "ΕΝΑ ΟΚΤΟ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" ("ΕΝΑ ΟΚΤΟ ΔΥΟ Α.Ε.") για τη δημιουργία ξενοδοχείου τριών αστέρων 50 δωματίων και 106 κλινών στην οδό Λέκκα, πλησίον της πλατείας Συντάγματος και της "ΜΔ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ("MD Hospitality A.E."), που αφορά 5άστερο ξενοδοχείο 19 δωματίων και 55 κλινών με την αξιοποίηση υφιστάμενου κτηρίου, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων.