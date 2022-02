Συμφωνία της Hilton με τον διεθνή όμιλο επενδύσεων σε ακίνητα SCD του Θεόδωρου Δουζόγλου

Η Hilton και ο όμιλος SCD LTD επιβεβαίωσαν σήμερα τα σχέδια για το άνοιγμα δύο ξενοδοχείων στην Αθήνα, ως μέρος μιας συμφωνίας διαχείρισης με θυγατρικές της SCD Group LTD.

Το ιστορικό Πεντελικόν, της συλλογής Curio από τη Hilton, ένα ξενοδοχείο 117 δωματίων στο πολυτελές βόρειο προάστιο της Κηφισιάς, θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην ηπειρωτική Ελλάδα όταν ανοίξει το 2024. Το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο, ξενοδοχείο 83 δωματίων που ανοίγει στο δημοφιλές λιμάνι του Πειραιά, θα είναι το πρώτο ελληνικό ακίνητο της Hampton by Hilton.

"Τους τελευταίους 12 μήνες έχουμε επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό μας σε βασικούς πολυτελείς προορισμούς στην Ελλάδα με τέσσερα νέα ξενοδοχεία", δήλωσε ο ανώτερος αντιπρόεδρος ανάπτυξης, Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, της Hilton, Patrick Fitzgibbon και πρόσθεσε: "Αυτή η τελευταία συμφωνία θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τη μακροχρόνια κληρονομιά μας στην Αθήνα, εισάγοντας δύο συναρπαστικά brands ξενοδοχείων στην αγορά. Η συλλογή Curio της Hilton και το Hampton by Hilton είναι δύο από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands μας στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των ξενοδοχείων μας. Το ακμάζον λιμάνι του Πειραιά και η ζωντανή γειτονιά της Κηφισιάς που είναι γεμάτη με καταστήματα γνωστών σχεδιαστών, γκουρμέ εστιατόρια και κεντρικά γραφεία διεθνών εταιρειών είναι οι ιδανικές τοποθεσίες για να υποδεχτούν αυτά τα brands στην αθηναϊκή αγορά".

Από την πλευρά του ο κ. Θεόδωρος Δουζόγλου, διευθυντής και μέτοχος της SCD Group LTD ανέφερε, "Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας στην Ελλάδα σε συνεργασία με μια διεθνή κορυφαία εταιρεία όπως η Hilton. Η ανάκαμψη του τουρισμού στην Ελλάδα είναι πολλά υποσχόμενη και, με τόσο μεγάλη και ανεκπλήρωτη επιθυμία για ταξίδια, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανάπτυξη ξενοδοχείων υψηλής ποιότητας στην Αθήνα. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες στο Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο και στο Pentelikon Athens, Curio Collection by Hilton".

Pentelikon Athens, Curio Collection by Hilton

Στο γνωστό ξενοδοχείο Πεντελικόν, ο όμιλος SCD θα πραγματοποίησει επένδυση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του εν όψει του rebranding υπό την συλλογή Curio της Hilton, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου και αποκαθιστώντας τη μοναδική του λάμψη. Στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 100 μοναδικά ξενοδοχεία και θέρετρα με την επωνυμία Curio, προστίθενται τα 117 δωμάτια του Πεντελικόν που θα περιλαμβάνουν 13 κομψές σουίτες, και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Με ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, τέσσερις αίθουσες περιποίησης σπα και μια εσωτερική και εξωτερική πισίνα, οι επισκέπτες θα μπορούν να χαλαρώσουν και να αναζωογονηθούν κατά την διάρκεια όλου του χρόνου.

Σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και από σημαντικά αξιοθέατα όπως το Μουσείο Γουλανδρη Φυσικής Ιστορίας και το Δάσος Συγγρού, το Πεντελικόν αναμένεται να αποτελέσει ένα πόλο έλξης για διεθνείς και εγχώριους επισκέπτες. Ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής είναι επίσης το γεγονός ότι φιλοξενεί πολλά διεθνή κεντρικά γραφεία, καθιστώντας την hotspot για επαγγελματικά ταξίδια. Με 1.300 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων για συνέδρια και εκδηλώσεις, που θα περιλαμβάνουν τρείς αίθουσες συνεδριάσεων, το Πεντελικόν θα είναι άρτια εξοπλισμένο για να φιλοξενεί από μικρές συναντήσεις έως και μεγαλύτερα συνέδρια για επαγγελματίες του εξωτερικού και εργαζόμενους στην Κηφισιά.

Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο

Το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο θα βρίσκεται στην Καστέλλα, το στολίδι του Πειραιά που φημίζεται για τη νεοκλασική αρχιτεκτονική του, κοντά στη μαρίνα του Μικρολίμανου με εκπληκτική θέα στο λιμάνι. Μετά από την ανακαίνιση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην οποία θα προχωρήσει ο όμιλος SCD, το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο θα προσφέρει την διεθνώς αναγνωρισμένη και υψηλής ποιότητας φιλοξενία των ξενοδοχείων Hampton by Hilton. Με τέσσερις αίθουσες συσκέψεων συνολικής επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων και μια αξιοζήλευτη εξωτερική πισίνα με εκπληκτική θέα στον Πειραιά και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, οι ταξιδιώτες θα απολαμβάνουν τη διαμονή τους. Οι μοντέρνες και "φρέσκες" εσωτερικές ανακαινίσεις του ξενοδοχείου θα δώσουν ζωή σε ένα 24ωρο επιχειρηματικό κέντρο που θα διαθέτει γυμναστήριο και άνετα δωμάτια, ενώ οι επισκέπτες θα επωφεληθούν επίσης από τη βραβευμένη υπηρεσία του Hampton by Hilton, που περιλαμβάνει δωρεάν ζεστό πρωινό και δωρεάν Wi-Fi.

Το Pentelikon Athens, Curio Collection της Hilton και το Hampton by Hilton Piraeus Mikrolimano θα συμμετέχουν στο φημισμένο πρόγραμμα επιβράβευσης επισκεπτών Hilton Honors, επιτρέποντας στα σχεδόν 123 εκατομμύρια μέλη που κάνουν κράτηση απευθείας με την Hilton να κερδίσουν πόντους για διαμονή και εμπειρίες σε ξενοδοχεία, καθώς και άμεσα οφέλη, όπως ανέπαφο check-in.

Το Pentelikon Athens, Curio Collection της Hilton, θα βρίσκεται στη Δηλιγιάννη 66, Κηφισιά 145 62, Ελλάδα, ενώ το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο θα βρίσκεται στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 105, Πειραιάς 185 33. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο ξενοδοχεία της Hilton στην Ελλάδα, το Hilton Athens και το Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton.