Παρασκευή, 21-Ιαν-2022 12:49 Quality Net Foundation: The Most Sustainable Companies in Greece 2022 την Τρίτη 25/1

Εκτύπωση

Αποστολή με email

Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης

Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου

Μικρότερο μέγεθος κειμένου Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, το Quality Net Foundation διοργανώνει την παρουσίαση των "The Most Sustainable Companies in Greece 2022" ως αποτέλεσμα της ετήσιας αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων με βάση τα ESG κριτήρια (Environment ,Society, Governance) που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση. Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν μέσω τραπεζιών διαλόγου με εκπροσώπους θεσμικών και επιχειρηματικών Φορέων οι τάσεις και οι προοπτικές που καθορίζουν το νέο πλαίσιο αναφοράς στη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Επίτιμος ομιλητής, είναι ο καθηγητής Dr. Alexander Bassen, καθηγητής κεφαλαιαγορών και διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, ο οποίος θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, το ΕU Taxonomy και την εφαρμογή των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσα από τα ESG κριτήρια στις επιχειρήσεις και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Είναι ο δημιουργός του The Sustainability Code ως ένα πρακτικό εργαλείο παρακολούθησης και καταγραφής των επιχειρηματικών επιδόσεων και υποστηρικτής της προσαρμογής στην ελληνική νομοθεσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και δηλώστε ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή για να το παρακολουθήσετε.