Η Obrela Security Industries ανακοίνωσε την εξαγορά της Encode

Η Obrela Security Industries, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο, ανακοίνωσε ότι στις 30/12/2021 απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Encode που επίσης δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εξαγορά καθιστά την Obrela τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους παρόχους Managed Detection and Response (MDR) υπηρεσιών παγκοσμίως.

όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η απόκτηση της Encode δημιουργεί ένα νέο δυναμικό σχήμα με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, ενοποιημένο κύκλο εργασιών 18 εκατ. ευρώ, φυσική παρουσία σε πέντε χώρες, υψηλή τεχνογνωσία, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό 180 ατόμων καθώς και διευρυμένο διεθνές πελατολόγιο. Η επερχόμενη ενοποίηση των δύο εταιρειών αναμένεται να αλλάξει το τοπίο της κυβερνοασφάλειας και καθιστά το ενοποιημένο σχήμα φορέα παγκόσμιας καινοτομίας, ικανό να διεκδικήσει νέα, μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, αποδίδοντας σημαντικές υπεραξίες για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους.

Ο CEO και συνιδρυτής της Obrela Security Industries, κ. Γιώργος Πατσής, δήλωσε: "Η απόκτηση της Encode αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Obrela και τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας γενικότερα. Το μέλλον του κλάδου απαιτεί τη συνένωση δυνάμεων και επιχειρησιακών συνεργειών για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Μαζί είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ακόμη πιο δυναμικά και εστιασμένα την κοινή μας αποστολή που δεν είναι άλλη από το "We keep your business in business", τη διασφάλιση δηλαδή της ανεμπόδιστης λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας και την αποτελεσματική προστασία τους από κυβερνοαπειλές σε πραγματικό χρόνο. Επιδιώκουμε τη σταδιακή και ομαλή συνένωση των εταιρειών προς όφελος των πελατών, επενδυτών αλλά και των ανθρώπων των εταιρειών. Στόχος μας είναι όχι μόνο να διατηρήσουμε αλλά να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, ακολουθώντας τη διεθνή επεκτατική στρατηγική μας και δημιουργώντας 50 νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας το 2022".

Τα ιδρυτικά στελέχη της Obrela, αλλά και οι βασικοί της μέτοχοι, η EOS Capital Partners και το LATSCO Family Office, δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις εξαιρετικές προοπτικές που προσφέρει η νέα συμφωνία, ενώ έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ενοποιημένου σχήματος και τις μελλοντικές του κινήσεις στη διεθνή αγορά.

Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης, επικεφαλής της EOS Capital Partners δήλωσε "Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η επένδυσή μας στην Obrela, μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στη χώρα μας, με σημαντική διεθνή παρουσία, εξελίσσεται δυναμικά. Η εξαγορά της Encode γίνεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς η πανδημία, επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και κυβερνήσεων και ανέδειξε την ανάγκη της κυβερνοασφάλειας. Επιδιώκουμε να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή πορεία της Obrela και κατ' επέκταση να συμβάλουμε δυναμικά στο χώρο της κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο".

Ο κ. Νίκος Βουτυχτής, Chief Investment Officer του LATSCO Family Office στην Ελλάδα δήλωσε: "Επενδύοντας πρόσφατα στην Obrela, γνωρίζαμε καλά ότι ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας διεθνώς βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και αναδιαμόρφωση με την ενοποίηση εταιρειών του χώρου να αποτελεί μια προφανή αλλά και επιδιωκόμενη εξέλιξη. Η ενσωμάτωση της Encode στην Obrela υπηρετεί αυτή τη στρατηγική και εξασφαλίζει για το ενοποιημένο σχήμα σημαντικές οικονομίες κλίμακας και συμπληρωματικότητα στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, ικανό μέγεθος ώστε να δημιουργεί στους πελάτες της ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Tαυτόχρονα γίνεται ο προτιμητέος εργοδότης που μπορεί να προσελκύσει ταλαντούχους επαγγελματίες του χώρου".