Πώς θα γίνει η επιστροφή της Carrefour στην ελληνική αγορά

Του Γιώργου Λαμπίρη

Επίσημες ανακοινώσεις φέρνει η επικείμενη άφιξη της Carrefour μέσω της εταιρείας Retail & More του ομίλου Βαρδινογιάννη, της οποίας ηγείται ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Όπως ανέφεραν πηγές με γνώση των εξελίξεων στο Capital.gr, εντός της ημέρας θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση της Carrefour και της Retail & More, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου στο Παρίσι, στο οποίο είναι εισηγμένη η Carrefour.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η εταιρεία εμφανίζεται προς το παρόν αρκετά επιφυλακτική ως προς τις δηλώσεις και το πλάνο επέκτασης στην ελληνική αγορά. Ωστόσο με βάση τον ευρύτερο σχεδιασμό επίκειται να ακολουθήσει πανελλαδική επέκταση με διαφορετικές τυπολογίες καταστημάτων κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Η εκ νέου άφιξη της Carrefour στην ελληνική αγορά έρχεται 10 χρόνια μετά τη θορυβώδη αποχώρησή της από τη χώρα μας. Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2012 ο γαλλικός όμιλος ανακοίνωνε ότι αποεπένδυε από την κοινοπραξία με τον τοπικό εταίρο του Μαρινόπουλο, ο οποίος χριζόταν ταυτόχρονα δικαιοδόχος του.

Η κίνηση ερχόταν τότε ως αντίδοτο από πλευράς γαλλικού ομίλου στην πτώση της ζήτησης σε χώρες με αυξημένο χρέος, οι οποίες ανήκαν στη ζώνη του ευρώ – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - και ενόψει των επερχόμενων κρίσιμων βουλευτικών εκλογών της περιόδου εκείνης.

Ποια είναι η Retail & More

Η Retail & More είναι η εταιρεία την οποία δημιούργησε εντός του 2021 η AVE A.E. (πρώην Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας) με στόχο την είσοδό της στο χώρο των τροφίμων και των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών. Για τη σύστασή της στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της νεοσύστατης εταιρείας, συνολικού ύψους 250 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην AVE A.E. η οποία συμμετέχει με 51% στη νέα εταιρεία μέσω της θυγατρικής Teleunicom Α.Ε. συμμετέχουν ως βασικοί μέτοχοι μέσω εταιρειών συμφερόντων τους οι Νίκος και Γιάννης Βαρδινογιάννης. Σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μέσω της Teleunicom Α.Ε. η οποία συνέστησε την Retail & More και σε αυτήν την περίπτωση εισέφερε ποσό 127,5 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα η άλλη εταιρεία – μέτοχος, η ΕΝΙΕ Εκμετάλλευσης Ακινήτων ΜΙΚΕ που συμμετέχει με 49%, εισέφερε στην αύξηση κεφαλαίου ποσό 122,5 χιλ. ευρώ. Διευθύνων σύμβουλος της Retail & More είναι ο Βασίλης Στασινούλιας. O κύριος Στασινούλιας θυμίζουμε ότι είχε διατελέσει γενικός διευθυντής της Carrefour – Μαρινόπουλος κατά την περίοδο 2008-2011, με πρότερη θητεία ως εμπορικός διευθυντής και διευθυντής logistics της ίδιας εταιρείας. Ο ίδιος σε κάθε περίπτωση διατηρούσε και διατηρεί έως και σήμερα άριστες σχέσεις με τον γαλλικό όμιλο σούπερ μάρκετ.

Στην ίδια επιχείρηση έχει παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο και ο Θωμάς Ρούμπας, ο οποίος επίσης είναι γνώστης του χώρου του εμπορίου μέσω της Dionic, ενώ ο εν λόγω όμιλος διατηρεί παρουσία στα τρόφιμα μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Διανομών.

Η κίνηση δραστηριοποίησης στα τρόφιμα από πλευράς της AVE έρχεται σε συνέχεια της αποεπένδυσης που πραγματοποίησε την περασμένη χρονιά από την εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων και συγκεκριμένα από το Allou Fun Park, στο οποίο διατηρούσε συμμετοχή, ανακοινώνοντας την ταυτόχρονη σύσταση της Retail & More μέσω χρηματιστηριακής ενημέρωσης.

Ένα ακόμα βήμα μετά την απόκτηση του 35% στον Συνεταιρισμό Πάρου

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση στον τομέα των τροφίμων δεν αποτελεί τη μοναδική για τον Νίκο Βαρδινογιάννη, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε το 35% του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Πάρου, ποσοστό που αποτελεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συμμετοχής ιδιώτη σε αγροτικό συνεταιρισμό, με τον επιχειρηματία να ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις αυτού του χαρακτήρα, σε συνέχεια του νόμου που ψηφίστηκε επί υπουργίας Βορίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.