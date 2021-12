Η Obrela εντάσσεται στη Microsoft Intelligence Security Association

Η Obrela Security Industries, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών ανάλυσης ασφαλείας και διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο, ανακοίνωσε σήμερα ότι εντάχθηκε στη Microsoft Intelligence Security Association (MISA). Η MISA είναι ένα οικοσύστημα ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού (ISV) και παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφαλείας (managed security service providers MSSP), οι οποίοι έχουν ενσωματώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφαλείας τους με τις υπηρεσίες της Microsoft για καλύτερη άμυνα έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Η Obrela συγκαταλέγεται στη MISA για τις managed detection and response (MDR) υπηρεσίες ασφαλείας που προσφέρει για το Microsoft Defender για το Endpoint και το Microsoft Azure Sentinel. Επιπλέον, η Obrela φέρνει στη MISA την πλατφόρμα διαχείρισης ασφαλείας ‘Swordfish’, η οποία καλύπτει το σύνολο των ψηφιακών υποδομών ενός οργανισμού, επιτρέποντάς του να εντοπίζει, να αναλύει, να αξιολογεί και να αποκαθιστά τους κινδύνους ασφαλείας στον κυβερνοχώρο .

"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενταχθούμε στο καταξιωμένο οικοσύστημα MISA και να επιλεχθούμε από τη Microsoft ως συνεργάτης ασφαλείας. Σήμερα, οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξημένη απειλή από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και η συνεργασία μας με τη Microsoft θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Οι οργανισμοί πρέπει να γνωρίζουν ότι προστατεύονται 24/7 από όλες τις επιθέσεις που αντιμετωπίζουν, ανεξάρτητα από το από πού προέρχονται και σε ποιο τομέα της επιχείρησής τους στοχεύουν. Η αποστολή μας είναι "we keep your business in business”, η διασφάλιση δηλαδή της ανεμπόδιστης λειτουργίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας και βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή άμυνας στον κυβερνοχώρο", αναφέρει ο Γιώργος Δάγλας, Συνιδρυτής και Chief Operations Officer της Obrela Security Industries.

Η υπηρεσία MDR της Obrela εξασφαλίζει πλήρη ορατότητα στο ψηφιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων, αξιολογώντας διαρκώς όλους τους πιθανούς κινδύνους με βάση την κάθε επιχείρηση. Η Obrela συλλέγει και αναλύει δομημένα και αδόμητα δεδομένα ασφαλείας από κάθε ψηφιακό αποτύπωμα των πελατών της για να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο επιτήρησης και ολοκληρωμένης προστασίας των ψηφιακών υποδομών μίας επιχείρησης. Αυτή η συλλογή δεδομένων δημιουργεί πολύτιμες πληροφορίες για νέες, αναδυόμενες και προηγμένες απειλές της κυβερνοασφάλειας και δίνει στους πελάτες το μοναδικό πλεονέκτημα πρόβλεψης, προετοιμασίας και απόκρισης.

"Οι πελάτες πρέπει να αισθάνονται σιγουριά πως τα ευαίσθητα δεδομένα τους, τα στοιχεία ταυτοποίησης των εργαζομένων τους, οι εφαρμογές, οι υποδομές καθώς και τα τερματικά σημεία πρόσβασης παραμένουν πάντοτε ασφαλή. Επενδύσαμε στο Microsoft Intelligent Security Association προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες επιλογές, οι οποίες πληρούν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις ασφαλείας που αναζητούν", αναφέρει η Μαρία Τόμσον, Επικεφαλής του Microsoft Intelligent Security Association.