Τι άλλαξε με τις πληρωμές των σούπερ μάρκετ στους προμηθευτές

Του Γιώργου Λαμπίρη

Μία αγορά πολλαπλών ταχυτήτων καταγράφεται αυτή την περίοδο στα σούπερ μάρκετ και σχετίζεται με το δύσκολο στοίχημα που αφορά στο χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών τους, δηλαδή της βιομηχανίας τροφίμων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα μετά την ενεργοποίηση του νόμου 4792/2021, ο οποίος προβλέπει την αποπληρωμή προμηθευτών τροφίμων και γεωργικών αγαθών σε διάστημα 30 ή 60 ημερών. Ο λόγος για τον οποίο εξελίσσεται σε αγορά πολλαπλών ταχυτήτων, είναι διότι κάποιες – κυρίως μεγάλες - αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν προχωρήσει ήδη στην εφαρμογή του και κάποιες άλλες αυτή τη στιγμή τηρούν στάση αναμονής επί του θέματος, χωρίς να έχουν προβεί προς το παρόν σε καμία κίνηση.

Στόχος να μπει τέλος στα μεγάλα "ανοίγματα” αποπληρωμής οφειλών

Επιδίωξη του νόμου είναι να βάλει τάξη στα ανεξέλεγκτα "ανοίγματα” αρκετών σούπερ μάρκετ προς τη βιομηχανία, όπου το 2020 ο μεγαλύτερος χρόνος αποπληρωμής έφτασε τις 149 ημέρες, κάτι που πρακτικά σημαίνει εξόφληση τιμολογίων μέσα σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νέο νόμο, σε διάστημα 30 ημερών θα πρέπει να αποπληρώνονται ευαίσθητα και κοντόληκτα - ευαλλοίωτα προϊόντα, τα οποία έχουν μικρή διάρκεια ζωής, όπως είναι για παράδειγμα το φρέσκο γάλα ή το κρέας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο διαχωρισμός ότι η εξόφληση για το φρέσκο γάλα πρέπει να γίνεται στις 30 ημέρες, ενώ για το μακράς διάρκειας με ημερομηνία λήξεως άνω των δύο μηνών, η εξόφληση πρέπει να γίνεται σε έως και 60 ημέρες. Στις 60 ημέρες ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να εξοφλούνται τα υπόλοιπα προϊόντα μεταποίησης πλην των ευαλλοίωτων.

Ζητούνται ανταλλάγματα σε επίπεδο παροχών από τα σούπερ μάρκετ προς τους προμηθευτές

Ωστόσο οι περιπτώσεις εκείνων που έχουν προβεί σε εφαρμογή της νέας νομοθεσίας είναι αφενός μετρημένες στα δάχτυλα, αφετέρου υπάρχουν και περιπτώσεις αλυσίδων που ζητούν ανταλλάγματα σε επίπεδο παροχών από τους προμηθευτές, κάτι που σύμφωνα με πηγές της αγοράς σημαίνει την επιβολή "καπέλου” επί του εκάστοτε τιμολογίου, που ανέρχεται για παράδειγμα στα επίπεδα του +0,40% για κάθε 30 ημέρες που μειώνονται οι ημέρες από τον αρχικό χρόνο που αποπληρώνονταν οι προμηθευτές και πριν να τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος. Την ίδια στιγμή υπάρχουν συμβόλαια που υφίστανται πριν την ψήφιση του νόμου μεταξύ προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, τα οποία δίνουν την δυνατότητα παράτασης χρόνου και έναρξη πληρωμής σε 30 ή σε 60 ημέρες από τον Απρίλιο και ύστερα.

Από 87 έως και 149 ημέρες οι χρόνοι εξόφλησης του 2020

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του 2020 οι μέρες αποπληρωμής για την πιο συνεπή αλυσίδα που ήταν τα my Market ήταν 87 ημέρες. Στον αντίποδα, αλυσίδες όπως ο Σκλαβενίτης με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής, εξοφλούσε στις 149 ημέρες, η Market In σε 142 ημέρες, ο Κρητικός σε 125 ημέρες, ο Μασούτης και ο SYNKA σε 120 ημέρες, η ΑΒ Βασιλόπουλος σε 105 ημέρες, ο Γαλαξίας σε 101 ημέρες, η Bazaar σε 100, η The Mart σε 88 (Στοιχεία Πανοράματος Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2021).

Σε όλα τα παραπάνω ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός πίεσης που μπορεί να ασκηθεί σε μία προμηθευτική επιχείρηση για το πόσες ημέρες αργότερα θα πληρωθεί, είναι κάτι που εξαρτάται αφενός από το εκτόπισμα και το οικονομικό της μέγεθος, επιπλέον από το προϊόν που παράγει. Έτσι, εάν για παράδειγμα συζητάμε για μία μεγάλη επιχείρηση οσπρίων ή ζυμαρικών που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ραφιού με τα αντίστοιχα προϊόντα, το μέγεθος της πίεσης για επιπλέον παροχές μετριάζεται.