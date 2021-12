Η Βράβευση των  Κορυφαίων Εταιρικών Επωνυμιών (Superbrands) για 7η φορά στην Ελλάδα

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πληθώρας στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου από όλους τους κλάδους, πραγματοποιήθηκε την Tετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων Business Superbrands Greece 2021-2022, στην οποία τιμήθηκαν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας.



Σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση, η οποία έγινε με την τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, για να τιμήσουν τις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες που αναδείχθηκαν μέσα από αξιολόγηση Κριτικής Επιτροπής και δημοσκόπηση κοινής γνώμης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την αγορά και το εμπόριο, σε μια τόσο ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία, στο κοκτέιλ, που ακολούθησε μετά την απονομή.



Την δική του πινελιά στην εκδήλωση έβαλε και αυτή τη φορά ο ηθοποιός- stand up comedian, Λάμπρος Φισφής, που εκτέλεσε χρέη παρουσιαστή, έβαλε την χιουμοριστική σφραγίδα του στην εκδήλωση, παίρνοντας έμπνευση από την τέχνη και τoν Covid-19 και την έκανε να ξεφύγει από τα καθιερωμένα.



Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν καταρχήν βραβεία στις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες, που συμμετείχαν στην Ειδική Πολυτελή έκδοση ''Βusiness Superbrands 2021-2022’’, δηλαδή στις:

ALUMIL Α.Ε, ALUMINCO Α.Ε., BARILLA HELLAS Α.Ε., BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.E.E., BSS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, DHL EXPRESS HELLAS SA, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ-DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε., ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε., GENERATION Y, GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε., GRUPPO CUCINE, ICAP GROUP, IMPERIAL TOBACCO HELLAS Α.Ε., INTERTRADE HELLAS Α.Β.Ε.Ε.,ISOPLUS SOLGAR, KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., MIELE HELLAS LTD, MINOAN LINES, NAK SHOES, OTIS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, RAVENNA A.E, ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε., SCHNEIDER ELECTRIC, SEPTONA Α.Β.Ε.Ε., THERMOVENT HELLAS Α.Ε, VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.&Ε.Ε., ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ, ΛΑΚΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓ., Α.Ε., ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε., ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, Ι., & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Α.Ε.Ε., ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.



Στην συνέχεια απονεμήθηκαν βραβεία στις εταιρείες που πήραν την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατηγορία.



Πιο αναλυτικά οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι οι εξής:



Ασφαλιστικές Υπηρεσίες: ΕΘΝΙΚΗ, Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Αυτοκίνητο-Μοτοσικλέτα: MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Γαλακτοκομικά: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Διαφήμιση-Δημόσιες Σχέσεις: OGILVY GREECE

Είδη διατροφής: ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.

Εκδοτικοί οίκοι: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Ένδυση-Υπόδηση: LAPIN HOUSE A.B.E.E.

Ενέργεια: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Εξοπλισμός Σπιτιού: PRAKTIKER

Έπιπλα: COCO - MAT Α.Β.Ε.Ε.

Έρευνα: MRB HELLAS Α.Ε.

Εστίαση: VS GROUP - ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ζαχαρώδη & Πρόσθετα Μαγειρικής: ΙΟΝ Α.Ε

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά Είδη-Φωτισμός: MIELE HELLAS LTD

Ηλεκτρονικό εμπόριο: skroutz.gr

Κατασκευές-Ανάπτυξη Ακινήτων: LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

Κόσμημα-Ρολόι-Οπτικά: ROLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Ψυχαγωγίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ): WE4ALL, ΕΛΠΙΔΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS (μέλος του "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ"), ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΦΛΟΓΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΘΈΝΕΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νεοφυείς επιχειρήσεις: E-food.gr

Νοσηλευτικά Ιδρύματα - Διαγνωστικά Κέντρα: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οικιακή Καθαριότητα-Χαρτικά: ELAIS - UNILEVER HELLAS Α.Ε.

Πολυκαταστήματα: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E

Ποτά αλκοολούχα: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Ποτά μη αλκοολούχα – Ροφήματα: ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Προσωπική Περιποίηση: ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.

Πρώτες Ύλες & Υλικά Κατασκευών: ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Σουπερμάρκετ: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Α.Ε.Ε.

Συγκοινωνίες-Μεταφορές: ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Υπηρεσίες προς εταιρείες: ICAP GROUP Α.Ε.

Τεχνολογία: GOOGLE HELLAS

Τηλεπικοινωνίες: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ

Τουρισμός: LAMPSA A.E ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Τσιγάρα - είδη καπνιστού: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.

Φάρμακα: ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες/ Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ψηφιακές υπηρεσίες: CARDLINK

Ψυχαγωγία / Πολιτισμός: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ



Η λαμπερή βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των ειδικών βραβείων. Τα φετινά ειδικά βραβεία δόθηκαν στην Google Hellas ως η εταιρεία με την καλύτερη διεθνή εταιρική επωνυμία, ενώ με τη ''Χρυσή Νίκη'' τιμήθηκε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως η Εταιρική Επωνυμία που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.