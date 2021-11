Η WIND Ελλάς ανακοινώνει την δημιουργία της Hellenic Open Fiber (HOF)

Την ίδρυση της Hellenic Open Fiber, μίας εταιρείας που στόχο θα έχει την επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων νέας γενιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) ή την επιχείρηση (Fiber to the Office), ανακοίνωσε η WIND Ελλάς.

Η σύσταση της Hellenic Open Fiber, που ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο της WIND Ελλάς, υπηρετεί τον στόχο της WIND να είναι στρατηγικός εταίρος του εθνικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη & τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και θα λειτουργεί υπό συνθήκες πλήρους ανεξαρτησίας.



Το σύνολο της επένδυσης της Hellenic Open Fiber πρόκειται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ (μέχρι το 2026), ενώ ο πολλαπλασιαστικός αντίκτυπος στην οικονομία υπολογίζεται περίπου σε 500 εκατ. Ευρώ, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία με 600 νέες θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) και υποστηρίζοντας ενεργά τις τοπικές οικονομίες της χώρας.



Παράλληλα, η δημιουργία της Hellenic Open Fiber στοχεύει να συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της ψηφιακής ατζέντας της πολιτείας και στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με τη Δ. Ευρώπη, όντας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους άξονες του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Μέσα από τη λειτουργία της, η νέα εταιρεία θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για Internet υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, συνεισφέροντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι να διαθέσει την τεχνολογία των οπτικών ινών σε περισσότερα από 600 χιλιάδες σπίτια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες ευρυζωνικές υποδομές της χώρας.

Αναφερόμενος στη σύσταση της νέας εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής σημείωσε: "Η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα τα τελευταία πέντε χρόνια, με την εταιρεία μας να είναι ο πρώτος πάροχος που εισήγαγε την οπτική ίνα στις οικιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Με βάση την εμπειρία μας, την τεχνογνωσία μας αλλά και το μακροχρόνιο ιστορικό μεγάλων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, η ίδρυση της νέας εταιρείας αποτελεί φυσική συνέχεια του στρατηγικού μας σχεδιασμού και βάζει τα απαραίτητα θεμέλια για την επίτευξη των στόχων μας. Η Hellenic Open Fiber θα είναι ένας επιταχυντής επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς και θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας ψηφιακή σελίδας της χώρας".



Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως εταιρεία χονδρικής, ανοιχτής πρόσβασης (open-access) και χωρίς διακρίσεις προς οποιοδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσίας. Παράλληλα θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού εξοπλισμού των οπτικών ινών της WIND και θα αναλάβει όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες χονδρικής, χωρίς απολύτως καμία αλλαγή στις τρέχουσες προσφορές, προδιαγραφές και διαδικασίες χονδρικής υπηρεσίας.

Η Hellenic Open Fiber, μέσω των επενδύσεών της, στοχεύει να εξαλείψει τα προβλήματα ποιότητας που εμφανίζουν συχνά τα υφιστάμενα δίκτυα χαλκού, ενώ η χρήση υπόγειων καλωδίων θα βελτιώσει σημαντικά την αισθητική και ασφάλεια στις περιοχές και γειτονιές που διαθέτουν δίκτυα οπτικών ινών. Τα οικονομικά οφέλη των καταναλωτών αναμένεται να είναι σημαντικά μιας και θα έχουν μεγάλη αναβάθμιση στις ταχύτητές τους, με ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα απολαμβάνουν.