Ελ. Στυλιανού: Απαραίτητη η κουλτούρα συμπερίληψης και ποικιλομορφίας στις επιχειρήσεις

"Το βασικότερο όλων είναι οι επιχειρήσεις να χτίσουν μια κουλτούρα συμπερίληψης και ποικιλομορφίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται άνετα και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό”, ανέφερε η Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece, στο CEO Initiative Forum.



Μιλώντας σε συζήτηση με τίτλο "Redesigning the Workplace” η Έλενα Στυλιανού υπογράμμισε καίρια ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σήμερα και σχετίζονται με την συμπεριληπτική κουλτούρα που προάγει τη ποικιλομορφία στον εργασιακό χώρο, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία των ανθρώπινων δεξιοτήτων (human skills) ως το πιο απαραίτητο εφόδιο για τους εργαζομένους της σύγχρονης εποχής.

Αναφερόμενη στη σημασία και την αξία της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης (diversity & inclusion) του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών, η Έλενα Στυλιανού τόνισε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρύνουν έμπρακτα τις έννοιες αυτές χτίζοντας μια αντίστοιχη κουλτούρα που θα ενθαρρύνει τις διαφορετικές οπτικές κάθε ανθρώπου και θα έχει ως βάση ένα κοινό όραμα και σύνολο αξιών με στόχο να οδηγηθεί σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, αξιολόγησε ως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διάλογος στην Ελλάδα για τα ζητήματα αυτά, ειδικότερα με την εφαρμογή του νόμου 4706 που εξετάζει θέματα ποικιλομορφίας στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Για το θέμα αυτό, η Έλενα Στυλιανού ανακοίνωσε ότι η RSM Greece ήδη πραγματοποιεί τη δεύτερη έρευνά της με τίτλο "The RSM Board Diversity Survey”, τα αποτελέσματα της οποίας θα συγκριθούν με την αντίστοιχη έρευνα που διενεργήθηκε πριν την εφαρμογή του νόμου ώστε να εξεταστεί η πρόοδος που αναμένεται στη χώρα μας στον τομέα αυτό.



Παράλληλα, συζητώντας για το είδος των δεξιοτήτων βάση των οποίων αξιολογείται ένα στέλεχος, η Έλενα Στυλιανού τόνισε ότι ένας συγκερασμός hard, soft και human skills συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση ενός στελέχους ενώ ενισχύουν την ολοκληρωμένη εξέλιξή του σε ηγετικές θέσεις. Τα human skills κατά την Έλενα Στυλιανού είναι όμως εκείνα που παίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε ένας εργαζόμενος να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, με τον αξιακό κώδικα της εταιρίας και την κουλτούρα της, κάτι που συνδέεται άμεσα και με τα θέματα συμπερίληψης και ποικιλομορφίας που θα πρέπει να αποτελέσουν βασικές αρχές κάθε επιχείρησης.



Αμέσως μετά τη συζήτηση η Έλενα Στυλιανού δήλωσε ότι "η RSM παγκοσμίως δίνει μεγάλη βαρύτητα στα θέματα που συζητήθηκαν στο CEO Initiative και αξιοποιεί βέλτιστες πρακτικές ώστε να δημιουργεί ουσιαστικές διασυνδέσεις και να προσδιορίζει τις δράσεις που χρειάζεται να αναληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις αλλά και οι κοινωνίες σήμερα, με σκοπό να σταθεί δίπλα στους συνεργάτες και τους πελάτες της κάνοντας πράξη το μότο της εταιρείας - The Power of Being Understood”.