Βενέτης: Γιατί μένουν αναξιοποίητα τα ακίνητα φιλέτα

Του Γιώργου Λαμπίρη

Ένα ακόμα κτίριο, στο οποίο η Βενέτης έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια, καταβάλλοντας επί σειρά ετών ενοίκια, είναι το Μπάγκειον στην πλατεία Ομονοίας, όπου το 2020 λειτούργησε το κατάστημα Veneti Great. Στην προκειμένη περίπτωση η αλυσίδα καφεστίασης δαπάνησε 3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση του διατηρητέου ακινήτου, το οποίο είναι έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ.

Ταυτόχρονα όμως από το 2006, οπότε και ξεκίνησε να μισθώνει το κτίριο από το Μπάγκειο Ίδρυμα που έχει την ευθύνη της διαχείρισής του, η εταιρεία έχει καταβάλει συνολικά μισθώματα 2,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να εκμεταλλεύεται το ακίνητο έως και πέρυσι. Αιτία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Βενέτης, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρεία ήρθε αντιμέτωπη με σημαντικές καθυστερήσεις που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με εγκρίσεις από δημόσιες υπηρεσίες, ως προς τον χαρακτήρα και τις παραμέτρους αξιοποίησης του ιστορικού ακινήτου.

Ανάλογες περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία μισθώνει ακίνητα, πληρώνοντας το ενοίκιο επί σειρά ετών είναι τόσο το πρώην Jackson’s Hall επί της οδού Μηλιώνη στο Κολωνάκι, όπου το βασικότερο πρόβλημα που κλήθηκε να επιλύσει η Βενέτης, ήταν το γεγονός ότι το ακίνητο διέθετε ημιυπόγειο, που εν συνεχεία έπρεπε να μετατρέψει σε ισόγειο χώρο για να φιλοξενήσει κατάστημα αρτοποιίας. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση προχώρησε στην πλήρη αποκαθήλωση του εσωτερικού του κτιρίου, με σκοπό να δημιουργήσει αντί για ημιυπόγειο, ημιώροφο και πρώτο όροφο που διέθετε πριν, χώρο ισογείου και πρώτο όροφο, όπου στο ισόγειο θα βρίσκεται στο προσεχές μέλλον ο χώρος του καταστήματος Βενέτη και στον πρώτο όροφο χώρος διασκέδασης.

Η τρίτη περίπτωση -μέχρι στιγμής- αναξιοποίητου ακινήτου για το οποίο καταβάλλονται μισθώματα, είναι το πρώην κατάστημα λιανικής της εταιρείας αρτοποιίας Κατσέλης (στο κτίριο του πρώην ξενοδοχείου Μέγας Αλέξανδρος), στη συμβολή των οδών Αθηνάς και πλατείας Ομονοίας, το οποίο ήδη μισθώνει από το 2012 και εκκρεμούν οι σχετικές εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων για την αναβίωση του χώρου.

Σε αναμομή η διενέργεια διαγωνισμού σε Μπάγκειον και Μέγας Αλέξανδρος για τη στέγαση ξενοδοχείων

Να σημειωθεί ότι τα δύο όμορα ακίνητα που βρίσκονται επί της πλατείας Ομονοίας, ήτοι το Μπάγκειον αλλά και το ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος, βρίσκονται στον προθάλαμο διενέργειας διαγωνισμού από το Μπάγκειο Ίδρυμα για την μίσθωσή τους, με προοπτική να δημιουργηθούν ξενοδοχεία στους ορόφους που βρίσκονται άνω του ισογείου, όπως συνέβαινε και κατά το παρελθόν. Να σημειωθεί μάλιστα ότι το Μπάγκειον διαθέτει τοιχογραφίες και πρόκειται για ένα ακίνητο που δημιουργήθηκε το 1890, ενώ τόσο αυτό όσο και το κτίριο Μέγας Αλέξανδρος (1889), είναι έργα του Τσίλλερ, αποτελώντας έως και την δεκαετία του 1950 από τα πιο ονομαστά ξενοδοχεία των Αθηνών, πριν περιέλθουν σε καθεστώς παρακμής.

Εξαγωγή concept καταστημάτων σε ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο, Σ. Αραβία

Ας σημειωθεί ότι το concept Veneti Great που λειτουργεί στο Μπάγκειον, προορίζεται για εξαγωγή εκτός Ελλάδος, με την εταιρεία να προσανατολίζεται ήδη σε αγορές όπως Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία, όπου η Βενέτη έχει υπογράψει προσύμφωνα με διαφορετικούς επιχειρηματίες για την χορήγηση του σήματος υπό μορφή master franchise.

Παράγοντες καθυστέρησης στην υλοποίηση του εγχειρήματος αποτέλεσαν εκτός από την έλευση της πανδημίας και η αύξηση των τιμών στα ακίνητα κατά 20% στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την αναμενόμενη αρχικά πτώση τους κατά την έξοδο από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισήμανε σχετικά ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Την ίδια στιγμή η Βενέτης, επηρεασμένη σημαντικά από την πανδημία, εντός του 2020 απώλεσε το 24% του τζίρου της, προβαίνοντας το 2021 σε διορθωτικές κινήσεις με την είσοδο τεσσάρων κωδικών υπό την ετικέτα Veneti Family σε σούπερ μάρκετ όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Bazaar αλλά και η μικρή λιανική, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων, η γκάμα των οποίων περιλαμβάνει Σμυρνέικο και Πολίτικο γαλακτομπούρεκο καθώς και Πολίτικο και Γιαννιώτικο μπακλαβά.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των μεγεθών της η εταιρεία κινήθηκε στην κατεύθυνση υλοποίησης του πλάνου της και λειτούργησε την Cremeria Veneti, γαλακτοπωλείο στην Κηφισιά. Επίσης το προσεχές Σάββατο ξεκινάει η λειτουργία του πρώτου καταστήματος, Veneti Go στο Μοναστηράκι, μία μορφή μίνι αναψυκτηρίου που θα προσφέρει γρήγορα σνακ, ποικιλίες καφέ, φυσικούς χυμούς και σάντουιτς σε μορφή take away και μοντέλο ανάπτυξης μέσω franchise, με μέσο κόστος επένδυσης της τάξεως των 80.000 έως 100.000 ευρώ.

Ωστόσο παρά τις προαναφερόμενες κινήσεις ανάπτυξης, η Βενέτης αυτό που κατάφερε να καλύψει από τις απώλειες του 2020 στον τζίρο, ήταν 8 μονάδες, περιορίζοντας εν τέλει την πτώση του 24% της περασμένης χρονιάς στο 16% και τον τζίρο για φέτος να εκτιμάται ότι θα κλείσει στο +11% σε σύγκριση με το 2020, ενώ η αύξηση κερδοφορίας θα φτάσει το +25%.

Διπλό ψηφιακό εγχείρημα στο delivery μέσω dark kitchens

Ας σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η εταιρεία δημιούργησε νέα καταστήματα σε Χανιά, Φιλοθέη και Νέα Κηφισιά. Προσεχώς η Βενέτης θα ανοίξει νέα σημεία στον Βόλο, στο κέντρο του Περιστερίου, της Κηφισιάς και πριν το Πάσχα θα εγκαινιάσει το πρώην Jackson’s Ηall. Επιπλέον, η εταιρεία έχει στο πλάνο ένα νέο σχήμα καφεστίασης με τη μορφή του take away, αλλά και ένα concept digital παραγγελιών με τροφοδοσία των παραγγελιών μέσα από dark kitchens (χωρίς δηλαδή να υφίσταται χώρος εστίασης του κοινού). Και τα δύο σήματα θα επικεντρώνονται αποκλειστικά σε delivery παράδοση προϊόντων. Το ένα θα φέρει την ονομασία Pizza Mia και το δεύτερο Jackson’s Burger.

Εμπλοκή για το εστιατόριο στην Πινακοθήκη

Αναφορικά με τον χώρο της εστίασης στην Πινακοθήκη, στον οποίο αναδείχθηκε μισθωτής η Βενέτης, η εταιρεία παρέλαβε το κυλικείο που ολοκλήρωσε και λειτουργεί μόνο για τους πελάτες εντός Πινακοθήκης και, όπως σημείωσε ο κύριος Μονεμβασιώτης, εκκρεμεί να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα για τη δημιουργία και εστιατορίου στο συγκεκριμένο κτίριο. "Πρόκειται", όπως είπε, "για ζητήματα που σχετίζονται με διαφορές της Πινακοθήκης με την εταιρεία που κατασκεύασε και παρέδωσε το ακίνητο".

Δεν κάνει ανατιμήσεις έως 31 Δεκεμβρίου

Τέλος, ο επιχειρηματίας σχολίασε την αύξηση τιμών στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια έχει αυξηθεί κατά 200%-300% στα καταστήματα, οι πρώτες ύλες από 20%-40%, κάνοντας λόγο για το τελειωτικό χτύπημα στην εστίαση. Στο ερώτημα εάν έχουν γίνει ήδη ανατιμήσεις στα προϊόντα, ανέφερε ότι "η επιχείρηση είναι οικογενειακή και ευέλικτη και αποφάσισε ότι έως 31 Δεκεμβρίου δεν θα κάνει καμία ανατίμηση".

Σημείωσε, μάλιστα, ότι κάλεσε τους προμηθευτές της σε διαπραγματεύσεις, ενώ προέβη και σε αλλαγή προμηθευτών όπου χρειάστηκε, προσθέτοντας ότι "η Βενέτης παλεύει για να κρατήσει τις ανατιμήσεις σε χαμηλό ποσοστό. Από το 2022 θα προβεί σε μονοψήφιες ανατιμήσεις αξιολογώντας την κατάσταση".