Η Αθηναϊκή Ριβιέρα στο επίκεντρο των επενδυτών

Ο όμιλος Day Group είναι μια διεθνής εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης εμπορικών και οικιστικών ακινήτων με 50 χρόνια εμπειρίας. Ίδρυσε το υποκατάστημα στη Ρουμανία το 2004 και έχει κατασκευάσει και παραδώσει επιτυχώς μέχρι σήμερα περισσότερα από 600 διαμερίσματα και 30.000 τ.μ. σε χώρους γραφείων στο κέντρο της πόλης του Βουκουρεστίου.

Ο όμιλος Day Group στην Ελλάδα επενδύει σε πράσινα, σύγχρονα και ανθρωποκεντρικά αστικά και εμπορικά Κέντρα. Η Day Group εξελίσσεται και αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στον χώρο του real estate στην χώρα μας με έμφαση στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρα. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή της Γλυφάδας το "THE FIRST" ενώ μόλις ξεκίνησε ένα ακόμα μεγάλο έργο το "THE SOUTH" που αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα βιοκλιματικά πιστοποιημένο οικιστικό συγκρότημα, από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) με την βαθμίδα GOLD και αυτό στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρα.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Δ. Μουρκάκου, CEO Day Group

Δ.Μουρκάκος CEO DAY GROUP

Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ελληνική αγορά ακινήτων εμφανίζεται ιδιαίτερα ανθεκτική, παρά και την πανδημία. Ποια είναι η δική σας εικόνα;

Όντως η ελληνική αγορά ακινήτων, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, επέδειξε ιδιαίτερη αντοχή και, πιο συγκεκριμένα, ενώ στην αρχή της πανδημίας υπήρξε μια στασιμότητα στην αγορά ακινήτων, μετά το α’ τρίμηνο ξεκίνησε η ανάπτυξη, με συνέπεια να οδηγηθούμε σε αύξηση των τιμών.

Θεωρείτε ότι άλλαξε η πανδημία τις στεγαστικές μας ανάγκες (στροφή σε μεγαλύτερες κατοικίες, μετατόπιση αγοραστικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) ή τον τομέα της επαγγελματικής στέγης;

Είναι σαφές ότι η πανδημία επέφερε παγκοσμίως αλλαγές τόσο στις στεγαστικές ανάγκες όσο και στον τομέα της επαγγελματικής στέγης. Δουλεύοντας από το σπίτι και περνώντας περισσότερο χρόνο σε αυτό −κατά τα lockdowns−, δημιουργήθηκε η ανάγκη για μεγαλύτερες κατοικίες με χώρους που να εξυπηρετούν την τηλεργασία και τον ελεύθερο χρόνο του κάθε ενοίκου, όπως γραφείο στο σπίτι κ.λπ.

Αντιθέτως, στους επαγγελματικούς χώρους, λόγω της τηλεργασίας και των lockdowns, επήλθε η μείωση των ωφέλιμων γραφειακών χώρων, καθώς μειώθηκαν τόσο οι διαθέσιμες επιφάνειες εργασίες ανά εργαζόμενο όσο και οι αίθουσες συνεδριάσεων κ.ά.

THE FIRST, Ελλάδα, Αθηναϊκή Ριβιέρα, Γλυφάδα

Ποιες περιοχές έχουν μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα και ποιες είναι εκείνες που εκτιμάτε ότι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο;

Τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα στην αγορά κατοικίας συγκεντρώνει κατά κύριο λόγο το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας που ξεκινά από το Φάληρο και καταλήγει στο Σούνιο. Να προσθέσω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσες περιοχές είναι σε άμεση γειτνίαση με σταθμούς του μετρό.

ONE SOUTH Ελλάδα, Αθηναϊκή Ριβιέρα, Βούλα

Ποια είναι τα ακίνητα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και ποια κατηγορία ακινήτων πιστεύετε ότι θα "τρέξει" μέσα στους επόμενους μήνες και για ποιο λόγο;

Όλα τα είδη ακινήτων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κινητικότητα αυτή την περίοδο, με τη ζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στους χώρους logistics, λόγω της ταχείας ανάπτυξης του online εμπορίου, των τουριστικών ακινήτων, λόγω της συμπίεσης του κλάδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και, τέλος, στα high-end βιοκλιματικά και τεχνολογικά σύγχρονα οικιστικά ακίνητα, λόγω της εμφανούς έλλειψης αποθέματος που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία της οικονομικής κρίσης.



Υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ακινήτων από ξένους επενδυτές και ποια είναι η στάση που κρατούν στην παρούσα φάση;

Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την ελληνική αγορά ακινήτων από επενδυτές του εξωτερικού, με τον κυρίως όγκο αγορών να παρατηρείται πλέον σε οικιστικά ακίνητα υψηλού επιπέδου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε οικιστικά ακίνητα κοντά στο μετρό στο κέντρο της Αθήνας και σε εξοχικές κατοικίες στα ελληνικά νησιά.

ONE SOUTH Ελλάδα, Αθηναϊκή Ριβιέρα, Βούλα

H Day Group δραστηριοποιείται στην αγορά της Ρουμανίας. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο επιλέξατε τη χώρα, ποια είναι η κατάσταση στην αγορά ακινήτων εκεί και ποιες ομοιότητες ή διαφορές έχει με την ελληνική αγορά real estate;

Στην αγορά της Ρουμανίας δραστηριοποιούμαστε ανελλιπώς από το 2004 στον τομέα των επαγγελματικών χώρων, καθώς και στον τομέα των οικιστικών συγκροτημάτων. Κατά την πρώτη δεκαετία, 2000-2010, ήταν εμφανής η μεγάλη ανάγκη κατασκευής κατοικιών για την κάλυψη των οικιστικών αναγκών της χώρας, καθώς και η κατασκευή γραφειακών χώρων για την κάλυψη της ταχείας αύξησης των νέων θέσεων εργασίας. Η οικονομία της Ρουμανίας, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, υπεραπέδωσε την τελευταία 20ετία, διπλασιάζοντας το ΑΕΠ της, με αλματώδη βήματα, μέσω της προσέλκυσης των ξένων επενδύσεων κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας και της τεχνολογίας. Η Ρουμανία είναι πλέον η πιο σύγχρονη τεχνολογικά χώρα των Βαλκανίων, με το υψηλότερο ΑΕΠ.

DAY TOWER (enel HQ) Ρουμανία, Βουκουρέστι

Η σημερινή εικόνα της ελληνικής αγοράς ακινήτων έχει αρκετές ομοιότητες με τη ρουμανική αγορά της πρώτης δεκαετίας, λόγω της έλλειψης σύγχρονων και εκσυγχρονισμένων κατοικιών και χώρων γραφείων, καθώς και λόγω του πολύ μικρού αποθέματός τους, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης της χώρας από το 2012.

Θα μας πείτε λίγα λόγια για το νέο έργο που μόλις ξεκινήσατε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα;

Οι εργασίες στο One South έχουν ήδη ξεκινήσει! Είναι ένα βιοκλιματικό, sui generis συγκρότημα κατοικιών που σέβεται το περιβάλλον με κάθε τρόπο. Ισορροπεί τον μινιμαλισμό με την πολυτέλεια και αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα βιοκλιματικά πιστοποιημένο οικιστικό συγκρότημα από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) με βαθμίδα GOLD, συνδυάζοντας τη γεωθερμία με τα φωτοβολταϊκά πάνελ.

ONE SOUTH Ελλάδα, Αθηναϊκή Ριβιέρα, Βούλα

Τα ψηλά ταβάνια, οι μεσογειακοί κήποι και τα υδάτινα στοιχεία είναι κάποια από τα επιμέρους στοιχεία που συντελούν στη δημιουργία ενός αισθήματος ελευθερίας και ευεξίας στους ενοίκους. Ένα περιβάλλον φυσικής άνεσης και απόλαυσης, με ιδιωτικές κρεμαστές πισίνες σε κάθε διαμέρισμα, με πλήρως εξοπλισμένο wellness area, με indoor lap pool και πολλές θέσεις πάρκινγκ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανά κατοικία, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά του έργου. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία εικοσιτετράωρης φύλαξης καθώς και η υπηρεσία concierge on demand επιβεβαιώνουν πως όλα βρίσκονται υπό έλεγχο. Το One South θα παραδοθεί στους εκλεκτούς ιδιοκτήτες του στα τέλη του 2023 και οι πωλήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό ξεπερνούν κάθε προσδοκία.