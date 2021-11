Stasia Mitchell, EY: Πρέπει να παρέχουμε περισσότερη υποστήριξη στους επιχειρηματίες και στην επιχειρηματικότητα

To Capital.gr συνομιλεί με τη Stasia Mitchell, Global Entrepreneurship Leader της EY και παγκόσμια επικεφαλής του προγράμματος EY Entrepreneur Of The YearTM, για την αξία του προγράμματος "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" και την επιχειρηματικότητα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Γιατί η EY παγκοσμίως επέλεξε να επενδύσει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό στα προγράμματα Entrepreneur Of The YearTM / World Entrepreneur Of The YearTM; Γιατί είναι η επιχειρηματικότητα τόσο σημαντική για την EY;

Η δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, είναι ο βασικός στόχος πολλών επιχειρηματιών – τόσο εκείνων που αποτελούν μέρος του παγκόσμιου οικοσυστήματος του "Επιχειρηματία της Χρονιάς" και άλλων επιχειρηματικών προγραμμάτων της EY, αλλά και ευρύτερα. Στην EY, πιστεύουμε ότι όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην καλλιέργεια ενός επιχειρηματικού πνεύματος και τρόπου σκέψης, για να αξιοποιήσουμε τις διάφορες απίστευτες δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό εξηγεί και γιατί τα ποικίλα προγράμματα της EY για την επιχειρηματικότητα είναι τόσο απαραίτητα.

Παγκόσμιοι επιχειρηματικοί θεσμοί, όπως ο "Επιχειρηματίας της Χρονιάς", φέρνουν μαζί μυαλά από όλον τον κόσμο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή κοινότητα που ανταλλάσσει απόψεις και ιδέες, καινοτομεί, βρίσκει λύσεις σε προβλήματα και αναπτύσσεται. Αποτελεί μία ισχυρή δύναμη που εργάζεται για την επίλυση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας.

Τι χρειάζεται για να διακριθεί ένας επιχειρηματίας ως ο EY World Entrepreneur Of The YearTM;

Το όραμα, το αστείρευτο πάθος και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ενώ, παράλληλα, εμπνέεις ένα πολυσυνθετικό ανθρώπινο δυναμικό, είναι κρίσιμες ιδιότητες. Επιπλέον, για να είναι ισορροπημένοι ηγέτες, πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να κατέχουν 3 βασικά χαρακτηριστικά:

1. Να διατηρούν ένα πνεύμα περιέργειας και να έχουν ανοικτό μυαλό: το να ακούς τους ομολόγους σου, αλλά και όσους βρίσκονται έξω από τον κύκλο σου, βοηθά στην ανάπτυξη νέων ιδεών, ενισχύει τη δυναμική σου και επεκτείνει τους ορίζοντές σου.

2. Να φέρνουν κοντά τους ανθρώπους: οι επιχειρηματίες δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους μόνοι τους. Αναδεικνύουν ο ένας τον άλλον, ανοίγοντας νέα παράθυρα ευκαιριών, αναπτύσσοντας δίκτυα, δημιουργώντας ευκαιρίες και βοηθώντας τους άλλους να αναπτυχθούν.

3. Να καλλιεργούν ένα οικοσύστημα που χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των μερών του: οι επιχειρηματίες διαπρέπουν μέσα σε ζωντανές και πολυσυνθετικές κοινότητες, ακούγοντας τις απόψεις ανθρώπων με διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρίες. Η καλλιέργεια αυτών των δικτύων μπορεί να πυροδοτήσει την ανάπτυξη νέων ιδεών και, τελικά, να εμπνεύσει πιο συμπεριληπτικούς και ισορροπημένους στόχους.

Πέρα από τις διακρίσεις, ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας επιχειρηματίας, μέσα από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The YearTM;

Σπάνια συναντούμε περιπτώσεις επιχειρηματιών που το έργο τους αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Σε πολλές περιπτώσεις, παραμένουν "κρυφοί" ή "σιωπηλοί θησαυροί" που ο υπόλοιπος κόσμος θα έπρεπε να γνωρίζει την ύπαρξή τους, όμως, συνεχίζουν να εργάζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η EY τούς προσφέρει μια παγκόσμια πλατφόρμα όπου μπορούν να μοιραστούν την ιστορία τους και να ευχαριστήσουν όσους τους βοήθησαν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους – ο βασικός σκοπός μας είναι να χτίσουμε διεθνείς "γέφυρες". Αυτές οι σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών της EY, λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους επιχειρηματίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, στις προσπάθειές τους να υλοποιήσουν το όραμά τους, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο.

Μόλις κανείς γίνει μέλος του οικοσυστήματος του προγράμματος EY Entrepreneur Of The YearTM – ανεξάρτητα από το εάν κερδίσει τον απόλυτο τίτλο του EY World Entrepreneur Of The YearTM – οι ομάδες της EY επικεντρώνονται στην υποστήριξή του/της, ώστε να επιτύχει. Το πρόγραμμά μας είναι μοναδικό, καθώς υπερβαίνει τα σύνορα και λειτουργεί ως ένας "υπερ-συνδετικός" κρίκος που φέρνει κοντά τους επιχειρηματίες με το παγκόσμιο οικοσύστημα της EY, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό δίκτυο. Αυτό το οικοσύστημα γεννά νέες ιδέες, δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να μάθουν ο ένας από τον άλλον και, τέλος, δημιουργεί την "τέλεια καταιγίδα" ώστε εκείνοι να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να προοδεύουν.

Κατά την προσωπική σας άποψη, τι κάνει τον θεσμό EY World Entrepreneur Of The YearTM τόσο συναρπαστικό και τον καθιστά πηγή έμπνευσης;

Είναι δύσκολο να επιλέξω μόνο ένα χαρακτηριστικό. Προσωπικά, θεωρώ ότι η ομορφιά αυτού του προγράμματος είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό – οι επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. Με γεμίζει χαρά να γνωρίζω και να μαθαίνω νέα πράγματα από επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν περίπλοκους κινδύνους και προκλήσεις, για να κάνουν τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος. Πραγματικά, με γεμίζουν με τόση ελπίδα, αισιοδοξία και έμπνευση. Και, παρότι πολλοί παράγοντες μπορεί να μας χωρίζουν (όπως φυσικά εμπόδια, πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, κ.ά.), οι επιχειρηματίες είναι ο κοινός μας τόπος και θα βρουν τους τρόπους να χτίσουν γέφυρες και να προωθήσουν τη συνεργασία, δημιουργώντας θετικές αλλαγές για τον κόσμο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συναρπαστικό και κάτι που να εμπνέει περισσότερο, από τη δύναμη μίας συλλογικής και διασυνδεδεμένης παγκόσμιας κοινότητας.



Τι μπορούν να περιμένουν όσοι επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν στον θεσμό EY World Entrepreneur Of The YearTM 2022;

Έπειτα από δύο χρόνια ψηφιακής επαφής, ήρθε η ώρα να συναντηθούμε πάλι από κοντά, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και να εξερευνήσουμε από κοινού τι είναι εφικτό. Οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν στα επιμέρους εθνικά προγράμματα EY "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" 2021-2022, όπως αυτό που τώρα τρέχει στη χώρα σας, σίγουρα έχουν αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή θα είναι μία ζεστή και ευχάριστη εμπειρία, όπου θα μπορέσουν να συνδεθούν με τους ομολόγους τους μέσω ενός εκτενούς παγκόσμιου δικτύου, θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών και των ομάδων τους, και θα συνεργαστούν με άλλους επιχειρηματίες, καθώς πραγματοποιούν το δικό τους ταξίδι προς την ανάπτυξη.





Δεδομένων των ραγδαίων διαταραχών που προκλήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, τι χρειάζεται να αλλάξει στο επιχειρείν για να συμβαδίσει με τις εξελίξεις;

Πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ για αυτήν.

Η επιχειρηματικότητα τροφοδοτεί την αλλαγή που αποζητούμε σήμερα στον κόσμο μας. Οι επιχειρηματίες επαναπροσδιορίζουν το μέλλον μας κάθε μέρα, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία. Πρόσφατα διάβασα μία έκθεση που έλεγε ότι "οι επιχειρηματίες είναι εκ φύσεως προσανατολισμένοι σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG)" και προβλέπω ότι θα συνεχίζουν να εστιάζουν σε αυτά, καθώς τους καθοδηγεί ένα όραμα, έχουν ένα πνεύμα περιέργειας (ρωτώντας "γιατί όχι;"), δε γνωρίζουν τι σημαίνει "αυτό είναι αδύνατο", διαρκώς επιδεικνύουν ανθεκτικότητα και έχουν την απίστευτη ικανότητα να αλλάζουν προσανατολισμό και να επανεστιάζουν την προσοχή τους, όταν τους χρειαζόμαστε περισσότερο.

Αυτό που πρέπει να αλλάξει, λοιπόν, είναι η υποστήριξη που παρέχουμε σε αυτούς τους επιχειρηματίες και στην επιχειρηματικότητα ευρύτερα, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.