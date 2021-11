Ίδρυμα Vodafone: To Generation Next προσκαλεί εφήβους από όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες

Με νέο εκπαιδευτικό υλικό και τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό, έχοντας ως στόχο την ισότιμη συμμετοχή των εφήβων από όλη την Ελλάδα στην ψηφιακή κοινωνία του αύριο, συνεχίζεται κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για εφήβους Generation Next του Ιδρύματος Vodafone. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται virtual classrooms για εκπαιδευτικούς, καθώς και εξωσχολικά STEM Labs για εφήβους που δεν έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες STEM.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.generationnext.vodafone.gr μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, εκπαιδευτικοί αλλά και το ευρύ κοινό από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, αποκτούν πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, κατανοώντας καλύτερα τον κόσμο του STEM. Η ενότητα Discover παρουσιάζει διάφορες παλαιότερες κατασκευές που δημιούργησαν μαθητές, ενώ η ενότητα Learn, περιλαμβάνει 10 εκπαιδευτικά βίντεο - από App Development μέχρι το Internet of Things - βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Τέλος, στην ενότητα Create, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις "Do it Yourself” δραστηριότητες, ώστε να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές.

Έτσι, αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχουν λάβει από το περιεχόμενο των μαθημάτων της πλατφόρμας, οι μαθητές μπορούν να σχηματίσουν τη δική τους ομάδα - η οποία μπορεί να αποτελείται από 2 έως 4 άτομα, με επικεφαλής καθηγητή /εκπαιδευτή - και να συμμετάσχουν στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next.

Οι ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, μπορούν αφενός να αντλήσουν έμπνευση για τη δημιουργία μιας κατασκευής και αφετέρου να λάβουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την ορθή συμπλήρωση της πρότασής τους, μέσω των σχετικών tutorial βίντεο που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

Η προθεσμία για τη δήλωση των ομάδων είναι στις 16 Ιανουαρίου 2022 και στη συνέχεια, οι ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν το project μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2022, διεκδικώντας την πρώτη θέση καθώς και πλούσια δώρα. Οι 30 πρώτες ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2021, θα λάβουν από ένα STEM kit με εξοπλισμό που μπορεί να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τα project τους.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν τα δωρεάν virtual classrooms, διάρκειας 7 εβδομάδων. Από τις 27 Οκτωβρίου 2021, ο νέος κύκλος των μαθημάτων είναι διαθέσιμος προς τους εγγεγραμμένους χρήστες, καλύπτοντας βασικές διδακτικές ενότητες όπως Εισαγωγή στη STEM Εκπαίδευση, Arduino, App Development, Tips για STEM projects.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε ενότητας, υπάρχει σχετική αξιολόγηση και με την επιτυχή διεκπεραίωσή της, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν "Πιστοποίηση Generation Next", ενώ οι 125 πρώτοι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων θα λάβουν, επιπλέον, ένα arduino kit με στόχο να τους βοηθήσει να πειραματιστούν με τις γνώσεις που έλαβαν.

Τέλος, τα δωρεάν εξωσχολικά STEM Labs σε περιοχές από όλη την Ελλάδα, για μαθητές, συνεχίζονται και σε αυτόν τον νέο εκπαιδευτικό κύκλο. Τα εργαστήρια, διάρκειας 10 εβδομάδων θα υλοποιηθούν στον Βόλο, τη Βόνιτσα, τη Δράμα, την Ικαρία, την Καλαμάτα, την Κέρκυρα, την Κεφαλλονιά, το Κιλκίς, την Κοζάνη, την Κρήτη, τη Λέρο, τη Μυτιλήνη, τα Τρίκαλα, και τη Χάλκη. Οι συμμετέχοντες, εισάγονται στην STEM τεχνογνωσία, πειραματίζονται με αισθητήρες Arduino, με τις εκθετικές τεχνολογίες και τον προγραμματισμό, και δημιουργούν δικές τους κατασκευές και εφαρμογές στοχεύοντας στην επίλυση προβλημάτων της τοπικής κοινότητας και της καθημερινότητας.

Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone δήλωσε σχετικά: "Στο Ίδρυμα Vodafone υλοποιούμε από το 2017, με μεγάλη επιτυχία, το πρόγραμμα Generation Next, στοχεύοντας στην ισότιμη συμμετοχή όλων των εφήβων στη STEM εκπαίδευση. Φέτος, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς για πρώτη χρονιά το Ίδρυμα Vodafone Αλβανίας πρόκειται να υλοποιήσει το προσεχές διάστημα το πρόγραμμα Generation Next, σε 12 σχολεία της χώρας. Η επέκταση του προγράμματος στη γειτονική μας χώρα επισφραγίζει τον σπουδαίο αντίκτυπό του για την ενδυνάμωση της νέας γενιάς".

Το πρόγραμμα Generation Next υλοποιείται από το 2017, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής, και μετρά ήδη 86.000 ωφελούμενους και 450 καινοτόμα projects, από 108 περιοχές της χώρας.