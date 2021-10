Εγγύηση Σ. Φάις στα πολυκαταστήματα Notos

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ειδική άδειά της για τη χορήγηση εγγύησης προς τη Notos Com παρείχε η Φάις Συμμετοχών, κίνηση η οποία σηματοδοτεί την έξοδο της τελευταίας στην One Outlet, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα που είχε δημοσιευθεί στο Capital.gr στις αρχές Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα στις 19 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο της Φάις Συμμετοχών σε συνέχεια σχετικής απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε τη χορήγηση εγγύησης στη Notos Com προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεων της UNLIMITED SPORT (αγοράστρια), που απορρέουν από τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα υπογραφεί μεταξύ της Notos Com, της UNLIMITED SPORT και της OPTIMA BANK δυνάμει της οποίας η Notos Com αναλαμβάνει να πωλήσει και να μεταβιβάσει στην UNLIMITED SPORT 787.500 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία One Outlet, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Όπως είχε αποκαλύψει προ μηνών στο capital.gr ο επικεφαλής του ομίλου Φάις Συμμετοχών, κ. Σάμι Φάις, ενδιαφερόταν για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει η Notos Com στην One Outlet. Τότε ανέμενε την κατάληξη των διαπαγματεύσεων της Notos Com με τις τράπεζες.

H Notos Com ελέγχει το 35% της One Outlet, της εταιρείας που αναπτύσσει το εμπορικό κέντρο One Salonica στη Θεσσαλονίκη, στην οποία πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατέχει ο επιχειρηματίας Σάμυ Φάις.

Η One Outlet, εκτός από το ότι ελέγχει το εμπορικό κέντρο One Salonica, κατέχει και το 100% των μετοχών της Στοάς Μοδιάνο Α.Ε., ιδιοκτήτριας κατά 57,5685% του ακινήτου της Στοάς στη Θεσσαλονίκη.

Οπότε η αποεπένδυση της Notos Com από την One Outlet σηματοδοτεί αυτόματα και την έξοδό της από το project ανάπλασης της Στοάς Μοδιάνο.

Αναφορικά με την εμπλοκή του επιχειρηματία Σάμυ Φάις στις επόμενη ημέρα της Notos Com αυτό παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο.