JA Greece 2022: Οι εγγραφές στα σχολεία ξεκίνησαν για τις νέες μαθητικές «start up»!

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι η τάση που ακολουθούν ολοένα και περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα καθώς αποδεδειγμένα:

* αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά

* τα βοηθά να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους

* αυξάνει εντυπωσιακά την αυτοπεποίθησή τους

* ενισχύει την εφευρετικότητά τους

* τα μαθαίνει να εργάζονται ομαδικά και να ξεπερνούν δυσκολίες

* τα εμπνέει στην καινοτομία και τη δημιουργία της δικής τους "start up".

Ο μη κερδοσκοπικός φορέας που είναι εξειδικευμένος στην επιχειρηματική εκπαίδευση είναι το Junior Achievement που έχει γραφεία σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο και ιστορία πλέον των 100 ετών. Το Junior Achievement Greece, από το 2005, έχει εκπαιδεύσει στην επιχειρηματικότητα πάνω από 95,000 μαθητές και φοιτητές με τη συμβολή 5,000 εκπαιδευτικών και 2,500 εθελοντών/μεντόρων.

Οι εγγραφές κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2021-22) πραγματοποιούνται στον απόηχο της πρωτόγνωρης μεγάλης εθνικής επιτυχίας των "start up" Swim.me (έξυπνο σκουφάκι πισίνας για άτομα με προβλήματα όρασης) και FlowOn (έξυπνη βρύση εξωτερικών χώρων)που κέρδισαν τους Πανελλαδικούς Διαγωνισμούς του JA Greece και στη συνέχεια κατέκτησαν το χρυσό και το ασημένιο "μετάλλιο" στους Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του JA Europe 2021. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη φοιτητική "start up" Swim.me και τη μαθητική "start up" FlowOn σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και μίλησε με τα θερμότερα λόγια για το Junior Achievement Greece που δίνει το πλαίσιο και τα κίνητρα στα παιδιά της Ελλάδας να σκεφτούν έξυπνες και κοινωνικά ευαίσθητες επιχειρηματικές ιδέες, ικανές για διεθνείς διακρίσεις και εφαρμογή στην αληθινή αγορά. "Οι επιτυχίες των ομάδων Swim.me και FlowOn στην Ευρώπη έδειξαν την εφευρετικότητα, την κοινωνική ευαισθησία και το ταλέντο των νέων μας στην επιχειρηματικότητα και κινητοποίησαν το JA Greece να ενθαρρύνει ακόμα πιο δυναμικά όλα τα παιδιά στην Ελλάδα να καλλιεργήσουν την επιχειρηματική τους σκέψη από τα σχολικά θρανία, όπως άλλωστε συστήνει από το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Eυρώπης, Αργύρης Τζικόπουλος.

Η "Εικονική Επιχείρηση" και όλα τα προγράμματα του JA Greece για το 2022

Οι εγγραφές για τα δωρεάν προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού ξεκίνησαν στη νέα ιστοσελίδα του οργανισμού www.jagreece.org . Όλοι οι μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και μέντορες που συμμετέχουν λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής από το Junior Achievement Greece. Tα προγράμματα είναι τα εξής:

Πρόγραμμα – Πανευρωπαϊκός Μαθητικός Διαγωνισμός "Εικονική Επιχείρηση 2022" (Company Program) & "πτυχίο" επιχειρηματικότητας - Entrepreneurial Skills Pass (ΕSP) (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Η "Εικονική Επιχείρηση" υλοποιείται 16 χρόνια στην Ελλάδα (με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας) και πάνω από 100 χρόνια στις Η.Π.Α. και σε 120 χώρες. To ενδιαφερόμενο σχολείο δηλώνει συμμετοχή, δημιουργείται μαθητική ομάδα και "ιδρύει" τη δική της "start up" με αληθινό προϊόν. Η ομάδα παρουσιάζει το προϊόν της στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση του JA Greece, καταθέτει το business plan και διεκδικεί βραβεία. Η "Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2021" FlowOn από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του JA Europe 2021 και κατέκτησε τη 2η θέση μεταξύ 40 ομάδων από όλη την Ευρώπη. Οι μαθητές/μαθήτριες διεκδικούν και το ESP, το μαθητικό "πτυχίο" επιχειρηματικότητας. Υπεύθυνη προγράμματος: Ελίζα Παυλίδη. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/virtual_business/ .

Πρόγραμμα - Πανελλαδικός Διαγωνισμός "Company Junior 2022" - (Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Το Company Junior είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, σχεδιασμένο για ηλικίες 11-15 ετών. Βασίζεται στη λογική και τη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος "Εικονική Επιχείρηση" και είναι προσαρμοσμένο για τις ηλικίες αυτές καθώς και στο χρονοδιάγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί σε 5-6 εβδομάδες. To πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, κατά την οποία οι μαθητές σκέφτονται μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα, δημιουργούν το προσχέδιο μιας "μαθητικής εικονικής επιχείρησης" και το υποβάλουν για αξιολόγηση. Οι 5 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες επιλέγονται από κριτική επιτροπή του JA Greece, μέλη της οποίας είναι επιφανείς επιχειρηματίες και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, και βραβεύονται. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/company-junior/ .

Ονειρεύομαι Σοφά (Ε’ Δημοτικού έως και Α’ Γυμνασίου – Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

Το πρόγραμμα "Ονειρεύομαι Σοφά" υλοποιείταιεξ ολοκλήρου διαδικτυακάκαι απευθύνεται στις τάξειςΕ’, ΣΤ’ ΔημοτικούκαιΑ’ Γυμνασίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, περιηγούνται στους σταθμούς ενός διαδραστικού ταμπλό, συλλέγουν πληροφορίες, απαντούν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και παίζουν παιχνίδια χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν, ώστε να εξοικειωθούν με τις έννοιες τηςεπιχειρηματικότητας, προνοητικότητας και της ασφάλειας. Χορηγός: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.). Υπεύθυνη προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/oneireuomai-sofa/ .

Πρόγραμμα - Διεθνής Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας - Social Innovation Relay (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας - Social Innovation Relay είναι ένα διαδραστικό, διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΝΝ Ηellas. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές, 15-18 ετών, να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες, που χρειάζεται να αναπτύξουν για να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι επαγγελματίες στο μέλλον. H νικήτρια ομάδα του Πανελλαδικού Διαγωνισμού 2021, η PetLink, διακρίθηκε στις 3 καλύτερες του Διεθνούς Τελικού Διαγωνισμού. Υπεύθυνη Προγράμματος: Σοφία Μανσόλα. Για πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/sir/ .

Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "My Career" (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού "My Career" είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΝΝ Ηellas, το οποίο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την καριέρα στις STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) καθώς και άλλων κατευθύνσεων. Το πρόγραμμα, στηρίζεται σε 4 πυλώνες: 1) αυτογνωσία 2) πληροφόρηση για σπουδές & επαγγέλματα 3) ανάγκες της αγοράς εργασίας και 4) λήψη ορθών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, χορηγείται στους μαθητές Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα αποτελέσματα του Τεστ με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το πρόγραμμα διατίθεται σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας προκειμένου μαθητές σε δυσπρόσιτα σχολεία να έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δηλώνεται είτε με ομαδική εγγραφή από τον εκπαιδευτικό είτε ατομικά από κάθε μαθήτρια/τη. Υπεύθυνη Προγράμματος: Ρίκα Πανόργιου. Για πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/mycareer/ .

Εργαστήριο Apps 101 (Β’ Γυμνασίου έως και Β’ Λυκείου)

Το "Apps101" είναι ένα διήμερο online εργαστήριο (workshop) για μαθητές και μαθήτριες 14 έως 17 ετών από όλη την Ελλάδα, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πάνω στην επιχειρηματικότητα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, χωρίς να χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού. Στόχος του είναι να εμπνεύσει μαθητές και μαθήτριες να ακολουθήσουν καριέρα στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, να πειραματιστούν και να κάνουν τις ιδέες τους πράξη. Χορηγός: "Τhe Signal Group". Υπεύθυνη προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη. Για περισσότερες πληροφορίες: https://jagreece.org/programs/apps101/ .

Nέα Προγράμματα

Project Future Junior (Γ’ Γυμνασίου έως και Β’ Λυκείου)

Το Project Future Junior powered by JA Greece είναι το νέο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας14 έως 17 ετών, από Γ’ Γυμνασίου έως και Β’ Λυκείου και σε δημόσια σχολεία από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ψηφιακό πρόγραμμα (οnline academy) που προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές και μαθήτριες, σε τρεις θεματικούς πυλώνες: Project Management, Digital Marketing, E-Commerce.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από μία έως τρεις ενότητες, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησηςLearningHub, ακολουθώντας τον δικό τους ρυθμό εκπαίδευσης (self-pacedmode).Εφόσον το επιθυμούν, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, υποβάλλουν σε ομάδες, έναΕ-CommerceProject, προς αξιολόγηση, με βάση μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που θα προκύψει μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν και στα τρία πεδία. Υπεύθυνη προγράμματος: Ελένη Γερασιμοπούλου. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/projectfuturejunior/

Girls Go Circular (Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου)

Στόχος του νέου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Girls Go Circular είναι η υποστήριξη των μαθητριών και ευρύτερα όλων των μαθητών, 14 έως 18 χρονών, στην ανάπτυξη των ψηφιακών και ηγετικών δεξιοτήτων τους ενώ μαθαίνουν για την κυκλική οικονομία και βρίσκουν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης βασίζεται στην προσέγγιση της βιωματικής μάθησης, η οποία εμπλέκει τους μαθητές σε διαφορετικές δραστηριότητες όπως η έρευνα στο διαδίκτυο, επιχειρηματικά παιχνίδια ρόλων και προκλήσεις βασισμένες σε ασκήσεις. Υπεύθυνη προγράμματος: Ελένη Γερασιμοπούλου. Αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/girls_go_circular/ .

Νέες Συνεργασίες

UNICEF

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη UNICEF υλοποιεί ένα 24μηνο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά και οι νέοι που χρειάζονται βοήθεια έχουν πρόσβαση με βάση τις ανάγκες τους σε ποιοτικές υπηρεσίες για την ευημερία και την ανάπτυξή τους. Ο τέταρτος πυλώνας του "Child Guarantee" στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη UNICEF και το Junior Achievement επικεντρώνεται σε τέσσερις συγκεκριμένες ομάδες: παιδιά και νέοι σε ιδρύματα, παιδιά και νέοι με αναπηρία, παιδιά και νέοι με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο και παιδιά και νέοι μειονοτικών ομάδων και υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης ή/και επιχειρηματικότητας.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Racecar Challenge (Α ’Β ’Γ’ Γυμνασίου)

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Γυμνασίων, σε συνεργασία με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς "Μάθηση Πρωτοβουλία" και Junior Achievement Ελλάδας, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων όλης της χώρας, οι οποίοι/ες θα εργάζονται σε ομάδες 2-4 ατόμων υπό την καθοδήγηση ενός καθηγητή του σχολείου τους. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στο Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Έχει βασιστεί στο πρόγραμμα Μέσης Εκπαίδευσης miniRACECAR, το οποίο έχει σχεδιαστεί και προσφέρεται από το Beaver Works Summer Institute (BWSI) του Massachusetts Institute of Technology (MIT). Η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Τελικό Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του MIT. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/bwsi-racecar/ .

Φοιτητικό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα – Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "JA Start Up 2022"

To JA Start Up υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες 18-30 ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Δημιουργούν ομάδες (3-6 ατόμων) και κατά τη διάρκεια 13 εβδομάδων (εαρινό εξάμηνο), ακολουθούν βήμα-βήμα όλα τα σημεία που απαιτούνται, έχοντας την υποστήριξη μεντόρων, προκειμένου να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική ιδέα στην κριτική επιτροπή του JA Greece και να διεκδικήσουν βραβεία. Η νικήτρια ομάδα "Swim.me" του JA Start Up 2021, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του JA Europe Εnterprise Challenge 2021 και κατέκτησε την 1η θέση! Υπεύθυνη Προγράμματος: Ιωάννα Κυπριώτη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://jagreece.org/programs/start-up/ .

