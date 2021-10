Η Vodafone φέρνει τις νέες οικολογικές κάρτες Eco-SIM, από ανακυκλωμένο πλαστικό

Η Vodafone ανακοινώνει τη διάθεση των Eco-SIM, δηλαδή των νέων οικολογικών καρτών SIM από ανακυκλωμένο πλαστικό, στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας να μειώσει τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον. Ο όμιλος Vodafone θα ξεκινήσει να παρέχει στους πελάτες του τις νέες οικολογικές κάρτες SIM -τοποθετημένες σε πλαίσιο αντίστοιχο μισής πιστωτικής κάρτας- κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο πλαστικό, αντικαθιστώντας έτσι σταδιακά τις παραδοσιακές κάρτες SIM που κατασκευάζονται αυτήν τη στιγμή από καινούργιο πλαστικό. Οι αποκαλούμενες "Eco-SIM” θα κυκλοφορήσουν τόσο στην Ελλάδα το 2022 όσο και σε 14 ακόμη αγορές του Ομίλου Vodafone.

Η έναρξη της διάθεσης των Eco-SIM στηρίζεται στην επιτυχημένη παγκόσμια διάθεση καρτών SIM μεγέθους μειωμένου κατά 50%, όσο δηλαδή μισή πιστωτική κάρτα. Έτσι, μειώνοντας στο μισό το μέγεθος του πλαστικού των καρτών SIM, ο Όμιλος Vodafone περιόρισε την ποσότητα του πλαστικού που χρησιμοποιείται για την παροχή καρτών SIM στους πελάτες κατά 340 τόνους περίπου κατ’ έτος – μία κίνηση, ισοδύναμη με τη μείωση 1.760 τόνων CO 2e και απέτρεψε την παραγωγή και χρήση 320 τόνων καινούργιου πλαστικού που θα κατασκευαζόταν κάθε χρόνο, με παράλληλη εξοικονόμηση 1.280 τόνων CO 2e ετησίως από τη μη κατασκευή νέου πλαστικού. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της χρήσης καρτών SIM μεγέθους μειωμένου κατά 50% από την Vodafone Ελλάδος, είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή χρήσης 4 τόνων πλαστικού και την ισοδύναμη αποτροπή περίπου 21 τόνων CO 2e .

Ο Alex Froment-Curtil, εμπορικός διευθυντής του Ομίλου Vodafone δήλωσε σχετικά: "Ο απώτερος στόχος μας είναι να εξαλείψουμε πλήρως την ανάγκη για προμήθεια πλαστικών SIM. Έχουμε ήδη μειώσει στο μισό την ποσότητα του πλαστικού που χρησιμοποιείται στις κάρτες SIM μας και η εισαγωγή των Eco SIM από ανακυκλωμένο πλαστικό θα μειώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας".

Η Vodafone Ελλάδος υλοποιεί μια σειρά δράσεων για την μείωση του πλαστικού στα κτίρια, τα καταστήματα και τα προϊόντα που παρέχονται στους πελάτες. Εκκινώντας από το 2017 και μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί η εξάλειψη όλων των περιττών πλαστικών και αντικείμενων μιας χρήσης από τα καταστήματα λιανικής και τα κτίρια γραφείων, οδηγώντας μέχρι σήμερα σε αποτροπή της χρήσης 450.000 τεμαχίων πλαστικής σακούλας και 1,5 εκατομμυρίων πλαστικών ποτηριών.

Η Vodafone συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο στην κατεύθυνση της διασφάλισης φιλικότερων προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων της ίδιας της εταιρείας, επιταχύνοντας παράλληλα τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ψηφιακά δίκτυα και οι τεχνολογίες της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.