Νέα μοντέλα κινητής δοκιμάζουν οι πάροχοι

Του Κώστα Κετσιετζή

Νέα μοντέλα, ειδικά προσανατολισμένα στη νέα γενιά καταναλωτών, που έχει μεγαλώσει στην εποχή του internet και των κινητών τηλεφώνων και έχει κατά συνέπεια πολύ διαφορετικό προφίλ από τους παραδοσιακούς τους πελάτες, δοκιμάζουν οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι.

Πρόκειται για την ηλικιακή ομάδα 25-35 ετών, δηλαδή τους καταναλωτές που έχουν μάθει να ζουν σε έναν ψηφιακό κόσμο, όπου όλα γίνονται μέσα από το κινητό γρήγορα και εύκολα. Είναι επίσης αυτοί που αποτελούν την πιο ανερχόμενη ομάδα καταναλωτών καθώς μπαίνουν ή βρίσκονται κάποια χρόνια στην αγορά εργασίας, δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις και οικογένειες και βέβαια το οικονομικό τους αποτύπωμα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς οι μεγαλύτεροι συνταξιοδοτούνται ή φεύγουν από τη ζωή.

Η προσέγγιση αυτής της ανερχόμενης γενιάς καταναλωτών είναι ένας πονοκέφαλος που αντιμετωπίζουν οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι παγκοσμίως. Έρευνες επί ερευνών προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των "millennials", όπως αποκαλούνται όσοι έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1981 και το 1996.

Το προφίλ των νέων καταναλωτών

Στην Ελλάδα, η Cosmote προχώρησε σε εσωτερική ποιοτική έρευνα σε συνεργασία με την εταιρεία IPSOS, σύμφωνα με την οποία ο σύγχρονος καταναλωτής, έχει μάθει να ζει σε έναν ψηφιακό κόσμο, όπου όλα γίνονται μέσα από το κινητό γρήγορα, εύκολα και διαδικτυακά. Θέλει να είναι "always connected" με υψηλές ταχύτητες και χωρίς περιορισμούς. Θέλει να νιώθει την ασφάλεια ότι δεν θα ξεμείνει από data ή χρόνο ομιλίας, έχοντας ταυτόχρονα την ευελιξία να επιλέγει κάθε μήνα το πλάνο του, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Και όλα αυτά στη λογική του value for money, απολαμβάνοντας ποιοτικές υπηρεσίες που αξίζουν τα χρήματά του, χωρίς επιπλέον κόστη και δεσμεύσεις.

Υπάρχει βέβαια και μια άλλη πρόκληση για τις ελληνικές εταιρείες, σημειώνουν στο "Κ" παράγοντες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Οι περισσότεροι νέοι καταναλωτές είναι πελάτες καρτοκινητής, που σημαίνει πως δύσκολα θα κάνουν το άλμα στις συνδέσεις συμβολαίου, το οποίο θα ήταν και το καλύτερο σενάριο για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, καθώς το μέσο έσοδο ανά χρήστη θα αυξανόταν σημαντικά. "Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως όσο αυξάνονται οι προσωπικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν θα αναζητήσουν κάτι παραπάνω από την λύση της καρτοκινητής", αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Το παράδειγμα του Cosmote neo

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εξετάζουν νέα μοντέλα που δεν είναι ούτε συμβόλαια, ούτε καρτοκινητά απευθυνόμενα κυρίως σε όσους πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους online, έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν μόνοι τους, αλλά δεν μπορούν να ξοδεύουν πολλά κάθε μήνα. Η αρχή έγινε από την Cosmote η οποία την προηγούμενη εβδομάδα λάνσαρε το νέο πρόγραμμα Cosmote Neo.

Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο, όπως τόνισαν τα στελέχη της εταιρείας κατά τη σχετική παρουσίαση, είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των "digital savvy" που ζουν, λειτουργούν, συνδιαλέγονται και ψυχαγωγούνται ψηφιακά. "Το Cosmote Neo σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην κινητή τηλεφωνία στη χώρα μας. Είναι ουσιαστικά μια νέα κινητή που απευθύνεται κυρίως στους νέους, χωρίς να είναι καρτοκινητή, αλλά ούτε και συμβόλαιο. Αποτελεί το πρώτο προϊόν κινητής που ζει εξ ολοκλήρου στον ψηφιακό κόσμο, όπως ταιριάζει στον καταναλωτή της ψηφιακής εποχής" δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ

Έτσι δίνεται για πρώτη φορά στους χρήστες η δυνατότητα να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της κινητής τηλεφωνίας τους εξ ολοκλήρου ψηφιακά, καθώς όλα ξεκινούν και ολοκληρώνονται αποκλειστικά μέσω του My COSMOTE App από το οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ενεργοποιήσουν το πρόγραμμα και να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Στη συνέχεια λαμβάνουν την κάρτα SIM μέσω courier.

Εκτός όμως από την ψηφιακή δυνατότητα το νέο πρόγραμμα φέρνει και σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα παραδοσιακά συμβόλαια. Το πρόγραμμα δεν έχει δεσμεύσεις (σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα συμβολαίου) και έτσι μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Τo Cosmote Neo προσφέρει συνδυασμούς GB και χρόνου ομιλίας, με τη τιμή να κυμαίνεται από 20-30 ευρώ μήνα. Μάλιστα το πρόγραμμα μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες Παράλληλα, διατίθενται επιπλέον πακέτα (MB, λεπτά ομιλίας, SMS) που οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιούν μόνοι τους.